習的安全意識 將左右第三任大局

中共20大 於22日結束，接著是一中全會，將會選出總書記、政治局7常委和政治局25委員；預計習近平可連任，習家軍將占據更多常委和委員位置。但中共政治不透明，至今仍不知誰能入常；汪洋不在中委名單，顯已出局，不知誰將接總理，李克強也沒有在中委名單中，「三朝帝師」王滬寧卻連任中委，不知是否接人大委員長。

為期一周的大會，焦點是習16日的工作報告。輿論注意到，105分鐘的報告與過去大為不同，因為自鄧小平1980年代改革以來，每次報告的重點主題都是經濟，但這次習的主題卻是政治。他大談意識形態，指國際環境極其惡劣，有如危險風暴，甚至要圍堵大陸，對中共不利，所以中共必須應戰，與外國勢力鬥爭。

五年前的19大報告中，習的主題是中國未來的「強大」，用以鼓動民族主義情緒，當時剛經過2000年代的高速經濟成長，他揚言要將中國建成世界第一強國；但五年後的這次報告，「強大」不見了，代之而起的卻是「安全」，反映的一進一退政治取向，有著巨大的分別。

輿論還特別注意到，「安全」一詞在報告中出現了89次；所謂安全，包括了國家安全和社會安全，以及經濟、金融和網路等的安全。為什麼大談安全？人感到危險時，才會注意到安全；習卻因為恐懼，所以特別留意安全。前蘇聯領導人戈巴契夫不久前去世，輿論特別注意到習對戈的厭惡，認為戈愚蠢之極，因為他的改革打開了共產黨體制，前蘇聯才會速解體。此正是中共和習恐懼症來源，中共汲取教訓，收緊共產體制，絕不放鬆，否則一放鬆，就有崩潰的危險。

習的恐懼，比蘇聯1991崩潰時的中共領導人更嚴重，2018和2019兩年，中美爆發貿易戰，中國政府受嚴厲的關稅威脅；2020年，新冠疫情爆發，中國政府被國際社會究責和要求賠償；2021年，拜登上台，與各國結盟，對抗中共，導致習在報告中所謂的「被圍堵」處境；拜登政府與北京 對抗的政策，今年10月發展至高峰，華府8日宣布全面對大陸禁售尖端晶片，12日再宣布新的對中安全戰略，將中國視為美國的最大威脅。

習在報告中沒有點名美國，但所指的國際不利環境，處處都針對美國而發。人們很奇怪，為什麼普亭公然侵略烏克蘭，習仍要站在普亭的一邊？因為習認為，北京必須聯俄才能抗美，兩個極權國家聯手，才有可能改寫二次大戰以來由美國締造的世界秩序。

習的恐懼不只來自國外，更大的恐懼來自國內。20大揭幕前三天，北京四通橋出現反習横幅，讓人看到嚴密控制下民情的冰山一角；事實上，習一直堅持的清零抗疫，在深圳、上海和北京等大城市，都可聽到不滿聲音，包括不要封控要自由，以及爬牆逃出封控區。但數以億計被封控的人大都沉默沒有發作，習看在眼裡，不可能沒有恐懼，害怕終有控制不住的一天。

還有就是經濟大幅下滑，今年第二季大陸的GDP增長跌至只有0.4%，接近負增長的邊緣；10月18日，北京原定公開第三季GDP數據，卻臨時以20大正在召開為由，宣布無限期延後，不透明引起巨大質疑，市場流傳，不公布是為了隱瞞惡化真相。習2012年上台時，全年仍有8.1%的增長，但2019年疫爆之前，已下降至只有6%。國際研究估計，今年大陸只有約3%的成長，遠遠不及習政府今年初所訂的5.5%目標。

經濟下滑與習的意識形態有關，他認為政治比經濟重要；認為鄧小平發展經濟，讓部分人富起來，是錯誤的政策，因為經濟發展，導致中產階級增加(丕優的研究顯示，2019年疫情之前，中產階級達7億700萬人，占全部人口的50.8%)，對中共政權不利，因為中產階級對生活要求提高，並要求改革，對中共的控制造成挑戰。

習的報告顯示他的一種存在狀態：中共的首要工作，是維護政權於不倒；為了維護政權則要中央集權，並高舉黨權，由黨領導一切，包括對內可以控制和剝奪人民的任何權利，對外則可進行戰狼外交，與敵對的外國勢力進行鬥爭。

但是20大的結果，習權力集於一身，連不同的聲音都清除出權力核心，雖然表面上，這帶來了絕對的安全，但恐怕黨內長遠將引起反彈，過去極權政體屢試不爽，這將會是習的歷史遺緒。