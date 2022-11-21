FTX破產風波 學得教訓才是收穫

千金難買早知道，萬金難買後悔藥。對諸多加密貨幣投資 人來說，這正是過去一個多星期幣圈風暴的最佳寫照。

曾經是鎂光燈下天之驕子的FTX創辦人班克曼佛瑞特（Sam Bankman-Fried），在被爆出私下移轉公司資金至其對沖基金Alameda後，引發市場恐慌擠兌，FTX最後因流動性不足，向法院提出破產 保護。曾經一度高達320億美元的市值轉眼歸零，投資人損失慘重，連帶也讓許多為FTX背書和代言的名人遭到波及。

但發生過的事情不會消失，或許只會逐漸被淡忘。重點在於是否能夠汲取教訓，從失敗中學習成長，讓加密產業更能步上正軌，真正成為值得安心投資的數位商品。

在FTX掀起風暴，並可能衍生一波加密貨幣企業崩潰之際，在另一方面卻賦與某種正面效益，至少有兩個優點值得考慮；首先，FTX風波並未蔓延到股市。史坦普500指數在FTX宣布破產後連漲5個交易日，累計漲幅達5.9%，而比特幣同期卻下跌19%。理由很簡單：FTX的潰敗並不像新聞所暗示的那樣巨大，至少還比不上加密產業的效應。

花旗集團數位資產分析師艾佑伯（Joseph Ayoub）就表示，兩大數位貨幣比特幣和以太幣在市場中所占比率仍然太小，不會在整體金融市場蔓延。加密貨幣總市值規模不過8900億元，而美股總市值達41兆元。而且與其他加密產業事件相比，FTX的缺口仍然相對較小，不如之前Luna破產案的損失400億元，甚至還比不上大型上市科技股股價下跌後的市值流失。

其次，隨著時間過去，發生在FTX的事情，最終可以為更穩定的加密市場奠定基礎，這對投資人來說具有十分正面的意義。像是監管機構將因此推出全新的規範，對市場進行汰弱扶強，同時讓利用第三國，如巴哈馬，在海外操縱加密資產的情形減少，而且也給不懷好意的有心人士一個當頭棒喝。

FTX的崩潰，固然會引發更多要求國會進行監管的呼聲，不過國會是否真會採取行動，可能會讓人打上一個問號。

過去提到加密資產的管理，商品期貨交易委員會（CFTC）和證券交易委員會（SEC）都曾呼籲國會制訂規範，並確立兩個機構的分工方式。但是FTX事件可能會讓監管機構陷入困境，部分原因是因為創辦人班克曼佛瑞特與國會議員間的密切關係。他在國會遊說工作上花了很大的氣力和金錢，議員們要避開瓜田李下之嫌都唯恐不及，此時登高一呼反而讓人側目。

而另一個重要原因，是國會議員沒有能力「自行解決所有問題」，因為加密產業的核心太過專業和複雜，光是解釋「去中心化」就可能滿天問號；他們需要的是可以信任的專家和機構。

FTX破產的財務衝擊，雖比以前加密市場的事件都來得小，但它卻讓人格外怵目驚心，一來也許是因為加密貨幣已經深處熊市之中，新的打擊會比牛市時期更加沉重；二來也可能是FTX創辦人班克曼佛瑞特在上周由天堂墜入地獄前，班克曼佛瑞特還被譽為加密金童、加密界的摩根大通，當他開口時，總是有人專注傾聽。

他在主流媒體、加密媒體和推特上的知名度，無疑是FTX崩潰讓人如此痛苦的一個重要原因，然而當他現在成為頭號公敵後，推特上卻又充斥著高舉正義旗號的批評浪潮。

過去一周，罵聲最大的包括加密業一些紀錄不佳的名人，如Terra創始人權道亨（Do Kwon）和三箭資本創始人朱蘇（Su Zhu，音譯）和戴維斯（Kyle Davies）。這三人想利用對FTX的負面關注東山再起，藉由一起攻擊FTX創始人來重建自己的聲譽。

雖然不見得其中會有人成功。然而，這些角色的重新出現。加上此刻一波又一波對全球最大加密交易所幣安麥創辦人趙長鵬，以及波場的孫宇晨的阿諛奉承推文，應該提醒我們英雄崇拜帶來的殺傷力。

加密世界從無到有還不到短短五年時間，崛起和擴散的速度卻遠超過傳統資產。在建立加密世界的過程中，自然會有惡意人士炒作、竊盜、欺詐，帶來各種傷害和毀譽。FTX不是第一家，但希望會是最後一家。當前加密界的「西部拓荒時代」要如何進化到「文明社會」，有賴業者、投資人和主管機關的共同合作，讓加密資產成為可受信賴的投資管道。