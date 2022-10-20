北溪管線遭破壞 國際能源供需變局

北溪管線被破壞之後，各方猜測紛紛，瑞典與丹麥合組調查小組，但在真凶現身之前，沒有了俄羅斯 的油氣，歐洲能源價格已經飛漲，美國一方面以與美國價差四倍的天然氣，賣給歐洲盟友，美其名為援助救急，事實上卻大賺其錢，另一方面則公開要求波灣產油國增產，以抵消俄羅斯停供的壓力。

但由沙烏地阿拉伯主導的「石油 輸出國組織+」（OPEC+）卻不理會美國的要求，自10月5日，將石油產量每日下調200萬桶，這是自疫情以來最大規模的減產，相當於全球石油需求的2%左右，預計將導致油價急劇飆升，同時也會幫助俄羅斯在戰爭期間，增加收入、充實國庫。

美國方面對此非常不滿，參院外交關係委員會主席梅南德茲呼籲應凍結美丶沙之間的所有合作、包括軍售在內，第二天白宮旋即表示，拜登 認為「是時候重新檢視與沙國的關係了」，但沙國外交部在13日發表聲明回應：「我們不接受美國發號施令！」一位高層官員進一步明言：我們是美國的「盟友」，但不是「跟班」。

沙烏地的鐵桿兄弟、阿拉伯聯合大公國總統阿勒納哈揚同樣也無視美國的警告，訪問俄羅斯，並與普亭會晤，宣布雙方將在OPEC+的框架內進一步合作。

儘管沙烏地多次表示減產石油「純粹出於經濟理由」，但白宮發言人說，沙烏地此舉「無疑是在與俄羅斯保持一致」，她甚至說「OPEC+的决定很自私」。

但如果要指責自私的話，美國其實是首先要被揪出來的，美國不僅僅是因為要給俄羅斯壓力，所以要求波灣國家要增產，更是因為民主黨政府擔心國際油價高漲，導致美國國內通膨，會衝擊到期中選舉。

沙烏地阿拉伯外交部證實，美國政府曾要求沙烏地阿拉伯等主要產油國，把今年11月開始大幅減產原油的計畫推遲一個月，就是因為要先在11月8日期中選舉前，阻止油價繼續飆升，從而讓民主黨支持率不致下降；在這兩個月期間，共和黨逐漸把對民主黨領先差距拉開，過去墮胎議題逐漸沒有像通膨議題一樣受到選民重視。

但是一下子斷絕俄國能源供應，美國的歐洲盟友，飽受能源短缺之苦，人民電費油費高漲，德國經濟部長哈柏克呼籲美國協助歐洲盟友面對能源危機應更加團結，他批評美國天然氣開出的價格是「天文數字」，並暗示某友好國家透過俄烏戰爭而獲利；法國經濟兼財政部長勒麥爾則直接痛批華盛頓，向歐盟開出了不合理的天價：「我們絕不能讓烏克蘭衝突導致美國經濟主導著歐洲，並且以削弱歐洲而告終」；兩位部長只差沒有指著鼻子，大罵美國其實是「自私自利」。

美國現在對沙烏地群情激憤，白宮威脅重審盟友關係，國會議員甚至提出要撤回駐軍和反導系統、停止軍售，但是否會做到這個程度？符不符合美國在中東的利益？

美國現在陷於兩難，對沙烏地增加壓力，恐怕將迫使沙烏地堅定減產的決心，甚至會逼它向中俄兩國購買武器，可是若要另外去伊朗、委内瑞拉找油，伊朗現在除了核協議僵局，還有女權示威的問題，不容美國軟化，委內瑞拉的產量有限，遠水解不了近渴。

這其實不是第一次沙烏地不理會美國的要求，拜登總統7月訪問沙烏地時，就曾親自要求沙烏地增產，作為對美的親善表示，主要產油國建議日均增產50萬桶，但受到拜登政府人權批評的王儲薩爾曼，堅持將增產量降至10萬桶。這一小幅增產計畫實施沒多久，OPEC+ 9月又決定將日產量下調10萬桶，相當於重回拜登訪沙前水準，白宮不滿，也無可奈何。

但真正讓拜登政府遲疑的是，如果海灣國家與美國發生矛盾，會讓沙烏地轉向俄羅斯與中國，其中最大的獲益國，將會是中國。

目前，中國是海灣地區最大的石油出口國，六個海灣國家，有五個是中國石油天然氣的主要供應國，現在已有傳言，習近平將在今年年底與六個海灣國家舉行高峰會，屆時拜登政府恐怕會後悔不迭。

美國想阻止俄羅斯使用能源作為敲詐武器，要求石油輸出國組織增產降價，以抵拒俄羅斯要脅，這個目的光明正大，但是如果是涉及破壞北溪管道，手段未免不光明正大，而在歐洲能源短缺之際，高價賣給歐洲盟友，以賺取高額利潤，更被罵出於自私動機，這都讓美國的能源外交，抹上了動機不純正的陰影。