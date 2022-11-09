美國需要新覺醒運動 療癒仇恨分歧

國會期中選舉已經結束，無論共和黨 或民主黨獲勝，都難否認，這是一場「仇恨值」偏高、充滿分歧或「復仇」意味的選舉。選後兩黨不僅難弭合傷口，分歧反而加大，共和黨如掌國會眾院，甚至兩院，拜登 政府未來兩年施政將跛腳空轉，進入所謂「垃圾時間」；而川普 「復仇之旅」如成功，兩黨新對決將使美國進入新的癱瘓期，亟需有一場新政治覺醒運動，讓拜登、川普等老一輩逐漸淡出，世代交替，重振美國才有希望，否則美國仍難擺脫左右惡鬥的惡性循環。

社論截稿時，選舉結果尚未揭曉，除非民調失準，否則「紅潮」泛起，共和黨將重掌國會控制權，拜登寸步難行，眾院調查2021年國會暴亂案，可能被共和黨撤銷；立法保障墮胎權、更嚴格控槍法案等都將胎死腹中。民主黨可能趁新國會開議前起訴川普，或設特別檢察官調查川普，讓共和黨難反制，選後的美國依舊是政治分裂和對決，難有寧日。

這場被認為近代最重要的期中選舉，實際上是2020年大選延長賽。近代期中選舉，柯林頓、歐巴馬和川普都難逃失去國會席位的魔咒，選民喜新厭舊和善變，決定選舉結果，何況拜登滿意度僅40%，選民對通膨、經濟衰退和全美治安惡化等追責；共和黨更想藉選舉「平反」川普敗選的結果。

兩黨都為抗疫撒錢紓困，超黨派的聯準會未防範未然，通膨失控，讓民主黨揹鍋。拜登無法說服OPEC+增產，油價帶動通膨，反映美國國力下降，影響力不再。而拜登死抱民主黨環保「神主牌」，拒放鬆頁岩油開採增產來平抑油價，終於壓垮民主黨。

這場選舉，左右兩邊都民怨沖天，怨懟很深，「仇恨值」衝新高，可能拉高投票率，也成歷來花錢最多(競選開銷超過167億元)、最激烈的期中選舉。

民主黨選民抱怨婦女墮胎權被聯邦最高法院推翻，共和黨姑息國會暴亂，暴民險些活捉潘斯、裴洛西「處死」，川普卻對鼓動卸責。半數共和黨人深信2020年大選作弊，不承認拜登是合法政權，川普趁勢操縱想靠期中選舉復仇，既逃避多場官司，也為復出競選奠基。

共和黨如大勝，將意味川普贏了，他和最具總統提名聲望的佛州州長德桑提斯，已開始互撕，但美國人要接受任性的狂人再折騰四年嗎？共和黨川粉深信，只有川普能帶領美國恢復偉大，但也有約半數共和黨選民反對川普，黨內覺醒自清已初見苗頭，牽動共和黨內總統提名情勢，讓人看到美國的新希望。

歸根究底，期中選舉後，美國需要一場新覺醒運動，促進朝野調整和自我反省糾錯，美國是否已悖離200多年歷史傳統，放棄先賢的建國理想。高達七成選民認為，當前國家方向錯誤，兩黨也失去競爭中應有的協商和妥協能力，導致美國空前分裂，民主衰敗也成世界笑柄。

今天兩黨各走極端，我行我素。共和黨被川普綁架，成「川普黨」，激進選民依舊崇拜他；而民主黨也被激進左派勢力把持，兩邊都利用民粹煽動民眾，分裂流血的美國，迄今看不到黑暗隧道盡頭的曙光。

丕優(Pew)民調顯示，61%美國人不贊同共和黨，57%不贊同民主黨，選民對兩黨普遍抱負面看法。蓋洛普調查，56%民眾認為兩黨表現糟糕，需要第三黨，但小黨難崛起，兩黨又被激進勢力把持，美國民主徬徨在十字路口。

糾偏調整需要勇氣，也冒失去選票風險。共和黨潘斯、麥康諾、德桑提斯或錢尼、穆考斯基等人，都有「去川普」言行。正統共和黨價值觀，和川普那套民粹伎倆和風格不同，不能選輸就指控選舉造假。期中選舉前，共和黨人依舊批判選舉制度不公，但如果這次共和黨大勝，難道顯示選舉制度公正無訛，邏輯上如何自圓其說？

川普的復仇之旅，40%共和黨選民支持，2025年重返白宮愈來愈真實。司法部可能任命特別檢察官，調查川普對國會暴亂和私藏機密文件責任；而共和黨控制的國會，也準備調查彈劾拜登及其子杭特涉外國商業利益輸送，更激烈政治廝殺即將展開。

共和黨很難取得新國會三分之二多數，立法可能被拜登否決，美國將重現一個行政、立法嚴重分歧，司法撕裂，更無力糾錯的國家。這種內耗正是國力下降的元凶，而川普如再上台，中、俄、伊朗和北韓誰要高興、誰該緊張呢？