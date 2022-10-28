習權傾天下 香港提早結束50年不變？

習近平的20大報告說，在他治理下，香港 全面受控，已「由亂至治」；言下之意是，香港再沒有三年前反送中時的示威抗議，是他治港的一大成就。但事實是這樣的嗎？香港真的由亂變治了嗎？

事實剛好相反，香港其實是由治變亂；自年初以來，香港一直被清零折騰，旅遊業死寂，消費蕭條，外籍人士全面逃離，數以萬計港人移民；新上任的特首李家超，剛宣布要推行一項「搶人才」的計畫，為什麼要搶人才，那是因為所有精英都出走一空，無人可用。

香港由治變亂的最新證據是：習23日才連任，24日港股立即大跌，跌幅達6.36%，是2009年金融危機以來最大，跌至1萬5180點，只及2020年初疫爆前3萬點的一半；單是今年，港股已跌了超過30%。

為何習連任會引起股市恐慌性拋售？今年初以來，北京 不斷傳出反習消息，不少港人仍希望，習不會連任，或者雖連任，權勢會減弱，甚至連任後，可能放鬆或改變把香港變成死城的清零政策。但習不只連任，而且權力更進一步，政治局7常委全是習家軍，已到了權傾天下的地步，超過毛鄧，中共 不再是一黨專政，已變成一人專政；港人因此擔心，以習的野心，加上無上限的權力，極有可能對港實施更極端的政策。

超緊移民是港人最直接的反應，CNN和BBC連日對此都有報導。疫情爆發前，香港人口超過750萬，現在不到720萬，這兩年走了數十萬人；大部分未走的人，是因為經濟和其他問題走不了，能走而未走的人，則是再觀望一兩年，多賺點錢才走。但習的連任，連這點觀望心理也打掉；不少已辦好手續的人，立即買機票走人，揮一揮手，不帶走一點雲彩。

習家軍會有什麼香港新政？最新的政治傳言是，習可能取消香港的特區制度，換言之，是要提早結束移交前承諾的「50年不變」。雖然取消特區制度，好像來得突然，但事實上這是習2012年上台以來的一貫治港政策；例如2014年北京開始稱對港擁有「全面管治權」，同年8月正式取消基本法承諾的普選特首，2020年國安法實施，將香港變成警察城市，2021年將「港人治港」變成「愛國者治港」(被認定為不愛國的人沒有參政權)。雄心勃勃的習近平，在未來五年，宣布取消特區政府，一點也不奇怪，只能算是制定政策的下一步。

特區政府取消之後，香港將變成像深圳和上海，成為一個內地化城市；中央可直接任命市委書記，作為香港的一把手；香港原有立法會和行政會議都將取消，更能反映習消除西方影響、以及追求的中國特色社會主義。

經濟方面，港人擔心，港府在北京壓力下，取消聯繫匯率制度(港元與美元掛鈎，26日1美元兌7.849港元)，習連任後，紛紛積極將手中的港元換成美元。至於北京最關心的香港國際金融中心地位、由於在港上市的大陸企業愈來愈多，上市陸企的市值，已占港交所總市值的四分之三，北京認為，只要香港能夠保住為陸企上市和集資的功能，就可無懼美國和西方的壓力。至於在美上市的陸企受壓力退市之後，也只能返港上市。歐美資金仍視香港為進入大陸的最佳跳板，所以只要香港能夠維持這種功能，作為大陸的「國際」金融中心，基本上對北京不致造成問題。

除了政治和經濟，北京最希望在港推行愛國愛黨教育，以期消滅一切民主自由的思想；大中學生離上「習思想課」的時候已經不遠；習的下一步，可能要禁止學校使用英語作為教學語言，以進一步消滅西方的影響。

習在報告中說，中共不會放棄武統台灣的可能性，還警告外國勢力不要插手台灣問題。習一旦攻台，會不會利用香港作為攻台基地？就算不會用作軍隊和武器集結之地，只要成為運輸和訊息中心，香港就會捲入戰爭，成為中美的戰場。

從習掌權十年所展露的意識形態看，他絕對有可能啟動上述極端政策，因為這種意識形態，他才會認定，台港兩地的民主自由，絕不能發展下去，將一切與中共路線不合的聲音和意見，都視為必須鬥爭的矛盾；那將是香港命運的轉折點。