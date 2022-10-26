習的武統團隊 五年內對美台必有一戰？

習近平 完成第三任期權力部署，海內外反應很負面。這兩天海外輿論焦點還是胡錦濤想翻閱文件，卻被架離會場，而習的新班子納入多位熟諳涉台灣事務官員，所謂「武統團隊」對台施壓必然加大，有評論認為，未來五年將是兩岸和戰的關鍵期。

有貼文說，「今天的朝鮮，既是中國人的過去，也是中國人的未來」，中共 20大後，重新剪輯胡錦濤主持2008年北京奧運的視頻，「完蛋」「架走」「登基」「胡錦濤」等都變敏感詞，被屏蔽刪文，旅美大陸作家方舟子和許多網友推斷，胡想看的是發給所有黨代表據以投票的中共中央委員候選名單，胡不滿名單把胡春華排除政治局之外，才有動作。而習怕胡干擾讓醜聞曝光，示意架走胡錦濤。不過內幕究竟為何，依中共慣例，恐難公諸於眾。

習近平成功連任，將「反對與遏制台獨」列入黨章，之前台灣民調，2300萬人僅有150萬人對中共存有好感。習重申兩岸統一是「實現中華民族偉大復興」，但完成獨裁集權後，反而強化了台灣民眾拒統的動機。

未來五年有可能成台海關鍵期，但中共面對美國「不能改變現狀」的底線，自身內政和經濟難題紛至沓來，自顧不暇，除非像有人說的，一窮二白的大陸更不怕戰爭，武統可轉移內部焦點，但其難度和風險遠比想像中高很多。

習近平新班子被視為武統團隊，新黨章強調強軍強國、反台獨，曾任國台辦主任和外交部長的「戰狼」王毅69歲，和72歲的中央軍委副主席張又俠，都打破「七上八下」慣例留任，王毅出任國務委員；習拔擢東部戰區司令何衛東接任軍委副主席，由黨代表直接進政治局，都和涉台政策有關。

有觀察認為，未來習家班涉台政策可能更明快、更強硬，即使不很快動武，諸如封殺台灣產品、搞垮台灣經濟等都難排除。問題在大陸很多企業零組件靠台灣供應，走這一步也是殺敵一千，自損八百，讓大陸製造業受衝擊。

大陸鷹派認為，兩岸統一的大門正在關閉，未來幾年是僅剩的最後窗口，失去時機，兩岸將永久分離。因為美國正進入國力衰退重整期，民眾對打仗、捲入國際爭端的意願很低，烏克蘭 戰爭可見端倪。且美軍正逢武器系統更換，保守派智庫傳統基金會日前報告，指美軍戰力不如想像中強大，很難應付一場區域性衝突，這些都可能鼓動中共冒險。

反觀中方，目前國力正處於高峰，各式戰機、導彈有些性能號稱超越美國，戰艦數量比美軍多，大陸民心對武統支持度空前高，可能趁這個歷史機會發動武統，完成統一。

此外，台獨支持度愈來愈升高，蔡英文國慶致詞雖強調「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，也說「讓台灣成為世界的台灣」，台灣問題愈來愈國際化，烏克蘭戰爭後更明顯。而2024年中華民國總統大選，自稱「務實台獨工作者」的賴清德聲勢不低；川普2025年如再入主白宮，對中政策可能更強硬，兩岸永久分離愈來愈接近現實，加速習的武統迫切感。

客觀看，武統有虛實兩面。北京政治作態可鞏固內部團結、增強建軍動力、轉移內部對內政不滿等作用。實體面，武統是習說服民眾自己延任有理，能追比毛澤東歷史功業的選項，但終極議題是美中必有一戰，中國能贏美國、要與美國開戰嗎？

美軍戰力變弱是爭取軍費常有的姿態，不能當真。僅第七艦隊戰力即可匹敵任何國家，何況美國有強大空軍和太空軍全球打擊能力，中共武統不是能不能戰、敢不敢戰的問題，而是孤注一擲，拿自己存亡和中國前途當賭注。誰敢賭美軍不會出兵保台、趁機滅共，徹底改變中國和世界？

美軍提供烏克蘭少數先進武器，如海馬斯(HIMARS)火箭砲和戰場情報偵搜後，就扭轉戰局。海馬斯目前正在研發的「PrSM增程版」射程1000公里，台灣正爭取購買，美台甚至傳出可能聯手在台製造武器。一旦兩岸開戰互轟，上海、杭州等城市和台灣所有城市都會變廢墟，遑論短兵相接的可怕人命和財產損失。

戰爭就是打開潘朵拉魔盒，讓兩岸人民都陷入浩劫，誰敢、誰有權力輕易冒險？在習的強硬政策下，「一國兩制」已被扼殺，除了武統，還能否拿出可行的和平方案，被台灣和世界接受？這正是習近平對台政策走入死胡同的主因。