強勢美元損人不利己 恐加速全球衰退

持續強勢的美元讓全球各地深受其苦，全球的貿易商與零售商，都有相同的抱怨：美元飆升使當地貨幣 貶值，導致日常商品和服務價格飆升；許多家庭本就面臨因俄烏戰爭引發的全球糧食和能源飆漲，強勢美元更加劇了財務困境。許多經濟學家擔心，美元大幅上漲，將使明年全球衰退的可能性大幅增加。

美元的強勢可以歸因於美國資產的相對吸引力，聯準會一直以超過歐洲央行 、英國央行和日本銀行的幅度，積極地提高利率 ，使得以美元計價的債券相較其他貨幣計價的債券更受歡迎，而且美元也被認為是避險貨幣首選，隨著烏克蘭戰爭，人們紛紛轉持美元，推高了美元匯率。

衡量美元兌換一籃子主要貨幣的ICE美元指數，今年來上漲18%，在9月更創下20年新高。相較之下，大多數新興貨幣反呈弱勢，尤其是貧窮國家。印度盧比兌美元今年下跌近10%，埃及鎊下跌20%，土耳其里拉跌幅更達驚人的28%。

富裕國家也不能倖免，由於能源價格飆升，已經步入衰退的歐洲，歐元價值20年來首次跌破美元平價；英鎊較一年前下跌18%，前首相特拉斯宣布大幅減稅擾亂金融市場時，英鎊一度跌近與美元平價。

美元升值以各種方式在海外造成痛苦，首先，由於國際貿易以美元計價，它讓其他國家的進口產品更加昂貴，增加了現有的通膨壓力。其次，它壓縮了借入美元的企業、消費者和政府，由於在支付本利時，需以更多本地貨幣兌換成美元；最後，它迫使其他國家央行提高利率，以支撐本國貨幣並防止資金外逃，因此削弱了經濟成長並推高失業率。

持續走升的美元曾多次在全球造成經濟痛苦，例如，在1990年代後期的亞洲金融危機期間，印尼企業在繁榮時期大量借入美元，然後在印尼盾兌美元匯率暴跌時破產。

然而，2022年的美元飆升的傷害，卻是獨一無二的，在烏克蘭戰爭造成的能源和農產品共需中斷，使得物價飆升之際，更加劇了全球通膨壓力。而在疫情未消退之際，新興經濟體由於疫情而提高了公共和商業部門的債務水平，強勢美元又提高了這些債務的市價，更高的利率更增加了償債負擔。

包括日本在內的幾個國家最近採取干預措施，藉由拋售美元資產來強化本國貨幣，造成新興經濟體持有的外匯儲備在2022年上半年減少6%以上。這些單方面的努力雖暫時減緩了貶值，但並沒有扭轉美元的上漲趨勢。

因此近來有人建議各國協調同步干預，以穩定貨幣市場，一如1985年美國、日本、西德、法國和英國達成的「廣場協議」。然而當前環境與1980年代美元升值的不同之處在於：如今並不存在美元泡沫，目前美元走強不是因為過度活躍的市場行為，而是因為在可預見的未來，美國經濟預計將比大多數其他經濟體更強勁，再加上美國利率上升以及美元的避險地位。

話雖如此，如果全球經濟繼續步履蹣跚，金融狀況惡化，導致美國出口銷售下降和新興經濟體債務違約，美元走強可能會成為美國的一個遠期擔憂。倘若強勢美元的全球影響對美國不利，那麼加入聯合干預陣營，降低美元，才會符合美國的最大利益。

再者，強勢美元也不利美國上市公司。因為美元飆升侵蝕了蘋果、寶鹼、麥當勞和可口可樂等在海外有大量業務的公司獲利。史指成份股中有約40%的銷售額來自國際業務，這種負面拖累很可能會成為中長期的束縛。

不過，以國內業務為主的小型美國企業並沒有因此表現更好。史坦普小型股600指數今年來下跌22%，僅略低於史指大盤指數25%的跌幅。原因在於投資人擔心美國經濟放緩迫在眉睫，因此美元走強帶來的任何好處，也被國內經濟衰退的擔憂所抵消。而且美元之外的貨幣貶值，使得外國進口商品變得更便宜，這對於試圖與歐洲和亞洲同業競爭的美國小型企業來說，是個壞消息。

但只要Fed繼續升息，美元就不太可能大幅走軟，然而，Fed不會永遠升息下去，市場開始評估2023年底小幅降息的可能性。理論上，這應該會導致美元開始貶值，不過一直到明年底之前，強勢美元將繼續成為消費者和投資人的頭痛問題。