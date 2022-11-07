升息縮表兩面作戰 聯準會腹背受敵

聯準會(Fed)本周最引人矚目的決定，並不是將利率提高3碼，因為它在5月、7月和9月都已做過，大家並不意外，真正的重點是，Fed對通膨失控的擔憂已經小得多；而較少人注意的措施：Fed縮減資產負債表的速度，和升息 幅度一樣快，可能對金融市場帶來嚴重的衝擊。

先談通膨，這個問題不是一夜之間就能解決，如果真有妙招，拜登總統、Fed主席鮑爾早就採用了。導致通貨膨脹的大部分因素，比如俄羅斯對烏克蘭發動戰爭、新冠疫情、持續的供應鏈問題，這些問題完全超出Fed的能力範圍。

升息需要時間才能發揮作用，但短期內可能會導致就業減少，甚至可能使經濟陷入衰退。這意味著Fed的升息在成功抑制通膨之前，反而可能讓事情變得更糟。

Fed在聲明中預計通膨將放緩是這麼說的：「在確定目標範圍內未來成長速度時，委員會將考慮貨幣政策的累積收緊、貨幣政策對經濟活動的影響性和通膨的落後程度，以及經濟和金融發展。」

用白話文來說：「我們再度以相當快速的速度提高利率。即使這麼做有效，我們也不想過度操作導致經濟衰退，而且已經做的事，很可能已讓通膨更接近可容忍的水平。」

有人認為這代表Fed在通膨問題上重回鴿派立場，可能是過度解讀。因Fed主席鮑爾表示明年利率可能高於先前預測的4.6%「最終利率」，代表升息之路還沒有走完，只是可能不再以如此大的幅度。換言之，Fed認為通膨雖仍是問題，但可能不再是那麼大的問題。

通貨膨脹率其實正在下降；最常用的通膨指標消費者物價指數(CPI)在6月達到9.1%的峰值，之後就一直下降。Fed偏愛的通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數也一樣，在6月達到7%的峰值。

那麼，是否可以不必擔心通貨膨脹？當然不是。通貨膨脹一直是真正的問題，因為它的增速超過工資成長。10月薪酬成本僅較去年同期上漲5%，而CPI年增率達到8.2%，PCE年增率為6.2%，收入相對實質縮水。

在另外一面，經濟學家和市場人士認為激進升息將導致經濟成長停滯，從而導致衰退，隨著Fed同時縮減其龐大的資產負債表，兩者加乘形成金融危機的風險，卻少有人注意。

Fed的資產負債表自2020年新冠疫情爆發後迅速膨脹，在2022年4月達到9兆美元的高點，之後Fed採取量化緊縮(QT)政策，減持這些疫情初期為支撐經濟而買進的美國國債和其他債券 。目前的餘額約為8.7兆元，其中三分之二是美國國債。

Fed縮表的結果是讓這個24兆元的國債市場少了一個重要買家，意味著流動性將大幅減少。

當流動性充足時，市場運作最佳。但是當它枯竭時，金融危機就很可能發生，投資人在出售證券或其他資產時遇到麻煩，這導致拋售金融資產和債券價格暴跌。

今年美國國債市場異常波動，部分原因源自Fed升息，但另一個因素就是Fed縮表，讓流動性急劇下降，增加了投資人風險，進而導致價格降低。

流動性的流失不僅增加了市場的不確定性，還可能破壞金融市場的穩定。2019年的量化緊縮周期就導致隔夜借貸市場出現危機，引發所謂的「縮減恐慌」，因為債券投資人的反應是拋售債券，導致債券殖利率 急劇上升，並迫使Fed緊急改弦更張。

其他市場也受到直接影響，因為Fed持有的不僅僅是美國國債。它還持有房貸債券，這意味著在縮表的同時，也可能減持房貸債券，損害房市的流動性。量化緊縮也會減少金融體系中的銀行準備金，讓金融穩定可能受到威脅並增加危機發生的風險。

總而言之，如果Fed繼續縮表，可能會在經濟衰退的基礎上引發金融危機，會給美國經濟乃至全球經濟帶來不可預見的問題。

Fed主席鮑爾本周表示，他相信市場會有效地消化Fed的縮表。根據既定計畫，Fed每年縮表額度約為1.1兆元。但很顯然，並非所有人都同意Fed的說法，就連財政部都說，流動性降低正在提高政府的借貸成本。

Fed激進升息，即使升幅減小，但並未停止，代價是美國經濟成長趨緩。另一方面，Fed持續縮表，降低市場流動性，結合升息造成的經濟衰退，讓金融危機的可能性在地平線上忽隱忽現。在焦頭爛額地應對高通膨的同時，Fed可能很快就會發現它腹背受敵。