在此轉捩點 除了放鬆清零別無他法

現在正是中國防疫 政策的關鍵轉捩點，此刻的決策將設定中國未來幾年的命運，就看中國的領導人有沒有這個政治智慧，有沒有這個政治決斷。

首先，政治的考慮，如今可以減少，過去為了順利開好20大，不容任何誤失，各地對防疫都提高警戒，許多地方大員為了爭取中央好感，寧可錯殺一百，不願放過一例，動不動就全體封城，搞得全中國風聲鶴唳。

其次，既然政治的考慮減少，經濟因素就應該加重；大家都知道籃球比賽，當差距過大，難以改變勝負結果時，剩餘的比賽就稱之為「垃圾時間」；而從20大結束後，到明年三月人大召開，這是中共政治的「垃圾時間」，目前國務院總理與四位副總理都未選上中央委員，明年3月皆卸任下台，已經指定的總理人選李強，又未如事先猜測，在10月30日閉幕的人大常委會上補選為副總理，補足經歷，負責經濟的國務院就剩下「垃圾時間」，大家混時間等卸任。

對於大陸的經濟情況，這是最不好的情況，近日鴻海鄭州 廠的情況就是典型例子；鴻海集團旗下的富士康60%組裝高階iPhone的產能位於鄭州廠區，占鄭州出口總值比例高達85%。10月傳出疫情 感染後，引發員工恐慌，由於地方政府封控，沒有公共交通工具，上萬名員工徒步返鄉，產能明顯下降，蘋果發布新聞指出，出貨將會較原先預估減少，消費者收到產品的等待時間將會拉長。

環球時報的胡錫進了解這件事的嚴重，他連續數天發文，支持鄭州市要幫著富士康穩定人心，盡量保持生產線的運轉，因為「這不僅事關富士康的信譽，也關係鄭州市及河南省對外開放的聲譽」。

整體來看，中國國家統計局公布的第三季度成長3.9%，略高於預期，但與全年增長5.5%左右的目標仍有很大差距。習近平日前連任第三屆總書記，正待奮發圖治，怎麼能夠忍受有5個月之久的「垃圾時間」？但是新人未到任，舊人難催趕，中國唯一且真正有效的經濟刺激措施，將是放鬆嚴格的「清零政策」，而這只有習近平一個人能夠做出這個決定。

於是近日「動態清零」鬆動的傳言連出，讓股市振奮、民眾期待。傳言中，最受注意的莫過於1日的一篇貼文提到，10月31日「腸胃whn（指中共政治局常委王滬寧）應大老闆（指總書記習近平）要求」，召開專家會議，討論「全放開、有條件放開項下的多種方案」。結論是將加快推進「有條件放開方案」形成，目標是2023年3月「實質放開」。而「有條件放開」的條件包括疫苗、特效藥、中藥、基層醫療物資和承載，甚至還有「思想認識轉變」等多項工作。

這一利多消息引發中國內地和香港股市的大幅反彈。滬指漲幅為2.43%，香港恒生指數盤中一度大漲7%，收盤上漲821.65點，漲幅超過5%。

一連串正面消息接著出籠，包括中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光表示，中國已經有了新的疫苗，抗病毒藥物研究也取得了進展，清零抗疫政策很快就會出現重大變化；德國總理蕭茲在與李克強總理的聯合記者會中表示，中國已批准為在中國的外國居民提供複必泰新冠疫苗；彭博社也報導，中國有關部門正在制定方案，停止抗疫期間一直在使用的航空熔斷機制，種種跡象表明，在20大過後，政府開始準備放鬆動態清零防疫政策。

在防疫鬆綁的消息不斷下，國務院聯防聯控機制五日舉行記者會，一度認為可能宣布鬆綁新措施。但與會官員的口徑一致，國家衛健委發言人在5日再次重申，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢嚴峻複雜，因此「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針絕不動搖。而跟據中國衛健委7日通報，本土新增COVID-19病例達5496例，比前一天通報增逾千例，更創5月3日以來新高。

從官僚行事風格來判斷，當然多一事不如少一事，疫情易放難收，出了問題，他們要負責，更何況現在疫情又升高，但是就是這個時候，才需要領導人做出政治決策，迄自20大為止，中國已經盡可能做到阻擋疫情了，如今不是不防疫，而是在防疫已經取得相當成果之際，還有更重要的目標，中國應該要勇敢地跨出這一步，逐漸鬆綁防疫政策，加入全世界的新常態。