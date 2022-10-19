習宣示不放棄武統台灣的多面思考

習近平在20大政治報告指出，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，暗指美國無權干預；他強調「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。台北總統府回應，中華民國 是主權獨立國家，「我們堅定拒絕一國兩制」。對照國民黨電賀中共 20大，國共重申「九二共識」，國民黨也強調捍衛中華民國、反對台獨，這些詭異場景，對比習近平2027年可能發動武統的猜測，美中台都充滿政治盤算。

美國打台灣牌，向北京 施壓政策一波接一波，兩岸更疏離，源頭也和中共鎮壓香港自由民主運動，習自詡是「由亂到治」，卻徹底毀掉「一國兩制」，使台灣更排斥統一有關。中共對「九二共識」的解讀只剩「一個中國」，否定國民黨常強調的「一中各自表述」，使九二共識被台灣多數民意拋棄。對比中共近期強化對台機艦騷擾、不時跨越海峽中線，使國共兩黨的賀電交往顯得突兀而無力。

台灣泛藍人士對九二共識還抱一線期待，除了兼顧島內選民結構藍綠版圖畫分，主要應是考量兩岸軍事衝突機會愈來愈高，藍營如能保持與北京聯繫溝通管道，緊要關頭還有動武煞車機制，避免兩岸被戰火蹂躪，生靈塗炭。但藍營如果給外界「親共反美」觀感，必然會付出政治代價。

美國軍方高層將領、中情局長都公開說，習近平要求共軍2027年前完成武力犯台準備，最可能動武時機，最早是2027年，最晚在2035年，主因在共軍屆時將具備渡海登陸作戰能力。而習進入第三任期，須靠武統台灣奠定其功業和歷史地位，證明他延任的必要，進而學毛澤東終身掌權。

習在20大的政治報告未提武統時間表，也沒有逼台灣談判統一的時限，他暗指美國無權介入，說明已放棄胡錦濤任內的「中美共管台灣」，也不相信美方一再強調「一中原則不變」。他揚言武力只限對付少數台獨分子，明顯是分化伎倆，試想一旦動武，導彈等砲火如何區分統獨？台灣2300萬人必然受害。何況北京從未尊重中華民國，把擁護中華民國列為「華獨」或台獨新類型，如果台灣拒統，即使國民黨再執政，是否也要動武？是台灣朝野須慎思的問題。

和中共歷來對台宣示對比，習的對台政策老調重彈，新意不多。在美日澳印等聯手，增強印太戰略合作、「亞洲版北約」納入協防台灣的宣示愈來愈明確下，習的宣示也可以理解，須照顧愛國粉紅戰狼需要，並轉移內政失敗、經濟下行等焦點。

問題是大陸本身麻煩愈來愈多，武統勢必打爛台灣和大陸沿海城市，帶來不可知後果。冒險發動戰爭就是以人民生命財產作賭注，很難理解理性的領導人選擇這種下下策。而從中共清零抗疫粗暴手段，決策確實難用常規和理性衡量，台灣須加強備戰，保護自由民主體制不被專制獨裁併吞，道理在此。

中國當前經濟條件不佳，共軍武器是否如宣傳那麼強大，會不會像軍力排名世界第二的俄軍一樣不經打，外界有很多質疑。美國新科技武器在戰場情報搜集、精準打擊戰力等，不是中俄所能匹敵。何況台海有天塹阻隔，軍隊後勤補給比陸路困難十百倍，台灣反艦導彈實力，還有美軍日前公布視頻，一枚反艦導彈射中一艘巨艦後讓它瞬間彈起、斷裂後沉沒，威懾渡海攻台，更是北京的最大顧慮。

台海開戰牽動美日和西方戰略利益，遠勝烏克蘭。普亭發動戰爭舉世譴責，嚴厲制裁如凍結沒收資產、抵制俄方參與國際金融體系、大企業加入制裁，都是中國難承受之重。中國在西方隱藏資產，估計達數萬億美元，動武有如將中共存亡和中國命運，都孤注一擲押寶在戰爭上，其風險和後果可知。習近平延任，國際間愈提防中國，目前情勢如天平傾斜，續朝有利美台一方移動。

台獨聲浪高漲，中共機艦擾台空前頻繁，照理應刺激藍綠合作共謀保衛台灣。但俄烏戰爭半年多來，很多泛藍人士跟著誣蔑烏克蘭總統澤倫斯基，指責美國奸詐挑起戰爭，宣揚反美論調，唱衰台灣不堪一擊，網路社交平台和許多電視名嘴都這樣。

台灣須靠美國保護，即使無法在美中之間尋求平衡，獨派不應續趨獨，統派不應暗與中共武統唱和。台積電創辦人張忠謀說，兩岸一旦不幸開戰，台積電將被炸毀，對照美國聲稱護台，卻拒售台灣先進武器，箇中緣由都引人省思。