美國期中選舉 醞釀新變局和風暴

國會期中選舉下周二投開票，選前民調預測，共和黨 後來居上，可能搭乘選民不滿通膨高漲和經濟受挫的旋風，「收復」國會參、眾兩院控制權，使拜登 政府未來兩年施政提前跛鴨，難再推動重大政策。選舉也將預示前總統川普 2024年再參選總統的聲勢高低；即使民主黨這次不敗，年屆80的拜登2024年競選連任機會更低了，他的政治生涯將從高峰漸步向低谷，民主黨許多激進偏左政策，也可能被選民否定和糾偏。

期中選舉圍繞的議題，不外乎經濟、通膨、墮胎權、控槍、治理能力和國家方向等。不幸的是，許多共和黨候選人和選民仍深信，2020年總統大選欺騙作假，川普是被「做掉」；它和民主黨主導國會暴亂調查，直指川普幕後策動，兩者針鋒相對。兩黨都指責對方勝選就是美國民主的毀滅，反映美國人的民主素養和實踐倒退，拜登執政並未修復。

期中選舉結果，將醞釀未來兩年許多重大事件，舉其犖犖大者：一，共和黨能否重掌國會兩院，喬治亞州、賓州、內華達和亞利桑納等州勝敗結果關鍵，直接牽動川普復出聲勢。民主黨調查國會暴亂，想斷絕川普重返白宮之路，但信者恆信、不信者恆不信，效果有限。

選後川普可能被民主黨主導的司法部起訴，共和黨內也可能掀起誰是黨內主流的辯論，涉及擁川、反川之爭，直接牽動川普和佛州州長德桑提斯、前副總統潘斯、國務卿龐培歐等有意總統大位者的競爭；即使共和黨大勝，黨內鬥爭也將腥風血雨。

二，共和黨如掌握國會兩院，不僅拜登施政跛鴨，政策寸步難行，彈劾拜登也將登場，持續至總統大選前。調查拜登之子杭特涉及烏克蘭、中國企業的特權利益醜聞，更如箭在弦。選前已有爆料，指曝光的杭特帳戶收到中國企業上千萬美元報酬。共和黨議員藉此報復民主黨彈劾川普的一箭之仇，未來兩年政壇難平靜，可能衝擊美國振興，是北京樂見。

三，兩黨勝負直接影響墮胎權、控槍和移民等重大政策。民主黨選前揚言，將立法推翻聯邦最高法院對「羅訴韋德案」判決，賦予全美墮胎合法化權利，並推出更嚴格控槍法案。但該黨如無法續掌國會多數，就難實現；大麻在聯邦法律合法化、放寬移民政策等，都將胎死腹中。全美黑白種族糾紛、槍枝暴力爭議將持續，社會依舊分歧對立。

四，警察跪頸非裔佛洛伊德致死命案後，「黑人的命也是命」運動導致全美對立，刪警察預算、反對警察暴力風潮，蓋洛普民調，56%選民認為自己社區治安惡化。藍州推動輕罪不罰、縱放輕罪犯等「寬大」政策，使選民逛街、坐地鐵等，隨時可能遇搶劫暴力，「偏重保護壞人」的政策，將使民主黨吞下苦果，在俄勒岡、華盛頓州已印證。

五，拜登執政近兩年，由於疫情開銷減少、經濟走強、財政收入增加，2022會計年度首見聯邦年度赤字下降至1兆3750億元，他向選民邀功，但國債仍增至31兆元，再創新高。拜登遷就黨內進步派極左勢力，簽署行政命令豁免4300萬人學費貸款。六個紅州和中小企業團體認為，這是讓全體納稅人為部分人的學貸埋單，10年內將增加3200億元支出，因此提告，聯邦法官下令暫緩執行。但2200萬人已申請豁免，共和黨如掌握國會多數是否翻案，可能成新爭議。

六，阿富汗狼狽撤軍後，普亭侵略烏克蘭，共和黨指責拜登軟弱，不斷宣示美軍不派兵介入的底牌，無異鼓勵普亭。美國近日修改核武政策，嚇阻普亭動用戰術核武，應與此有關。對中共政策，拜登政府檢討取消中國貨關稅，蘇利文、布林肯在阿拉斯加被中共戰狼外交官羞辱等，共和黨人都有怨言，拜登推嚴厲的晶片法案、全面封殺中國半導體業，兩黨競比誰更強硬，是選後罕見的共識。

多數選民把通膨失控、經濟衰退陰影等歸罪拜登，而共和黨如控制國會，未必有利克服這些難題。反而裴洛西可能利用議長下台前最後時機，以煽動國會暴亂罪嫌起訴川普；司法部也可能就私藏聯邦機密文件控訴川普，拜登和川普竟成為兩黨的「人質」。

共和黨內有人對阻止川普再參選，樂觀其成。但川普自認競選有功，必然號召川粉反撲，黨內外都將激烈角力。而共和黨如發動彈劾拜登，政黨惡鬥升級，全美將陷入另一怪圈中。相對於習近平集權成功，進入終身掌權新時代，美國卻內鬥激烈、內外兩面交戰，場景著實荒謬。