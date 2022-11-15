拜習會情勢不利習 中方有求於美方

拜登 和習近平14日在印尼峇里島會談三小時。拜習會前，俄軍宣布自赫爾松撤兵，可能成戰敗的轉捩點，應給中共 武統台灣帶來啟發；而習在峰會前高調要求解放軍「全面加強練兵備戰」，和拜登曾三度宣示美軍將防衛台灣，頗有針鋒相對意味。拜登竭力重申美中勿衝突交戰；中方雖強調自信，卻想求美方鬆綁制裁，兩國恢復部分互訪交流，但各自表述，雙方都為對方畫紅線，對方卻不一定遵守。

這場峰會是習在20大排除黨內不同勢力，真正集所有大權定於一尊後舉行，本可風光重返國際舞台，無奈因動態清零，受中美貿易戰科技戰影響，中國房地產崩塌、百業蕭條，經濟危機迫在眉睫。中方想求和，向美方請求鬆綁制裁禁運，使習回到全球聚光燈下的氣氛，籠罩層層陰霾。

拜習處境對比，反映兩國不同氣氛。美國也面臨通膨、經濟衰退危機，但經濟環境、資金等國際條件遠比中國優越，拜登出訪前期中選舉開票結果，民主黨意外保住參院控制權，共和黨「紅潮」沒出現，川普背書14位候選人敗北，讓拜登喜出望外，不但重申2024年將競選連任，回國後將召集跨黨派會議，商討國家施政方向，讓拜登底氣更足。

拜登延續川普制裁中國政策，除了「晶片法案」，還宣布更嚴格科技、人員禁止協助中國行政命令，有如窒息中國科技發展的「絕殺令」，這些因素形塑出拜習峰會的氣氛：中方想求和，主導權卻在美方。

飛往亞洲的空軍一號上，國安顧問蘇利文為峰會定調，他形容美中必有激烈競爭，習近平須以「負責任方式管理競爭關係」，暗指中方不夠負責。白宮聚焦四大議題，就是要求習「負責任」，履行美方要求，確保台海和平、人權、中國對美國和盟友的「惡意經濟行為」，以及中國對烏克蘭戰爭和約束北韓，期望討論出雙方可合作領域。

華府要求中方不得武力破壞台海和平現狀，也重申一中安撫北京 ，不暗挺俄羅斯、不支持北韓用核武導彈挑釁美國在東亞盟邦，以及美中經貿和科技公平競爭。美國依舊高舉國際規則主導和維護者大旗，要求中方依循國際規則辦事，就看標榜民族主義強硬立場的習能否接受，才可能換取美方放寬制裁。

拜登強調，美中競爭不應演變成衝突或對抗，看似美國不想或不敢與中國開戰，和拜登三度強調美軍將護衛台灣，似有矛盾。拜登想靠實力嚇阻，避免美國再涉入新戰爭，對俄烏戰爭或台灣、南海都適用。避戰態度可能讓鼓吹武統的中國戰狼誤讀；而美國也不希望給台灣「空白支票」，滑向台獨，就看北京能否節制武嚇台灣，或武統只當成釋放內部壓力的統治工具。

美中對抗多年，美國戰略總目標是否想藉烏克蘭戰爭擊垮俄羅斯，再集中資源拖垮中國，阻擋中國經濟總量2035年前超越美國，中方看來，是赤裸裸的陰謀，中國必須對抗。因此也使美中空前缺乏互信，拜習即使面對面溝通算是「破冰」，但對對方意圖和誠意都存疑。如果恢復軍事交流，避免誤判而衝突都難有共識，其他方面恢復接觸只能說是點綴，難寄望峰會後美中關係能有太多突破。

直言之，只要習近平強化一黨專政，壓制民眾自由，所謂不忘初心，美中意識形態和價值觀對立競爭就被牢牢鎖死。西方提防中共的意識覺醒，即使因經濟利益而有妥協，譬如德中簽訂170億美元購140架空巴合約，美歐卻不可能重拾40多年來支持中國改革開放的寬鬆政策。這個死結在習延任後更強化，除非中共改弦易轍或消失，死結和僵局才可能解開。

拜習會前，俄軍犧牲8萬人後，宣布從赫爾松撤軍，英國鏡報報導，「普亭的大腦」杜金暗示，普亭應下台，並被處死。這個發展被形容是拜登給習的「禮物」，讓習尷尬，對處理台海、南海問題也具深刻警示意義。

拜登為中共畫紅線，北京則以不干涉中國內政作為台灣問題紅線，認定美方官員議員訪台跨越紅線。但共和黨主導眾院後，可能通過更多友台抗中法案，新任軍事、外交委員會主席都是強硬的反中派議員，組團訪台屬必然。兩年後有總統大選，拜登難以否決法案，總統無權阻擋議員訪台，美中對抗可能再升級，互畫的紅線恐都被對方跨越。美中對抗的大形勢已定，形勢比人強，領導人同樣無力可回天。