中美對抗升級 蘋果特斯拉變華為？

20大舉行前夕，北京海淀區的四通橋，被人掛上反習橫幅，CNN記者趕往現場時，沿途所見，三環路上每一高架橋上，都滿布公安人員，氣氛緊張。路透報導時，還提到特斯拉 電動車已被禁止進入開會敏感區。

特斯拉被禁，一點也不奇怪，中國今年曾宣布，禁止幹部將特斯拉開進辦公地區；暑假時更禁止特斯拉進入北戴河地區兩個月。特斯拉不只是電動車，還是自駕車，安裝了自駕軟件，車上有8部數位攝影機、12個超聲波感應器、以及一個由電腦啟動的雷達系統。這些設備被國安人員視為可能的間諜工具。

官員特別關注雷達和感應器，認為可以被人用來竊取手機信息，在北戴河和人民大會堂開會的人，若談話被竊，便成為洩露國家機密。特斯拉創辦人馬斯克今年3月時曾說，如果軟體被用作間諜工具，特斯拉將會全面被關停。

最近美中關係緊張，對抗不斷升級，習近平在20大後，可能對美做出反擊，蘋果 和特斯拉可能成為開刀對象，就像華為在貿易戰期間，被美國制裁一樣；換句話說，20大後，蘋果和特斯拉可能走上華為命運之路。

眾院議長裴洛西8月訪台以來，美中關係持續緊張，拜登政府一周前發出禁令，全面限制向中國出售尖端晶片，12日更公布國家安全戰略，將中共視為美國最大地緣政治威脅，美國將與盟友聯手遏制北京對外擴張，並將習近平第三任期視為全球秩序的決定性時期。中國外交部發言人毛寧13日嚴厲譴責這套策略，指責美國以冷戰思維面對中美關係。但其實拜登這套策略，正是回應習今年初與普亭達成的聯手改寫全球秩序協議。

馬斯克意在生意，不希望被扯進政治，但政治卻不放過美國企業。特斯拉的上海超級工廠，去年生產48萬輛電動車，占了特斯拉2021年產量的一半；特斯拉在全球電動車市場中領先，市場占有率達25%，除了雷達與感應器可能招致中共的遏制，巨額的銷售收入，以及對中國龐大消費者的影響，都足以成為被開刀的對象。

馬斯克一周前接受英國金融時報專訪時建議，台灣可改為「台灣特別行政區」，這明顯是討好北京的談話；13日CNN又揭露，馬斯克上月曾去信美國國防部，說他的公司SpaceX不再免費提供烏克蘭「星鏈」衛星互聯網服務，今年餘下三個月，要國防部付費1.2億元，明年一年要4億元。星鏈在烏克蘭戰爭中發揮重大作用，為什麼馬斯克現在再不肯出資？在金融時報的訪問中，馬斯克透露，北京反對星鏈用在烏克蘭戰場，也反對用在中國。

蘋果比特斯拉更有可能成為開刀對象。中國是蘋果在美國以外的最大市場，iPhone 占中國手機市場的18%，中國的銷售收入占蘋果全部收入的四分一。蘋果在貿易戰期間已飽受關稅的威脅，幸好原定在2019年下半年對iPhone開徵的關稅沒有實施，否則美國的iPhone將大大漲價。然後是2020和2021兩年疫情的影響，再到今年，自3月至今，中國各地城市不斷被封控，蘋果產品的供應鏈中斷，零組件供應商瓶頸難以打通。

蘋果的應付辦法是，加速將生產線和供應商移出大陸，主要外移地區為印度和越南。12日公布的蘋果中期發展計畫顯示，未來3至5年，印度所產iPhone， 將足夠供應美國本土之用；至2025年，印度所產iPhone將達全球所需iPhone的25%。

蘋果過去十年，是庫克主政時期，市值破2兆元，成為全球最大科技公司；成功的主要原因是，將中國發展成為生產地和供應鏈所在。但是這個成功現在卻成為蘋果的最大風險，因為北京可能向蘋果開刀，像美國對待華為一樣，作出致命的制裁。蘋果知道危險，想逃、想脫鈎，但半數零組件供應商都在中國，加上iPhone產量龐大，一時想走卻走不了。

習的經濟政策，愈來愈強調獨立，減少對西方國家的依賴；經濟鼓勵向內發展、以期達到內循環，特別是科技，要走自力更生和自給自足之路。這種以政治掛帥的經濟路線，在20大進一步成為主流後，北京對美國企業的容忍將會減少，蘋果和特斯拉也會愈來愈危險。