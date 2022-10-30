「五大」最新交手 蘋果上天臉書下地

本周，五大科技公司同時公布財報，結果造成的股價 變動，不但反映各家公司的存在狀態，從中更可見到美國經濟的走勢，特別是反映年底前經濟可能陷入衰退的險境。

25日谷歌和微軟最先財報，26日是臉書 ，27日是蘋果和亞馬遜 。由於美國經濟正受高通膨和聯準會升息影響，「五大」的收入都受到衝擊，其中微軟、谷歌、亞馬遜和臉書四家，因財報欠佳，導致總共蒸發了3500億元市值。

臉書財報最為不妙，不但第三季收入比去年同期減少，第四季也預期收入下降，因此財報後股價大跌24%。除了財報不佳，元宇宙虚擬世界的研發，今年頭九個月已虧損94億元。去年6月28日，臉書市值首次衝破1兆元，成為第五家市值破兆的科技公司，與蘋果、微軟、谷歌和亞馬遜並列為「五大」；但28日、已改名為Meta的臉書，市值從16個月前的1兆元，跌至只有2666億元，減少了7334億元，排名已遠遠跌出五大之外。

微軟、谷歌和亞馬遜也受沉重打擊。微軟收入和獲利都超過預期，但雲端業務受挫，且第四季預期軟弱，財報後股價跌了7%。谷歌收入和獲利都不及預期，特別是YouTube廣告收入大減，這等於向所有依賴廣告收入的科技公司發出凶兆，谷歌財報後股價跌9%。亞馬遜27日財報當天股價急跌13%，翌日跌幅收窄，但仍跌了6%。五大之中，只有蘋果一枝獨秀，財報後股價大漲8%。相對於臉書的直墮深淵，蘋果仍高高在上(28日市值2.5兆元)，再次證明為市場動盪中的最佳避風港。

臉書28日股價99元，較今年初跌了70%，比去年9月最高點跌了75%，已到了真正的考驗時刻，再止不住，就離泡沫破滅不遠。眼前的關鍵是，一方面收入減少，但另一方面開支卻增加。去年10月查克柏格宣布臉書改名時說，元宇宙就是臉書的未來，但這項計畫今年頭九個月已燒掉94億元。另外，蘋果今年初修改iOS操作系統，加強保護用戶隱私，直接降低臉書廣告的有效性，無法再針對用戶而發，今年因此減少廣告收入100億元，臉書兩頭燒，收入既減少，開支又增加。

查克柏格26日承諾，繼續向元宇宙投資，把挽回臉書頹勢的希望，寄託在這項新技術上。不過，哈佛一名專研企業失敗的專家說，臉書有著最典型的失敗原因，即公司創辦人喪失原有創業的重要價值，導致公司走向衰亡。臉書出售用戶個資，藉此為廣告商打造針對用戶的有效廣告，但出售個資卻違反了臉書維護用戶利益的承諾。

蘋果與其他四大公司遇上同樣的供應鏈、晶片短缺、美元匯價大漲等問題，為什麼卻能一枝獨秀，股價不跌反升？這除了證明執行長庫克經營手段高明，更重要的是，正如巴菲特所說：iPhone已成為現代生活的必需品，現代人的生活，已經與科技結合，工作、娛樂、學習、以及取得資訊，都少不了手機。

但為什麼是iPhone脫穎而出，而不是其他牌子的手機？這與蘋果手機的iOS操作系統有關，創辦人喬布斯早就定下標準，iOS是封閉的，因此手機之內的所有Apps，必須互相協調，為用戶創造「最友善」的使用環境。這種情況讓iOS操作系與安卓系統(Android)的分別愈來愈大，安卓系統的不同手機生產商，對Apps的要求各有不同，因此導致友善程度減弱；這是為什麼近來只聽到人說使用安卓手機的人改用iPhone，卻很少聽到使用iPhone的人改用安卓手機。

高盛和大通兩大銀行26日都表示，美國經濟明年上半年很可能陷入衰退，主要原因是，就業仍然強勁，仍有大量的招聘找不到人，因此聯準會非繼續升息不可，否則難以拉低通膨；但繼續升息，則極有可能將經濟推入衰退。聯準會將於下周三(2日)舉行最新一次利息會議，市場預期會後將再次升息0.75%。兩大銀行還預測，12月還會再升息一次，在年底前，聯邦基金利率將升至4%。

本周的五大財報中，預示著今年年底的三種經濟情況。一，臉書、亞馬遜和微軟都對第四季不樂觀，預計收入會下降；這種情況顯示，全年最重要的消費季節情況不妙；二，臉書和谷歌的網上廣告收入大減，顯示第四季難有改善；三，亞馬遜和微軟的雲端收入雙雙下跌，其中亞馬遜更出現戲劇化的下跌，反映出企業受升息影響，將繼續減少投資。