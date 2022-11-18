宣布參選總統 川普聲勢大不如前

前總統川普 已經宣布將角逐共和黨 黨內總統提名，揭開了美國大選政治的序幕。原本川普要在期中選舉前就宣布，但幕僚和盟友擔心影響選情，勸他等到選後，但開票發現共和黨選情不妙，怕大家會歸罪川普，於是又建議他等到12月6日喬治亞州聯邦參議員第二輪選舉後再宣布。

但是川普不肯再等了；這件事具體而微地呈現出川普與共和黨之間的緊張關係，共和黨希望川普顧全大局，但是川普只願考慮自己，認為愈早宣布，愈可以當成保護罩，用以抵擋檢方起訴。

共和黨在他的帶領之下，已經連續輸了三次：2018期中選舉、2020總統大選、以及不能算贏的2022期中選舉。共和黨此次雖然奪回聯邦眾院掌控權，但再次輸掉參院，也輸掉多個大州的州長選舉，顯示川普對中間選民，恐怕是票房毒藥。

川普同時也失去了黨內絕對的魅力與權威，共和黨內原來沒有人敢出來挑戰他，但在選情明朗後，過去力挺川普的傳統保守派媒體、名嘴、金主，都公開或私下表明不樂見川普參選。

川普執政的最後兩年，共和黨內的川粉高達50%，現在比率略降，但仍有30%，這群死忠的追隨者所支持的是川普這個人，不管他說什麼做什麼，都無條件支持。他們的動機出於感激，認為川普是為他們挺身而出，現在遭到政治報復，不僅公司財務遭到調查，住宅也遭到搜索，他們於心不忍。

但另有一批自認是認同「讓美國更偉大」（MAGA）運動，但未必支持川普，尤其認為川普「前科累累」，難以吸引中間選民，這樣是選不贏的，所以這批人轉為支持川普運動的繼承者，任何人只要能夠發揚光大川普路線，而沒有川普般爭議，就會得到他們的支持。

放眼望去，共和黨內不乏打著川普繼承人的旗號，希望爭取這批人的政客，其中包括佛州州長德桑提斯、德州參議員克魯茲、前國務卿龐培歐、駐聯合國前大使海理等等，他們不會公開批評川普，但希望川普在爭取提名時知難而退，轉而推薦加持他們。

但無論是川普鐵粉，或是川普運動的支持者，要如此贏得選舉都是不夠的，共和黨的金主與策士們，更要求領導階層必須將黨帶離川普，另外尋找新的方向，不能只讓自己的支持者很爽、很嗨，卻把中間選民給嚇跑了。

目前呼聲很高的佛州州長德桑提斯，在這次競選連任中，竟然能以超出對手20%的差距，獲得大勝，許多推崇他能夠爭取到中間選民，成功地把搖擺州佛州，轉成深紅州，這才是共和黨需要的選戰模式。

可是共和黨的難題是，現在不是川普要靠共和黨，而是共和黨要靠川普，在共和黨中隱隱然已經另立「川普黨」；在這次期中大選中，川普「提名加持」了超過300位候選人，而離開白宮後，不到兩年，他自己就募到了1億3000萬元，再加上他的死忠支持者，現在「川普黨」已經大於共和黨了。單靠這些死忠川粉集中選票給川普，就足以讓他贏得共和黨總統提名。

反觀民主黨，他們樂見川普參選，川普再三堅持2020年選舉是被偷的，只會更激怒上次沒有投給他的人，今年期中選舉前，民主黨就策略性的支持部分激進的「川普黨」候選人，主打「投給美國民主」，結果導致選情大翻盤，民主黨盼望同樣的情景會在2024年重現。

川普一宣布參選，白宮內部就啟動了一個由白宮副幕僚長所領軍秘密小組，展開應對的「川普計畫」，民主黨全國委員會這邊也有40位研究人員組成的智庫，專門收集、分析所有關於川普與其他可能的共和黨候選人的演講、報導與訪問。

人在峇厘島參加G20高峰會的拜登 ，更是非常注意川普參選，川普還沒宣布前，就以拜登之名，發了一條推特，標題「說的與做的差別」，內容是川普一再講「基礎建設」、「基礎建設」，卻是拜登簽署1兆元的基礎建設法案，在川普宣布演講當中，又發了一條推特「唐納德‧川普辜負了美國」，顯示去年1月圍攻國會的鏡頭。

川普參選，同時也會激起拜登的鬥志，至今為止，拜登還沒有明確的表示他要競選連任，要先與家人商量，明年年初才宣布，但是聽聞川普要選，拜登已經表示他是唯一擊敗過川普的人，再來一次的話，比任何人都有成功的機會。或許我們2024年，還會看到這兩人的二度對決。