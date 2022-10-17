馬斯克不瘋 台積電不驚不怕？

先是提出「俄烏和平解方」，丟出「俄占區再辦公投」等明顯親俄方案；後又提出台海論述，主張將台灣設為特別行政區以避戰，世界富豪馬斯克 最近驚人之語全然背離西方媒體主旋律，一再引發爭議。馬斯克不光是說說而已，旗下的Space X公司致函五角大廈，警告有意終止於俄烏戰爭初期，免費提供烏國的星鏈服務（Starlink），除非美國納稅人幫忙買單。

當初俄烏戰起，星鏈免費支援烏克蘭的「義舉」，讓馬斯克成為英雄，如今俄烏戰爭面臨關鍵轉折，烏克蘭軍方通訊全然依靠星鏈支援才得以運作，Space X評估到今年底需1億2000萬美元費用，雖然馬斯克後來又改口稱會繼續免費服務，但是已經引起美國五角大廈的注意，防備馬斯克是否會還改變主意。

商人無祖國，Space X畢竟是家私人公司，當然無義務來承擔「國際正義」。更敏感的是，傳出馬斯克曾和普亭晤談過，因而態度轉變。馬斯克還擔心台海戰爭對世界經濟的衝擊過大，在金融時報專訪時，提出所謂「特別行政區」避戰主張。

其實，台灣看到俄烏經驗，正斥資打造網絡韌性衛星計畫，即採用和星鏈系統一樣的低軌衛星，確保戰時網路服務不停擺，專訪中馬斯克提到，中國要他保證，不會在中國推出星鏈系統，這意味著中國曾向馬斯克表達，不願見到台灣取得星鏈服務系統，看到馬斯克這番演出，台灣不僅會對特斯拉很感冒，只怕也會對星鏈系統很感冒。

馬斯克「特別行政區」論，淺薄幼稚固不必論，值得注意的是，一向立場堅定的中共竟然對馬斯克言論髮夾彎，先是批評他「妄議」，而後中國駐美大使秦剛竟然感謝叫好。中國工信部發布「免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」，特斯拉兩款新車赫然在列，有助於特斯拉在大陸銷售，也說明了馬斯克這商人算盤打得精。

中共的髮夾彎，固然說明馬斯克驚人之語未必是「中共的陰謀」，但這些大商人利用地緣政治干預國際現勢的力量愈來愈明顯，各國政府無法忽視這些跨國大公司主張。另一個明顯的例子就是台積電 ，現在全球最先進的晶片 約有92%是台積電製造，全球約14億部智慧型手機處理器來自台積電。汽車製造商的微控制器，多達六成由台積電生產，台積電一旦停擺，對世界經濟衝擊之大難以想像，才會有馬斯克的「台海避戰論」產生。

正是有台積電這樣的「矽盾」存在，台灣相信台積電這「護國神山」會受到美國保護，也會讓中國大陸不敢輕舉妄動。台積電創辦人張忠謀接受CBS訪問時即說，如果經濟因素是中國領導人習近平最在乎的事情，「那麼他應當也會避免攻擊台灣，以免重創科技產業」。

然而，基於美國利益，台積電這樣的「矽盾」效應，反而是種戰略威脅。美國財長葉倫就說，美國正努力強化供應鏈，降低美企對台灣半導體和其他技術的「極度依賴」，同時還要防範中國、俄羅斯及其他國家的「地緣政治脅迫」。為擺脫依賴，美國要強化晶片自製，要求台積電赴美設廠，祭出晶片法案，防止高級晶片對中國的技術支援，甚至傳出已擬定相關計畫，一旦台灣遭到侵犯，如何撤離台積電等高級工程師人才，以確保供應鏈的安全。

然而，晶片供應鏈的複雜性原本就不只是廠商與人才問題而已，是上千家廠商國際供應與合作的共同產物，台積電要靠技術與這些供應鏈創造價值。美中競爭的切割勢將破壞這些供應鏈，並進而被迫轉型。美國晶片法案手段極其激烈，但也要避免傷人自傷，於是紛紛給台積電與韓國三星等廠商緩衝期，以避免過大力道，讓半導體產業未及轉型卻已造成混亂。

台灣一再強調台積電對世界經濟重要性，要緊緊抓住美國對台積電的依賴以確保安全，事實上是和美國利益相衝突的，台灣無力違背美國的要求，卻必須要想盡辦法讓「矽盾」無傷，否則這最後「保命金牌」一旦喪失，美國政客隨時都可能如馬斯克一般，讓台灣成為必要時的棄子，或是威脅相關單位的利益籌碼。這才是台北當局不敢戳破的美台關係現實，不想成為美中競爭的火藥庫或世界霸權角力的祭品，台北必須更謹慎地提出自己的戰略主張與生存之道，才能有效避免台海爭戰悲劇，讓真正和平得以期待。