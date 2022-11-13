習近平重現國際 中國經濟力大減

習近平蟄伏三年，終於重現國際，先出席G20峰會，再參加亞太經合會。剛於一個多月前拿下歷史性的第三個五年任期後，習打破三年來的鎖國政策，到印尼和泰國，與世界各國元首外交互動，成為國際焦點，表面雖然風光，但暗地裡的現實，卻是內外交困，一面是國內經濟大幅下滑，另一面則是面對愈來愈嚴竣的國際環境。

中國外交部10日證實，習將前往峇里島出席G20峰會，預計14日與拜登 一對一會談，雖然過去兩年曾多次進行視訊對話，卻是2021年初拜登上任以來兩人的第一次會面；除了拜習會，習還會與印度總理莫迪、以及法國總統馬克宏等，進行面對面對談。

習與拜登可能談到導致中美關係緊張的台灣問題，但白宮已表示，美國對台態度不會改變，因此預料會談不會有突破。中印對話，除了邊境領土紛爭，還會談什麼？將會提到全球最大企業的蘋果嗎？替蘋果生產高階手機的富士康鄭州廠，因清零而被迫部分關停，生產線正在水深火熱中，蘋果產品的生產線正在外移，大部分移到印度；至於馬克宏與習見面，很可能像德國 總理蕭茲一樣，從習手裡取得大筆訂單，因為北京正處於經濟放緩的弱勢，只能用訂單去拉攏德國和法國。

中國自1978年改革開放以來，經濟一直維持每年9%以上的高增長；習2012上台前，每年增長更在10%以上。但習掌權十年，經濟增長大幅放緩，疫情爆發前一年，即2019年，仍有6%的增長；但今年全年預計只有3%的增長(今年前三季分別為4.8%、0.4%和3.9%，頭九個月增長3%)。增長率下跌至此，反映出習的經濟政策出現嚴重問題。

展望今年底和明年上半年，如果清零政策不放鬆，經濟絕對難樂觀；11日號稱優化政策出爐，入境旅客隔離減為5+3共八天，隔離時間仍不合理，預計效果不大。再加上房地產泡沫化、國企和地方政府負債率超過GDP的200%、以及人口老化，經濟要恢復疫前水平，實在不容易。

更難以改變的是，習不像鄧小平那樣擁抱市場，而是隨意干預市場，以「政府」為經濟的動力，工業由政府撥款投資；但這種政策嚴重妨礙企業發展，經濟也停止增長。習這種經濟左傾的路線，由他的意識形態而來，難以改變；只有讓企業回歸市場，才能發展出競爭力。

日本 經濟1980年代發展至高峰，當時美國輿論一窩蜂地說，日本崛起，將取代美國，成為最大經濟體，美日將難以避免爆發戰爭；但日本泡沫化的房地產，在1989年12月達到高峰後，泡沫終於破滅，股市跟著崩潰，日本經濟也從此陷入長期低成長的陷阱，難以恢復。中國大陸在習統治下，情況相似，房地產去年開始泡沫化，加上疫情和清零，中國會重蹈日本1990年的覆轍嗎？

北京當然說不會，習在20大中也說，中國經濟發展要行穩致遠，穩中求發展，以確保人民生命為根本(意即不廢除清零)，只要保持低度發展，疫情一過，就可恢復。但清零不廢，今年底和明上半年，將繼續蹂躪經濟，換言之，經濟下滑的危機仍繼續存在，揮之不去。習上台之初，因中國崛起而歡呼的人，常說中國經濟將可超美，成為全球最大經濟國；但現在不少專家紛紛預測，中國經濟至少要延至2030年或更後，才能超美；不少研究甚至說，中國將永遠無法超美。

習在參加G20峰會前，去了北京的中央軍委聯合指揮中心，下令軍方加緊練兵和備戰，要有打贏戰爭的決心。為什麼此時要軍隊備戰？為什麼習要給德國總理蕭茲大筆訂單？為什麼習要科技自力更生？為什麼要經濟減少對外依賴？

研究發現，當中國經濟發展受挫，經濟放緩之時，就會改變發展路線，不再向外擴張，改為向內發展；這種情況清楚顯示，習在20大反覆要求重視國家安全和減少對外依賴的意義。中國經濟大幅下滑，經濟力大減，全國正處於經濟弱勢，所以習要用訂單去拉攏德國，要求科技自力更生，要求經濟減少對外依賴。

如果從大陸經濟力減弱、以及因此而減少向外擴張的角度看，習要軍方加強訓練和備戰，只是治軍和緊抓軍權的策略，而不是現在就要用武力統一台灣。從這個角度看，習和拜登的峇里島會談，在談到台灣問題時，將不會有實質進展；武力攻台暫時還不會發生，至少要等到大陸經濟恢復強勢之時，形勢才有可能出現變化。