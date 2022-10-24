習近平權力鬥爭完勝、爭議和風險

中共20大 落幕，習近平 打破多項黨內成規，把未屆「七上八下」年齡的李克強、汪洋等團派趕出中央政治局常委會，七席新常委清一色「習家班」，李強、蔡奇和李希等像坐火箭般竄升；而胡錦濤「隔代接班」培養的胡春華不僅未入常，連原有的政治局委員都遭除名，胡錦濤在大會閉幕會場被架離，震驚世界。習近平這波權力鬥爭取得壓倒性完全勝利，20大後如展開政治大清洗，團派被團滅，更驚心動魄，但習的完美勝利也帶來完全責任和爭議，他和中國都冒著更高風險。

中國正迎來「巨變」前夕，變好或變壞無人能預測，但變因更多了。習的第三任期完成高度集權，元老、團派難再牽制，習將放開手腳，實現「新時代」偉大征程，改造中國，推動新黨章的「公有制為主體，按勞務分配，共同富裕」等與改革開放背道而馳的政策，40多年的改革開放和市場經濟，將繼續萎縮。

有人擔憂，新的經濟風暴正醞釀中，新政策將進一步打擊私企，國進民退。有實無名的文革意識形態將貫穿所有政策，新黨章不再強調經濟掛帥，反而以政治意識形態為主，贏家通吃的習近平時代來了，中國人和世界都須擦亮眼，繫緊安全帶。

習近平展現超越外界預估的政治權謀和技巧，是他大獲全勝的主因。謠傳北戴河會議後、20大召開前，元老們如宋平、江澤民、胡錦濤等都想阻習延任，顯然功虧一簣。而閉幕會場架離曾「裸退」、被習褒揚「高風亮節」的胡錦濤，成為20大最拙劣敗筆，史無前例。毛澤東權傾一時，雖也鎮壓搞死黨內反對派，卻不曾在黨內全會押走不同意見的同志。

路透拍攝現場影片，讓全過程完整展現世人面前。新華社解釋，胡是因身體健康原因而離場。但細觀影片，胡健康無礙，還一度想取走習桌上文件(外界猜是新中央常委名單)，被習壓住不放；胡後來想回座，卻被兩名男子強拉臂膀架離。

過程中，習的表情毫不驚訝意外，坐胡左側的栗戰書想站起來解圍，被王滬寧從背後拉衣服勸止。而胡被架離前表情慍怒，向習說了幾句話；胡離場前還拍了李克強肩膀，胡春華則雙手抱胸、一臉怒氣。外界猜測，架走民間形象好的「濤哥」是事前排好的震懾戲碼，意在證明習的權威不容挑戰。

值得注意的現象還有：一，20大不是中共的團結大會，而是習近平加冕大典，中共實質上更分裂，團派只能「躺平」看習家軍折騰，集體心態疏離將影響中國政局發展。而20大後的中共更令世人生畏、排斥和提防，習家軍領導舉國體制對抗美歐和自由世界，可能激化大陸人才資金「潤」離中國。

二，中共政治局新班子不再是紅二代、共青團技術官僚分享權力、分工共治，而是讓習政經權力一把抓。新黨章強調「紅色基因」和敢於鬥爭，須由打江山的中共後代治理國家，胡春華因此出局，「團派」面臨團滅危機，但紅色江山永不變色悖離潮流，使中共更依賴暴力維穩，14億人面臨更高壓監控的中國。

三，新常委對習的忠誠，遠比治理能力和人望重要。上海市委書記李強若明春接任總理，缺乏副總理或中央經歷，上海封城抗疫民怨滔天、傷害經濟，對民眾「絕對控制」顯然是奉行習的旨意，在全國各地被仿效，不合科學和民情的抗疫激發民怨，更重傷民眾對習的印象。北京市委蔡奇曾鐵腕清除「低端人口」，嚴冬拆除上百萬民工棚戶，這些曾和習在閩浙共事的人坐火箭般升官，充滿爭議，所有成敗必然歸於習一人。

四，習看似權傾一時，但先前外傳再設黨主席、「習近平思想」寫入黨章、稱習為「人民領袖」等，都未納入黨章，只有「兩個確立」和「兩個維護」寫進黨章，顯示習的地位仍未被接受能比肩毛澤東。

五，黨章強調強軍強國、反台獨，建立世界一流軍隊，東部戰區司令何衛東進入政治局等，都加深習想武統台灣、奠定終身掌權和歷史地位的疑慮。

習近平完成第三任權力部署前，美國大西洋月刊就認為，習統治下的中國更危險，但也是美國的新機遇。紐約時報近日刊「習近平，謝謝你！」文章，認為有一天，自由國家會認為習延任是最大的意外之喜。牆內外拒斥專制獨裁的人，或許只能這樣看待習的集權完勝。