台積電搬美國 美可放心棄台？

被台灣朝野尊為「護國神山」的台積電 ，2日從台灣開出首班載運機台設備的專機，直飛亞利桑納州鳳凰城。未來每兩周將飛一班專機，台積電「出走」進入實施階段。而在大陸投資 、代理組裝蘋果產品的富士康，7日宣布在俄亥俄州投資1.7億美元，入股電動卡車廠。台灣兩大企業巨頭出走美國，究竟是分散投資風險，抑或提防中共武力犯台，美國最壞情況下是否會放棄台灣，都浮上檯面。

台積電使用美國有關的技術、設備和軟體，受制於人，在科技、政治雙重施壓和避免戰爭風險下，不得不應允來美投資120億美元，建生產5奈米晶片 的工廠；華爾街日報報導，台積電近期將再宣布，另建一個3奈米最先進製程的工廠。

美國想奪回全球晶片控制權，不讓台積電被中共武力犯台「劫持」。美方高度重視台積電來美設廠，傳12月的移機典禮，拜登總統將率900位美國官商參與，盛況可期。

「護國神山」被轉移，台灣一則以喜，一則以憂。喜的是，台積電的成就被國際肯定，美國半逼半請拉它來美設廠，是真正「台灣之光」，也分散台灣的風險。憂的是，護國神山被搬走，連帶拉走台灣高科技人才，台積電許多工程師一起獲美簽，將來續辦綠卡，變美國公民，台灣半導體競爭力和角色被稀釋；最壞情況，台海如發生戰爭，美國如忌憚介入代價太高，更可「放心」地放棄台灣。

台積電創辦人張忠謀說，以美國勞工條件、員工經驗和配合加班的耐操度等，他不看好來美投資。台灣具備讓台積電成「世界第一」的條件，美國並不全有。因此台積電「根留台灣」，不致連根拔起，但這顆國際閃亮的明星，也使台灣遇到美國「善意的掏空」。

台積電向來重視政治平衡，它供應台產先進晶片給大陸，在南京設廠生產12奈米晶片。但精度較高的12奈米以下晶片，都在台灣生產。如今兩岸關係緊張，傳習近平第三任期，最早2024年、最晚2035年前會發動武力犯台，美台不得不應變。

張忠謀說，兩岸一旦開戰，台積電會被摧毀。他沒有明說，誰要摧毀它？彭博報導，美國兵推，中共如武統台灣，為防北京取得關鍵技術，須炸毀台積電。台積電如被毀，全球經濟將損失1兆美元。白宮應變計畫，台海一旦開戰，美國專機會優先帶走台積電200多位資深工程師，足見美國重視台積電的程度。

台積電目前尖端3奈米晶片仍留台灣生產，但美國廠也準備生產3奈米晶片，美國想靠台積電在美生產，達到晶片自給自足，讓台灣產晶片供應其他自由國家，美台分工避險，達到雙贏。

但從反面看，可能意味美方並無把握台海一旦開戰，願全力投入保衛台灣，或美軍有充分把握打勝仗，能保護台積電或台灣安全。這更讓外界聯想，必要時，美國可像1949年對待大陸的國民黨政權一樣，放棄台灣，對台灣絕不是好消息，就看從什麼角度看。台灣和台積電都成美國棋盤上籌碼，可押注也可犧牲，「護國神山」被搬走，盲信美國必然不計代價保衛台灣的人該警惕。

再談鴻海郭台銘和富士康動態。富士康在大陸各地設廠代工組裝蘋果產品，雇用員工最高時達129萬人，使富士康躋身全球五百強第26位，鄭州82%出口靠富士康支撐。2017年，郭董赴白宮會晤川普，承諾投資100億美元建液晶面板廠，後來因威斯康辛州條件不如預期，投資縮水。現決定投資1.7億美元購Lordstown Motors股權，應是布局代工生產電動車的第一步。

富士康鄭州廠近日爆疫情，上萬員工「大逃亡」，外傳它擔憂被習近平「共同富裕」，遷廠越南、印度等地步伐加快，和中共關係隱然生變。鴻海來美布局電動車代工，可能和蘋果研發AppleCar有關，反映台海危機下企業家的思路，台海不安，企業出走。

美中台關係加速洗牌，台灣沒有說「不」的權利。即使台灣對美戰略價值遠高於烏克蘭，但美國布局卻在讓萬一需要犧牲台灣時，自己付的代價更低，反映「美國優先」。這些情況下，民進黨政府卻還孤注一擲，把台灣前途全部押注美國，如何稱明智？從美對台軍售價格超高、交貨拖延、拒售最尖端武器，售台860枚各式導彈延遲至2025年交貨，加上台積電案例，值得台灣朝野深思警惕。