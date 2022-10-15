確認習近平掌權 拜登出手兩狠招

中共 20大召開前夕，拜登 政府在兩周內先後拋出兩個對中共可稱為是「分水嶺」式的打擊行動與指導政策，先是白宮本月7日宣布擴大對中國高端晶片 及製造設備出口限制，接著白宮宣布「國家安全戰略」(National Security Strategy)，指明中共是美國未來十年最大的競爭挑戰。

這是美國對中共罕見的重手，美中關係已不只是「脫鉤」的井水不犯河水的思維，而是拜登政府要從殲滅中共的意圖出發，確立未來至少十年的行動綱領。

先談「國家安全戰略」。這份白宮依法要提出的國安戰略，原本去年底就該提出，但拜登國安團隊還處在檢討前政府的對中政策，所以一直拖延；隨後情報研判普亭必會出兵烏克蘭，原本已在各部分傳閱的戰略報告再度延期，如今烏俄戰爭持續八個多月來，俄軍敗象已現。

在長達48頁的國安戰略報告的最前面，是拜登總統的說明，他明確指出，相比一個「衰落、飽受摧殘的俄羅斯」，他更擔心中共「威權治理與修正外交政策的結合」，侵烏戰爭到今天，拜登政府國安優先順序不但發生改變，而且已經定調：中共是頭號而且唯一的「競爭」對手。拜登說，中華人民共和國「是唯一既具有重塑(reshape)國際秩序的意圖(intent)，又具有越來越多的經濟、外交、軍事和技術力量來推進這一目標的國家」。

紐約時報報導指出，拜登的國安戰略最令人注意的是「狠狠的聚焦中共」(relentless focus on China)，白宮國安顧問蘇利文在對媒體簡報時更明確宣布「後冷戰時期已確定結束」，不僅「冷戰」已在1991年12月蘇聯解體時結束，「後冷戰時期」也在俄國侵烏後的2022年10月結束，隨之而起的是蘇利文所說「我們正進入一個關鍵十年」。

蘇利文指，這十年的重大挑戰之一的是大國強權競爭，塑造未來國際秩序，這是與中共在「太空、網路與海面」的對抗，跟過去冷戰「圍堵蘇聯」或後冷戰「完全不同的概念」，需要不同的硬體、不同的多重戰略與不同專才。這部分正是指如何管控「不讓主要優勢科技出口到中國」。

換句話說，這正是拜登政府對中國高端晶片科技展開「卡脖子」(chokepoints)行動，禁止中國使用美製高端AI晶片、禁止中國使用製造高端晶片的美製設備、禁止中國使用美製零部件的設備，同時通令世界各國各廠，任何未經許可的半導體晶片，或只要產製與設計軟體等有美國技術成分，都不得出口到中國，徹底切斷中國在AI發展與應用和世界的連結。

這項被晶片業稱為把中國高端晶片「打回石器時代」的狠招，已對中共產生巨大衝擊，例如關鍵的光刻機巨頭公司ASML已通知在美員工，立即停止與中國客戶的所有接觸。任何「美國人」未獲許可，不得支援中國工廠研發或協助生產尖端晶片。短短幾天內，身懷晶片研發生產絕技的華人公民與綠卡持有者，被迫在放棄美國公民身分或是離職間做出選擇，造成中國半導體廠研發高端技術主管人才嚴重流失。

拜登政府前所未有對晶片業的干預，不僅要保持美國在AI高端晶片「好幾代的領先優勢」，更要短時間積極「扼殺」中共的高端晶片科技產業與AI電動車產業。到目前為止，主要輿論與智庫學者基本都讚揚國安戰略精準到位，而擴大對中國出口的高科技管制，業者都配合照辦。

從公布國安戰略，到擴大管制高端科技與晶片出口，在中共20大召開前宣布，所透露的訊息是，美方已確定習近平將繼續連任，掌權穩固，他所擬定與推動的強硬政策，將會持續挑戰美國及亞太盟友的國家安全與區域整體利益。

拜登總統決定同時旗幟鮮明對抗中國與俄國，這是過去，甚至一年前都不可想像的事，但如今真實發生。這是因為如今世界與美國面對的是一個衰敗的、被自己神話搞垮的俄羅斯，而另一個則是雖在壯大、卻被自己謊言搞弱的中國。這展示美國政府領導自由世界的自信與執行力，從內容重複出現的「民主自由對抗獨裁專制」的基調，說明美國沒從世界舞台退場，更沒放棄在此人類歷史關鍵時刻轉折點的伊始，提出願景視野，聯合「有相同價值觀」國家與領袖，承擔責任。