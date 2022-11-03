美國不能躲後面 對烏克蘭停戰要有立場

隨著嚴冬到來，烏克蘭 前線部隊攻勢益加困難，俄烏雙方開始據險設防，大家判斷戰爭即將朝韓戰模式發展，即各自占領現有的領土，以談判停火告終，但是現在的難題是，烏克蘭總統澤倫斯基宣稱不會與俄羅斯 談判，而俄羅斯一再表示要與美國直接談判，究竟美國的立場是什麼？希不希望停戰？能否以對烏克蘭的援助，逼澤倫斯基上談判桌？

自俄烏戰爭爆發後，澤倫斯基一再要求美歐援助，對於得到的軍事裝備和物資，視為理所當然，根據美國全國廣播公司(NBC)30日爆料稱，面對烏克蘭的一再討要，拜登 總統曾在6月的一次通話中發了火，在這次通話前，拜登剛剛批准了一筆價值10億美元的對烏援助，怎知澤倫斯基又開口要求更多援助，拜登強調美國民眾已經「非常慷慨了」，澤倫斯基應當多表現出一些「感激之情」。

把時間還原，那時正是俄軍勢如破竹，烏克蘭挨打的時刻，美軍海馬斯火箭砲遲遲還未到前線，也難怪澤倫斯基認為美國是在有意拖延，看烏克蘭軍隊還撐不撐得下去。

澤倫斯基這種咄咄逼人的態度是可以理解的，因為他自認為是擋住俄羅斯的第一線，烏克蘭已成為焦土戰場，美歐自然要援助；但是拜登的反應也可以理解，畢竟自2月俄烏衝突爆發以來，美國已經承諾向烏克蘭提供近130億美元的武器及其他裝備，這樣的慷慨解囊，大概只有二次世界大戰時英國的租借法案，可以比擬。

不過這次口角衝突也表明，拜登開始意識到隨著時間的推移，美國國會和公眾繼續援助的熱情會開始消退，尤其是期中選舉後，民主黨若失去對參、眾兩院的控制權，美國將會收緊對烏援助。

美國政策向來是跟著民意轉變，美國人對於烏克蘭戰爭如今已經退燒，民調顯示，關心烏克蘭的人已從5月的55%，減少到9月的38%，美國人最關心的是經濟與通膨；尤其如果共和黨贏得眾院多數後，少數黨領袖麥卡錫將被選為眾院議長，他近日在受訪時表示，共和黨人不會在經濟衰退之際，給烏克蘭開出一張「空白支票」，這意味著共和黨將在國防預算上嚴格把關，不再會對烏克蘭善門大開。

尤其值得注意的是，一群由約30位民主黨進步派議員組成的國會進步黨團(Congressional Progressive Caucus)，24日公開一封聯名信敦促拜登政府要直接與俄羅斯談判，為俄烏戰爭找出解決辦法，民主黨這批議員認為由於美國提供武器與資金，「美國有責任，要認真去探索外交途徑，尋求實際可行的停火協議」。

由於部分議員是在6月底烏克蘭情勢最糟時簽署，公開信發布後，他們表示，由於情勢轉變，現在烏克蘭已經占上風，他們的想法已經與6月底不同，尤其擔心外界會把他們的看法與共和黨混為一談，只會模糊焦點，要求撤回這封信。

信雖被撤回，但是這卻讓外界了解到，民主黨內也有一批議員，對於美國不斷援助烏克蘭，卻在和戰問題上，竟沒有發言餘地，是很不安的。

拜登曾公開表示，這場戰爭最後一定要經由談判來解決，但是要不要以及何時與俄羅斯談判，卻是烏克蘭政府自己的決定，這個立場是讓人匪夷所思的，尤其現在美國政府白白花掉納稅人將近130億美元，卻沒有任何置喙的餘地，這樣的立場，不僅共和黨反對，連民主黨內也有異議。

如果期中選舉後，共和黨開始削減對烏克蘭的援助，將對基輔方面造成重大衝擊，這也將意味著烏克蘭戰爭將會告一段落。

最近美國國防部長與俄羅斯國防部長，連續有兩次電話會商，據了解應該是關於俄羅斯威脅使用戰術核武問題，近日俄羅斯宣布退出黑海穀物運輸協議，外界揣測也是希望美國能夠與俄羅斯直接會商，解決相關問題，尤其如果普亭也參加G20峰會，將會令外界猜測「拜普會」將有可能。

這兩次直接磋商，代表著新的轉變，拜登政府當然不能不顧澤倫斯基的立場，烏克蘭與美國也必須要磋商出共同立場，但是作為這場烏克蘭戰爭的參與國，美國必須要對戰或和，拿出一個立場，不能再拿烏克蘭政府當擋箭牌，躲在後面了。