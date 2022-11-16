中國人才資金「潤」走 美籍華人回流

習近平 在中共 20大完成集權，可能調整國家方向後，大陸出現新一波「潤」(run)潮。富人深怕「文革」再現、財富被抄家，風聲鶴唳趕著移民 。網傳著名導演張藝謀、馮小剛和前女首富、房產老闆吳亞軍都移民美國了。馮小剛澄清，只是陪女兒來美留學，很快將回中國履行片約。傳中共設專門機構監控富人出境，網管則大量刪除移民公司微信群，出境民眾被嚴格盤問，成為習近平第三任期的新現象。

在中國人才、資金外流時，美國盛行「抓間諜」，使高等學府、研究機構許多美籍華人遇懷疑歧視，大嘆不如歸去。普林斯頓、哈佛和麻省理工學院有研究收集數據顯示，2021年，1400多位在美受教育華人科學家放棄學術或企業的工作離職，人數比2020年增加22%。意味美國也流失人才，可能被中國吸收，有無頂尖科學家回國，重演錢學森被逼返大陸，造就「兩彈一星」成果，尚待觀察。

拜登政府祭出科技「絕殺令」，禁止美國企業或美籍人士協助中國發展半導體後，大陸各晶片(芯片)企業或外資公司派駐中國人員近月大量離職。官方無人數統計，但業內盛傳，至少數百名高管、資深工程師持美國護照或綠卡，不得不離職並離開中國，回美國或到台灣、南韓等謀出路。

政治的上層結構往往影響百姓生活，古今中外皆然。美中並無戰爭，但這場人才、資金大遷徙堪比戰爭的影響，也對國家實力重新洗牌，影響各國經濟、科技實力；表面看中國受害，但實質影響也可能讓中國找到新機遇，絕處逢生。

對照西方媒體報導，近200名美英澳等國籍退伍飛行軍官，被中國高價聘請協助訓練共軍戰機飛行員，各國政府可能祭出應對方案，西方正一步步關閉中國「師夷長技以制夷」的大門。

習近平進入第三任期，號稱中國盛世再現，要實現中華民族偉大復興，和美國平起平坐。黨媒宣傳自信和愛國粉紅自豪下，部分有條件移居國外的家庭反而興起移民風潮，「潤(run)學」在中國成顯學，是讓當局難堪想極力打壓的對象。

其實，習近平2012年上台不久，即曾要求各級官員交回因公護照，減少出國考察。近年中國出入境管理局嚴限民眾出國，理由是「疫情期間，非必要不出國」，大部分境管局辦公室停發公民因私護照。

去年3月公安部下發內部文件，按省、直轄市和一、二、三線城市步驟，逐步收回公民因私護照，無法收回者取締；因公護照必須是省級外辦、省外經委、國台辦、省公安廳、國安局、國務院外事辦統一核准，顯示限制公務員和民眾出國，雖非鎖國，卻已成常態。只是在疫情管控太嚴，中共20大後社會氣氛催化下，民間潤潮加速，連前往港澳、台灣的通行證，都想辦法要求繳回，嚴限民眾利用它出境。

一位經常來往中國和日本的呂姓女士揭露，日前她離開成都機場，邊防人員對持中國護照旅客盤查嚴格，詢問出國目的、要求提供證據資料，有些人被請到小房間盤查，使出國者面臨自己國家的邊防人員反而戰戰兢兢。

習近平成功延任，風風光光，但持不同看法民眾，對任期制和集體領導制被破壞，用人唯私唯親，經濟前景和可能把中國帶回「文革」時代深感憂慮。近期全國供銷合作社紅火，各地公共食堂活躍，國進民退更明顯，讓有「文革」創傷的人認為，44年改革開放結束了，興起變賣家產、潤出中國，至少讓子女先跑的浪潮。

敏感人士認為，多個中國移民顧問公司微信群被解散，當局正逐步關閉移民管道，出境政策恐有大地震。YouTube上有多位近期偷渡美國的中國人現身說法，指他們先出境東南亞，避免被邊防懷疑，再搭機到中美洲，花錢從墨西哥偷渡入美國。中共管制趨嚴，但有背景、關係好或夠精明的人照常出境，資金也有地下管道匯出，百密中仍有縫隙可鑽。

「人能跑就跑，資金留國外更安全」，中國有14億人，即使跑幾千萬人無所謂，外匯存底則不然。中國外匯存底2014年曾達3兆9688億美元高峰，以每年對外貿易順差6000至7000億美元計，照理如今外匯應達近9兆美元。但10月的數據只有3兆5240億元，其餘6兆多元除了一帶一路大撒幣約1兆元，其他錢是否「潤」海外了，正是當局憂慮和想嚴控的主因。