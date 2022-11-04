雙方釋出正面訊息 拜習峰會漸成形

隨著G20高峰會的日期越來越近，會外舉行拜登 與習近平 會晤的機會也越來越高，這次拜習會將是兩位成為美國與中國領導人以來的第一次實體會晤，也將是美中關係的轉折點。

在中共20大 之前，美方放出消息稱，北京並不是那麼積極，甚至對美方訊息的回應都一再拖延，當然有可能是因為開20大，決策者忙於內政，拜習會自然沒有進度，可是20大一結束，連續四位元首訪問中國，籌備工作即使在20大期間都未間斷地進行，可見得北京對中美會晤並不積極，更不指望會取得成果，尤其是最近拜登政府針對晶片出口中國，實施嚴格管控措施，沒有絲毫善意，這樣還不如不見。

中美兩個大國僵持，無法推動全球事務合作，令很多人都失望的，目前連11月6日在埃及舉行的COP27，中國氣候變化事務特使解振華是否出席，都無法確定，也難怪傳出美國氣候特使柯瑞非常沮喪，已經決定在期中選舉後辭職，因為他在氣候變遷上，沒有任何進展。

大陸有鷹派主張，兩岸統一的機會之窗正在關閉，未來幾年若失去時機，兩岸將永久分離，現在美軍戰力正進入衰退重整期，在印太地區捉襟見肘，很難應付一場區域性衝突，這都鼓勵中共冒險。

但是要不要與拜登會晤，還是存乎習的一念之間，習近平並不想此刻就與美國撕破臉，因為這會讓未來的五年寸步難行，換句話說，舉行高峰會並非因為中美關係此刻好，更重要的是因為中美關係的現狀令人擔憂。

其次，在20大之後的習近平，權力獲得鞏固，有充分的信心，尤其是沒有內部挑戰者，可以質疑他的決定，所以他有餘地可以做出交易，如果習近平覺得準備好了，操之在我，很可能會開始與美國修復關係。

最近有一連串正面訊息，顯示美中雙方似乎都準備朝促成這次高峰會方向努力，其中包括：習近平於26日向美中關係全國委員會年會發表致賀信，表示「中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏」，而拜登則於27日在軍事顧問會議上表示，美國無意與中國大陸發生衝突，且習近平知道此事。

其次，美國大使伯恩斯3月就到了北京，王毅28日接受他的到任拜會時表示，國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。中美之間應相互尊重、和平共處、合作共贏，中美誰也改變不了誰，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道，不要總想著打壓遏制中國的發展。

最後，也是最重要的，中美外長30日通電話，根據中方新聞稿，王毅指出，推動中美關係重回穩定發展軌道，不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待。

美國國務院第二天更用盡了好話來稱讚這次70分鐘的通話：富有成效、有用且專業，對話讓兩人有機會展現，美中致力維繫溝通管道暢通，布林肯多次告訴王毅，歡迎他隨時來電，若有需要G20前也可能再次通話。

大陸學者解讀，近期中美之間的互動傳遞出兩個資訊：一是，中美關係的緊張狀態，出現一些「鬆動」， 兩國可能將恢復一些高層活動；二是，中方重視中美關係，希望和美國一道，推動建設穩定、合作、共贏的雙邊關係，重回正軌。

現在每天美中雙方記者會，大家都在問高峰會敲定了沒有，雙方發言人只好說「溝通持續進行，此刻無可奉告」，不過至今雙方沒有宣布舉行高峰會，主要是對議題，還未形成共識結論，目前外界認定會談將聚焦三個主要議題：烏克蘭、北韓與台灣。

烏克蘭與北韓問題，是兩個大國對於共同關切的議題協調政策，並不牽涉彼此的核心利益，唯獨台灣議題，才是最敏感、最重要的矛盾；這個議題不可能迴避，也是中方要美國表態，並且信守承諾的。

不過對剛剛開完20大、掌握絕對大權的習近平來說，他是可以有讓步空間的，因為他沒有國內政敵來挑毛病，相反的，大家都預測，民主黨在期中選舉，不是小輸，就是大輸，跛腳的拜登總統，來到高峰會會場，擔心共和黨在背後放冷箭，反倒是沒有退讓的空間。