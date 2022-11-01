中國用蘋果、特斯拉和稀土反擊美國？

拜登政府上月宣布，美國半導體出口中國須經核准，美籍或綠卡人士不准協助中國發展晶片產業，加速外資撤離中國。許多專家說，美國最嚴厲制裁是想打殘中國半導體、人工智能(AI)及電腦高速運算(HPC)等領域，並對軍用科技造成傷害。但中國迄今隱忍，最後會以甚麼手段報復，還在未定之天。

美國攻擊中國芯片業心臟，被形容想將中國戰略產業打回石器時代。中國晶圓代工龍頭中芯有三分之一工程師是外籍，大部分是美國人。其他芯片業高層主管或中堅人才，美籍或持綠卡者不計其數，禁令發布後許多人辭職離境，連生產芯片光刻機的荷蘭艾司摩爾(ASML)派駐中國工程師也接到停工命令，凸顯此事對中國芯片等產業造成激烈衝擊。

中共剛完成20大權力分配，外媒報導，北京 還在尋找突破之道，但可能無功。習近平26日向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀函，強調「願與美方一起找到新時代的中美正確相處之道，……希望中美關係重返健康穩定發展的軌道」，被解讀向美方「示軟求和」，但北京已中斷中美兩軍交流，想要脅美方屈從。

專家擔憂，美中對壘可能變成全球地緣政治和經濟災難，美國兩黨都難解除加諸中國的貿易戰、科技戰。情勢詭譎多變，也反映美中摩擦必然扯上台灣。中國最終是否禁止稀土 出口，或拿特斯拉、蘋果 等報復美國，外界有猜測，也有質疑。

特斯拉創辦人兼CEO馬斯克日前公開說，支持台灣成為中國的特別行政區後，贏得北京給予Model S與Model X兩款新車免徵車輛購置稅；特斯拉宣布降價，上海廠將擴產，卻引來供應特斯拉75%零組件如馬達、中控電腦和充電系統的台灣不滿。

蘋果逾90%產品靠大陸台商富士康組裝，過去20年營收增長70倍、股價翻漲600倍，部分原因在押注中國成功。但富士康近年因勞工成本上揚、美中貿易戰和兩岸緊張等因素，逐步撤離中國，在越南、印度建廠。深圳廠縮編，聘雇30萬人的鄭州廠近日發生疫情「大逃亡」，與北京關係可能生變，更強化富士康配合蘋果大策略出走中國的進程。

蘋果銷售四分之一收入靠中國市場，中國如制裁智慧手機、電動車兩大世界巨頭，將直接影響外商對中國投資的信任和信心，中國也失去技術競爭或學習仿冒對象，中國消費者同樣受衝擊，影響民心；而富士康雇用中國員工雖已從最高峰129萬人，下降至數十萬，但害怕失業衝擊仍是北京考量的因素，不輕易使出撒手鐧。

蘋果已意識到捲入美中衝突的危機，開始分散風險，執行長庫克2019年後未再造訪中國；2017年迄今，蘋果在越南、印度有18家大型供應商，已增至37家。摩根大通預測，蘋果在中國境外製造產品，2025年將攀升至25%。《經濟學人》說，中國因實施清零抗疫和封城，成本和地緣政治情勢加速蘋果與中國脫鉤，世界經濟重新洗牌。

中國有評論質疑，「中東有石油，中國有稀土」，中國稀土開採占全球80%至90%，世界70%稀土靠中國低價供應，如限制稀土出口，將重擊西方，台日韓面板生產將中斷，西方精密工業包括智慧手機、電動車、核磁共振機等，甚至導彈、先進戰機零部件都使用稀土元素，中國這些撒手鐧如出手，可迫使美國屈服。

但北京或因忌諱美歐更強烈報復，或想讓事件轉圜，反擊制裁的措施有限。如今習近平第三任期開始，對內強硬，對美政策充滿變數。美國兩黨對限制技術出口中國，即使共和黨再執政也不易改變。此舉雖被喻為引火燒身，導致美國半導體業五年內損失逾500億元或更多，習當局如強硬反擊，明年世界經濟將更不妙。

西方正積極突破稀土困境，美澳合作建稀土廠，劍橋大學與奧地利科學家日前找到製造「正方鎳紋石」(tetrataenite)新法，有望成稀土替代品，但距商業量產還遙遠。這場世紀之爭在競比誰的科技基礎雄厚，能在困境中尋求突破。

美國已投入180億美元援助烏克蘭，兩黨議員不乏質疑「空白支票」的聲音，但兩黨主流都支持「先搞垮俄羅斯，再全心全力應對中國」的策略。北京被逼走投無路下，如從蘋果、特斯拉和稀土下手反擊，兩敗俱傷將加劇，明年世界經濟更雪上加霜，將成為所有股票投資人的夢魘。