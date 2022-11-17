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全球氣候變遷 中美是合作還是鬥爭

社論

在埃及舉行的聯合國氣候峰會(COP27)，已經進行一周多了，但是開發中國家所期待氣候融資、「損失與損害」等議題，由於已開發國家推託再三，遲遲不肯拿出資金來，兩邊爭執不下，以至於浪費了一半時間，並無任何進展。

過去能夠推動氣候變遷進展，主要歸功於兩個最大的排放國：中國與美國的合作；中美在氣候變化問題上，過去長期合作良好，共同讓《巴黎協定》達成、簽署、生效。尤其讓外界訝異的是，雖然四年以來兩國緊張升高，但中美之間在氣候問題上，依然合作無間，去年格拉斯哥高峰會，中美還發表了兩個聯合聲明，明示合作的方向。

可是在裴洛西議長訪台之後，中美氣候變化的協商暫停，近日在埃及的COP27會議上，在中國帶領之下，發展中國家要求成立賠償基金，美國反要求中國要共同分攤基金，大家擔心美中衝突將蔓延到氣候變遷合作，尤其是今年中國代表團異常沉默，沒有與美方代表團的交流往來，若沒有中美攜手推動，COP27恐怕一事無成。

氣候發展基金的爭議，由來已久，富有國家本來在2009年COP15會上就承諾，到2020年之前每年將會募集1000億美元基金，協助貧窮國家因應氣候變遷，但是至今總共才833億元，連一年份額都不到。

在COP27大會上，資金成為發展中國家最關注的重點議題，他們在中國帶領之下，要求成立「損失與損害」（loss and damage）機制，希望富國向溫室氣體排放少、卻深受氣候變遷之害的低收入國家賠償。中方並建議已發展國家今年先拿出1000億美元，而且還要按照要求確定2025年之後進一步增資的時間表和路線圖。

美國帶頭表態反對此基金成為「賠償或債務」的法律義務，如果有資金移轉，也必須被稱為「援助」，而美國又提出，以中國污染的程度，不應該屬於發展中國家，中國與印度都應升級至已發展國家，屬於要提供基金的碳排放大國，美國的目的，除了課中國更多的責任與義務之外，目的還在分化中國與發展中國家的關係。

中方反駁的理由有二，一是，雖然中國排放總量是世界第一，但以個人汙染量，還不到美國的一半；二是中國是「世界工廠」，替全世界消費者生產，卻由生產者負起排放全責，富有國家的消費者難道不用負責嗎？

雖然強調中國不需負賠償責任，但中國氣候變化事務特使解振華解釋，仍會在「南南合作」（南方國家指的是開發中國家）模式下，拿出20億元人民幣(合2億8200萬美元)協助非洲因應氣候變遷。

拜登這次親自率團與會，而習近平不參加COP27，只派代表與會，讓拜登可以凸顯出美國如今比中國更重視氣候變遷，但是解振華作為資深的中國氣候特使，卻是非常有經驗的國際談判者，他參加氣候變化談判15年，知道雖然中美關係緊張，但是該做的事還是應該做。

中美兩國正式協商管道已斷，但是並不妨礙兩國氣候特使私下的交情與溝通，解振華表示，中美兩國代表團抵達埃及後，就決定團與團之間，仍然保持私下有聯繫，「中美之間的非正式溝通一直沒有中斷」，而由於他與美國氣候特使柯瑞個人25年的交情，私人溝通更從未中斷過。

但解振華在公開記者會中，唯一政治性的發言就是「美國眾議長裴洛西竄訪中國臺灣地區，嚴重違反中美三個聯合公報規定，損害了中國主權和領土完整。我們宣布中美氣候變化的商談暫停，責任在美國」，無可否認的，切斷中美兩國的溝通協商，確實在兩國之間築起了一層無形的障礙。

中美兩國元首剛於11月14日在峇里島舉行會晤，除了決定氣候協商立即開始之外，還提及雙方「統一共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會取得成功」。這對於正在場上談判的各國代表，應該是一個積極的信號，也是各國對突破焦點議題的期待。

氣候變遷的議題，本來是應該超然於地緣政治的爭議，但是美中緊張，確實有全面性的影響，氣候大會的進展離不開中美互動，如今解振華與柯瑞兩位氣候特使已經正式見面會商，希望重啟的中美氣候對話，對於目前的談判進程能夠有實質性的推進。

氣候變遷 拜登 柯瑞

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