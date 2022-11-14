紅潮未成 蔡英文盼藍白浪潮成漣漪

美國期中選舉大勢底定，媒體原先報導的共和黨「紅潮來襲」並未成真，拜登總統甚至為自己是「近年來丟席最少」的民主黨總統沾沾自喜。台灣民進黨 主席蔡英文 一定很羨慕拜登，因為在即將投票的台灣九合一地方選舉，民進黨同樣面臨在野黨強力挑戰的危機，她當然也期待在11月底，媒體預言的藍白浪潮也能成漣漪，穩住民進黨執政根基。

台灣地方選舉和美國期中選舉當然有本質上的差異，民進黨這次選舉幾乎是蔡英文「乾綱獨斷」，各地候選人和選戰策略幾乎是蔡英文拍版說了算，這次選戰不僅攸關蔡英文政府第二任期政績評價，也成為下任總統選舉的試金石。蔡英文對這場選舉參與和重視，超乎她自己連任選舉，全天候衝北市赴桃園，連台北市長候選人陳時中 的廟口開講也場場作陪，讓國民黨都要批評她只拚選舉不顧國政，但蔡英文不畏所譏，依然是全黨大動員力挽狂瀾。

儘管蔡英文卯盡全力拚選，台北政壇盛傳最近蔡英文火氣很大，常不時對核心幕僚開罵。蔡英文的光氣大，不是為了美國期中選舉結果，也不是為了對岸20大習近平大權在握、解放軍日日凌空壓境，而是為了翻轉選情不力，外界常常舉英系成員舉措失當，攻擊民進黨執政貪腐現象，蔡卻蒙在鼓裡，讓重視形象的蔡英文格外憤怒。

不僅蔡英文火氣大，行政院長蘇貞昌的火氣也很大，因為女兒涉及政府標案爭議遭責難，蘇一再在國會和國民黨立委開嗆，不僅全盤否認指控，更全力反擊在野黨執政不力的批評，動輒以情緒性用詞，對立委人身攻擊，進而鼓勵政務官們和立委互嗆，就是要以氣勢壓人，營建執政當局不懼挑戰形象。

民進黨政府掌握了八成以上的媒體和政經資源，臨到選前居然要「裝腔作勢」營建執政有為氣氛，可見選情危急。國內外許多評估都指出，民進黨可能北台灣全部淪陷，只守得住南部幾個鐵綠縣市，國民黨甚至可能奪下15個縣市。這樣的結果簡直是四年前選戰的翻版，當年蔡英文大敗，辭去黨主席，險些連總統連任之路都不保，而當前危局較四年前有過之而無不及，也難怪蔡英文會氣急攻心。

蔡英文最不解的是，台政府撐過這幾年疫情難關，非但得不到諒解，反而成為對手攻擊焦點。最關鍵的，是她所信賴的防疫指揮官陳時中，原本民氣之高，整個社會不敢「逆時中」，是民進黨原先認定能奪下首都市長的好牌，怎知參選後一路挨打，從當初疫苗政策失當到高端疫苗圖利爭議，陳時中幾乎只有守勢，也讓原先用陳時中當領頭羊的選戰策略全翻盤，陳時中竟成為北台灣最大破口。

除了蔡蘇全力護盤外，另一「比自己選舉」還拚的政治人物就是桃園市長鄭文燦。桃園選舉因前新竹市長林智堅陷入論文抄襲爭議退選，臨門換將起手式不利，更波及桃竹苗等地選情連動。鄭文燦為自己下一步政治前程，也為讓民進黨能多留下一席直轄市，整天帶著臨危授命的候選人鄭運鵬跑場。桃園勝負攸關鄭文燦未來是否接任閣揆，攸關民進黨下一波接班態勢，更讓桃園選情受到關注。

如果選情真如觀察家所料，民進黨盡失北台灣，非僅蔡英文黨主席位置不保，閣揆來去也受考驗，當年賴清德曾因此下台，不過蔡英文立馬任命了敗選的蘇貞昌接任，這回會不會歷史重演，就看蔡英文如何盤算「後蔡英文」時代的權力布局，要靠蘇貞昌繼續為她在第一線擋子彈，還是讓即使保不住桃園也雖敗猶榮的鄭文燦接棒，這些進退，都得考慮到副總統賴清德的意見，賴清德問鼎下一任總統羽翼已豐，蔡英文要如何藉由閣揆力量護衛自己總統權限，不因賴積極任事使自己提前跛腳，這是每個掌權者都要細謀的盤算，蔡英文不能不為這即將來臨的大變局預為盤算。

可以預見的，民進黨整理這場選戰敗局，是不能讓敗局變危局，必先鞏固住黨內蠢動的派系豺狼挑戰，才能面對在野黨更強烈的逼宮之勢。蔡英文場場廟口助談，都不忘提及她連任選舉票數對國家和對黨的重要性，事實上也是在呼喊綠營支持者的選票一定要出來，才不會陷黨國於危局，只是蔡英文喊得急，卻喊不出當年挺蔡的熱情，反而是困在失焦的選舉軸線裡爭扎。蔡英文不會天真地期待奇蹟出現，只是希望自己能有拜登的運氣，讓藍白反撲的惡潮，能變成小波小浪的漣漪，別再重演政權輪替的慘劇。