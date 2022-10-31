抗中步伐凌亂 蔡祭台灣牌欲振乏力

中共20大 落幕，習近平大權在握，反台獨首度納入黨章，美國國務卿布林肯數度強調北京決定不再接受現狀，會透過種種方式對台施壓，加快追求統一的過程。然而國際社會對台海情勢的焦慮，並未反映在台北街頭上，百貨公司依舊人頭鑽動，生活如常，台北人更在意的是，台積電股價何時能止跌回升，台積電的矽盾地位，會不會因為美國晶片法案而動搖。

對20大，蔡英文重申「兵戎相見從不是兩岸選項」，她在民進黨 中常會說，願與北京當局尋求雙方可以接受維持台海和平穩定的方法。面對中國威權主義擴張，她強調，台灣愈是做好準備，北京冒進機率就愈小；台灣愈是團結，就愈強壯、愈安全。蔡政府官方談話意料之外的溫和，持續強調台灣「不挑釁，不冒進」立場，陸委會則一再向中共喊話要「跳出陳舊政治框架」，調整管制恢復兩岸健康有序的交流。

台北當然關心20大動向，不論是習近平人事布局或對台政策，甚或胡錦濤在20大驚奇離席，都會成為談話性節目與網路議論焦點。一夕間，台灣發現中共政治常委和政治局委員竟有這麼多人「知台」，這固然和習近平福建主政出身有關，也和過往兩岸交流，曾訪台的地方大員如蔡奇，如今擠身權力核心，當然會與對台政策發生作用。相反的，台灣以往「洞悉匪情」者相繼凋零，當前由民進黨主政，除了蔡總統和出身研究大陸政策的國安局長陳明通外，曾經「登陸者」幾希？「知陸」的決策者罕見，也造成對陸政情掌握不易，容易有誤判危險，更需依賴美國等外來情資輔助，也愈容易失去台灣安全的自主性。

台灣民情對中共逼台冷靜，並不代表蔡政府對中共作為也淡定。立法院幾乎周周都邀請國防部長邱國正報告，邱說得明白，當前台海情勢嚴竣，「稍有處理不慎，事態會很嚴重。」，不管外界揣測中共攻台時間表在那一年，邱國正說，對軍方備戰就是下一分鐘，下一個鐘頭。然而兵員不足，國防部要求延長兵役，否則現在訓練四個月「根本不能用」，決策當局卻因為選舉考量，遲遲未作決定，讓國防部跳腳。

真正要面對戰爭的軍人很緊張，但負責國安研判的文官顯然又是另一種心態。陳明通曾經在國會信誓旦旦地說，「蔡英文總統任內兩岸不會打仗」，然而，他自己事後又「料敵從寬」地修正為「中共不會作登島的戰役」，當美國軍政首長點到了「2023年」也要密切注意時，陳明通的說法變成「2023年中共對台比較可能是以戰逼談」，甚至表示，中共要轉移內部壓力時，「它可能攻台」。陳明通在國會說法三變，被藍營抨擊為配合選舉氣氛的政治操作。

不光是在野黨質疑，國安會秘書長顧立雄在接受媒體訪問時，明白打臉陳明通說，「沒有情報顯示2023年會發生」，中共20大之後，中國要面對的問題更多。中國現在經濟下滑、失業率上升、房市惡化，還有地方債務等金融風險及動態清零問題，有諸多問題需要去解決。國安會秘書長、國安局長到國防部長，各吹各的調，正說明了即使是面對中共文攻武嚇，蔡政府官員都缺乏一套有效政治作戰攻略，以因應新情勢變化，更別提對輿情民心的影響。

蔡政府雖明擺著不願觸怒中共引發事端，但仍強調「四大堅持」，對「互不隸屬說」不明言也不改口。官方態度不對抗，但在選戰作為裡，仍然寄望「抗中保台」能成為民進黨有效催票機。民進黨一再希望「芒果乾（亡國感）」能和當年「反送中」一樣，成為民進黨「護台鐵票」。

然而，民進黨「台灣牌」打得愈凶，在野黨愈抨擊民進黨黔驢技窮，無法以政績牌說服民眾，只能再靠「反中牌」背書。民進黨願寄望於修憲複決，讓18歲擁有公民權能助攻青年票，結果因為時勢大變，連馬英九都祭出「票投民進黨，青年上戰場」口號反制，打中民進黨策略的自我矛盾。

民進黨政府執政六年多，兩岸關係愈來愈差，甚至面臨兵凶戰危處境，青年上戰場已成「進行式」，再嘴硬熱血的青年也要面對現實，要心中無怨也難。目前選舉情勢，連最偏向綠營的預測都認為在野黨至少能搶下14席以上，民進黨的選勢已是大敗與小敗的差別，更說明了蔡英文的「台灣牌」已失靈，畢竟「保台」無歧見，真正差別是誰拿得出辦法來「保台」，這才是蔡英文可能提前跛腳的根本原因。