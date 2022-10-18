習近平延任 美國為什麼「樂見」？

習近平 確定進入第三任期，甚至將掌權終身。大陸和中共 黨內不乏反對聲，海外華人批評聲浪更高，質疑「他把中國搞成這樣，還要連任」，但詭異的是，美歐政府幾乎聽不到公開反對習「破壞制度，獨攬大權」的指責，許多學者專家認為，習的政策將綑綁中國競爭力，反而可能加速中共衰亡。《大西洋月刊》就認為，習統治的中國更危險，但可能也是美國的新機遇。

海外華人圈批評習是各方面「總加速師」，從一帶一路、雄安新區、芯片大躍進、房地產行情，到反科學的動態清零、全民驗核酸，還有中俄友誼無上限、合作無止境等，戰狼外交使中國對外關係陷空前孤立，每一樣都在重擊中國、拖累經濟，有這樣的政績還延任，美歐自然樂見其成。

習打著實現中華民族偉大復興旗號，想超越美國，如今中美敵對、雙方民眾對對方的惡劣印象，是中共建政70多年最差時期。大西洋月刊文章說，習近平繼續統治中國很危險，但華盛頓若能確保美中緊張局勢不升級為衝突，就可利用習的失誤，增強美國實力，並讓中國承受代價。

文章說，中國近十年及未來的治理將不斷犯錯，也許美國應感謝習近平堅持不下台，給美國增強自身力量和盟友關係的機會。習想削弱美國對全球的影響力，但中國卻沒有做好實現目標的準備。習執政十年表明，他在削弱中國與美國競爭的地位，他統治中國時間愈長，中國競爭力就愈弱。

這些論點對照中國經濟急劇放緩，戰狼外交咄咄逼人，讓世界多數主要國家與中國疏遠、亞洲鄰國恐懼。尤其習暗中支持普亭 入侵烏克蘭，認為中俄合作可削弱美國力量，敵視國際體系和文明規則，反而刺激美國和盟友團結，對抗中共帶來的威脅。

習影響14億人的主要政績，在經濟和抗疫。他2012年上台時中國經濟成長率7.8%，但受疫情和政策影響，國際貨幣基金(IMF)預測，今年成長僅3.3%。世界銀行更預測，中國今年GDP增幅可能僅2.8%，遠低於之前預測的5%。習不支持改革開放和自由市場經濟，眷戀毛時代「平等共享」的均貧，打擊資本家和私企，使經濟失去動力，步入40年來最慢增長軌道，是反對他延任者的有力理由。

美國一波波對中國晶片禁運和科技封鎖，反擊中共用舉國體制和偷竊科技、逆向模仿，美國推出撒手鐧，使中國正遭遇科技發展的滅頂危機，外資和人才大量撤離，習延任後將面對空前嚴峻的爛攤子，也是自己執政下的惡果。

尤其反科學的動態清零，全民驗核酸，一人感染、全市封城，企業和民眾收入、生活都受直接影響，不滿情緒達近年新高點，已構成統治危機。但中國類似喬治‧歐威爾《1984》一書中的老大哥監控科技，有如恐怖統治，所有反抗都難成功。所謂「新時代」是中國人民輝煌、幸福的時代，抑或是噩夢連連、經濟下行，一切加速走向自我衰敗，讓中國人充滿徬徨或無力。

現實上，美國並無能為力干預中共政局，卻樂見蘇聯倒台後，唯一具挑戰美國實力的政權，因領導人志大才疏、剛愎自用而使中共顛覆或倒台。習一人獨裁的強硬態度，讓美國焦慮不安，但決策弱點和盲點反而較多，普亭對烏克蘭用兵就是例證。習繼續執政，意味中美和解的大門將長久封死，他如何帶領中國走出經濟泥淖，應對美國結合盟友對中國的科技、外交和軍事施壓，中共也面臨空前挑戰。

習被內部責備毀掉幾代人建立的中美關係基業。弔詭的是，美國對外需要敵人，刺激軍工業複合體發展，維繫其經濟外交政策，習恰好符合美國所需；而中共也需塑造外敵、轉移焦點，鞏固極權統治，美台日等就成最理想的敵人或對手。

中共和愛國粉紅認為，美國和外國越不喜歡習近平、越反對越表示中國做對了，愈要堅持下去；西方如果反對習延任，就表示習對中華民族偉大復興、實現超越美歐的壯舉有利，應該支持。但江澤民、胡錦濤或宋平等元老，可能未必這麼看，從他們在中共20大的肢體語言，可見一斑。

習成功延任後，中國民族主義將繼續強化，美中的惡性對抗將持續，後果難料；海內外希望中共有人能阻擋習延任，出現「反習不反共」弔詭現象，結果顯然失望了，只能看著習把中國帶進禍福難料的「新時代」。無論是盛世或亂世，但願中國人民別再遭受更多苦難。