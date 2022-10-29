期中選舉10月驚奇 共和黨逆轉趕上

拜登 總統在9月初期中選舉兩黨候選人就位，正式起跑之時，在費城宣稱「這次期中選舉事關我們國家的民主存廢」，他明指「MAGA共和黨人是極端份子，正威脅美國民主」，如今距期中選舉投票日近10天，一度落後的各州各地共和黨候選人的民調，正在主要關鍵州急速趕上，甚至超越，民主黨 操盤手忙腳亂，堪稱選舉政治的「10月大驚奇」。

距離選前投票不到兩周，各主流媒體紛紛釋出民主黨選情告急的訊息。紐約時報報導指「拜登總統到處不受歡迎，對經濟越來越焦慮；墮胎 權雖受歡迎，但社會價值議題多數次要」。紐時指出，堪薩斯州、賓州、內華達州與新墨西哥等四州在2020大選都支持拜登，原來八成以上都認為保障墮胎權、控管槍權及保護民主，是非常重要的投票依據，但這次選前所做調查顯示，這四州選民憂慮經濟問題，超過對控槍、墮胎與民主的關切。在教育程度越高的選民，依然比較關切這些價值議題，但一般選民關切日常民生問題，讓原本是民主黨的選民也開始出走，改為支持共和黨候選人。

主要民調都顯示，高通膨、 高物價、治安惡化是當今選民最為關心的議題，同時也都認為共和黨比民主黨更有能力來處理這些危機；至於保障婦女墮胎權，在6月最高院裁定墮胎權不受憲法保障後，在9月之前，民主黨號召國會立法通過保障婦女墮胎權，的確激起對民主黨國會候選人的支持，但因為紅州藍州議會都正在立法回應選民的需求，完全禁止婦女墮胎的並非主要趨勢，目前一半左右的藍州保護墮胎權，另一半紅州有不同階段的墮胎權，令選民對墮胎權關切降溫。

拜登總統與民主黨在9月定下的選戰主軸，把川普支持者定位成極端激進分子，就可以爭取到獨立選民支持，因此就看到開動各方選戰機器，猛打與妖魔化川普支持者，同時眾院調查國會暴動委員會展開一波波聽證，掀出川普與團隊推翻大選結果的企圖與操作，要讓選民唾棄。但到目前來看，調查國會暴動聽證，並非選民當下最關心的事。拜登定位川普支持者的作法沒有達到預期值，民主黨操盤方向錯誤。

在過去的72小時內，更突然看到民主黨遍地烽火，重要選區都出現支持度逆轉情況，上周二晚有同時四場參議員與州長候選人政見辯論會，最受關注的是賓州參議員候選人民主黨的費特曼與共和黨候選人奧茲的辯論。

費特曼今年5月中風後仍堅持參選到底，各界質疑他中風復原情形，是否能勝任參院重責；除了保守派福斯新聞網，主流媒體從不質問費特曼病情是否勝任。費特曼躲避多日後，終於同意唯一一場辯論。

兩人辯論結果，證明費特曼在辯論過程，有時答非所問，有時言語錯亂，結巴漏字等，連自由派媒體都用「慘不忍睹」形容過程對「病人費特曼」的不公。最重的打擊不在於費特曼健康問題，而在他對開採頁岩油的立場，只在回答時呆若木雞般重覆回答「我支持賓州開採頁岩油」，卻無法解釋為何他之前嚴禁賓州開採頁岩油的立場。賓州媒體評指這是費特曼罩門，顯示他無視賓州能源產業與龐大就業機會。

令人諷刺的是，拜登與民主黨在此之前祭出被批評為買票的行政措施，例如宣布減免學生貸款，以獲得年輕選民支持。但辯論會上，卻逼的民主黨候選人不得不面對經濟治安議題，向大多數的選民交代。

民主黨在未來10天內，預計要唱起經濟已經開始好轉的新戰歌，除各級候選人要不停向選民強調最新一季度的GDP增長，經濟正在復甦中，包括財政部長葉倫在內的內閣部長都要到關鍵州為民主黨候選人站台。已退出政壇的前總統歐巴馬預定在投票日前連跑喬治亞州、威斯康辛州、內華達州及賓州等參院優勢的關鍵州，更要在選前與拜登總統連袂登台合流，造勢催票。

目前這四州都處於民調拉鋸激戰，共和黨只要贏得其中一州，都可以奪得參院51席，號稱勝利。民主黨最後關頭的衝刺，說明6月到今天，因為墮胎權的利多因素，已經退燒，選民回到民生的基本面，民主黨遭遇「10月驚奇」。

我們也願意在此呼籲華人選民，無論你支持的是共和黨或是民主黨，只要投票，就能展現華人的政治力量，改善華人的政治處境，替華人爭取合法的權益。11月8日請大家盡量撥出時間，投下自己神聖的一票。