向鐵腕眾議長裴洛西致敬

期中選舉結果底定，民主黨 維持參院多數，共和黨卻贏回眾院 ，加州眾議員麥卡錫確定將任眾院新議長；民主黨眾院議長裴洛西 隨即宣布不再角逐眾院黨領導職，震動政壇。加州華埠選區出身的裴洛西，不但是史上第一位女性眾議長，更是近半世紀來最有能力的，通過最多重要法案的議長，共和黨右派視裴洛西為眾院敗選負責而辭職，民主黨卻視裴洛西為功成身退。民主黨此一決定，又走在共和黨之前，為2024大選的兩黨總統世代交替人選，埋下定時炸彈。

統計期中選舉的總票數，共和黨得票略高於民主黨。民主黨其實心中很清楚，這次期中選舉可說是費了九牛二虎之力，傾全力操作抹黑川普，加上年輕選民，以及些微捍衛墮胎權婦女票，讓獨立選民寧可忍受高通膨與高物價與治安敗壞之痛，也不願把權力交給接受「大選舞弊」陰謀論的共和黨候選人；川普之於共和黨有如選票毒藥，在這次選舉中已證明無疑，兩黨新生代交棒呼聲已起，裴洛西率先開頭。

從政35年的裴洛西出身政治世家，父親曾任巴爾的摩市長與國會眾議員。1987年以46歲當選國會議員，正式踏入政壇，從基層做起，歷經議事鍛練，2007年歐巴馬總統任內，成為歷史上第一位女性眾議長，粉碎男性政治的偏見。她歷經四位總統，2019年再度擔任眾議長，主導兩次彈劾總統、世紀疫情、史無前例的暴民攻擊國會，可說是國會史上絕無僅有。

裴洛西具令人稱頌、連共和黨都敬佩不已的議事能力。她最重要的立法成就在第一任議長時力排萬難，團結號召所有同黨眾議員，齊心通過歐巴馬總統的「歐記健保」(可負擔健保法)，與社安金、聯邦醫療保險、聯邦醫療補助，並稱為美國社會安全福利網的四大支柱。

在拜登總統頭兩年任內，她二度以議長之力，團結全黨通過：一是基礎建設法，讓全美從橋梁機場道路到5G鋪設，脫胎換骨，二是降通膨法，名為抵抗通膨，實是造福老年健保的降低藥價，同時轉換成電動車在內的綠能措施。這兩項立法都對美國與世界產生深遠影響。

裴洛西在眾院，忠實有力的執行黨的政策，駕馭黨內不同派系不同路線的議員，掌握黨內每張選票，統籌通過立法，輾壓共和黨，是議長了不起的成就。即使民主黨在眾院僅有222席微弱多數，裴洛西都能掌握，強行通過兩大立法，送給拜登與民主黨政治資本。不管是讚美她或恨她，政界都承認裴洛西是了不起的政治家與「戴了紫蘿蘭手套的鐵腕」眾議長。她在眾院川普進行「國情咨文」報告時，面對電視網路直播，當著全國與全世界觀眾，緩慢又堅定地撕碎川普演講文，震撼人心，卻又極盡羞辱能事。

華爾街日報社論稱讚「裴洛西是最有執行力的眾院領袖，更是數十年來最有權力的眾議長」，更質疑即將接議長的共和黨麥卡錫的「脆弱多數」能否掌控極右「自由黨團」通過議事。自由派華盛頓郵報專欄作家尤金羅賓森稱裴洛西是「當代最有影響力的眾議長」，「即使她去職，也是前所未有的開啟世代接班」。但美國走到今天，裴洛西也要負相當責任。保守派旗艦刊物「國家評論」社評稱裴洛西從政35年要為自「大社會以來，聯邦福利的最大幅度擴張，負最大責任」，「而且今天民主黨路線比裴洛西35年前當選時，更為左傾」。

做為華人，我們必須向裴洛西致敬，她長達30多年從政中，對自由民主人權價值的尊重與捍護，始終如一。她高度關懷中國人權與政治自由，在國會中無出其右，她以眾議員與議長的地位，保護許多追求民主而陷入追捕深淵的中國勇者們，她同時關切西藏新疆的人權，關注香港民主，台灣的安危。長期以來，裴洛西是中共的眼中釘。今年8月初裴洛西以議長身分，無懼打壓，勇敢訪台，這給中共藉口，改變兩岸與區域的和平現狀，是福是禍，還有待評估。

當今兩黨對峙情況，裴洛西表面放棄眾院領袖職位，實則退居二線，擔任幕後指導，要為民主黨募款備戰。裴洛西通曉如何掌握黨內邊緣與激進派議員，民主黨指望她指導下一代領袖，利用共和黨因川普不退，來分化共和黨。民主黨在眾院的領導層，因為裴洛西三人組退位交棒給下一代，平均年齡從82歲年輕到51歲，這符合世代接替的時代呼聲，也將是年輕一代逼退拜登與川普的主要理由。