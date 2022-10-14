七中全會結束 確立習為黨核心

中共 開了四天的七中全會已於12日結束，新華社報導，會中多次稱「黨確立習近平 為黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」顯示習近平已成功控制大局，可在16日舉行的20大順利連任。

「黨核心」是中共體制的重要稱呼，2016年10月的18大六中全會，習開始成為黨中央核心，即成為中共最高領導，在黨核心之下，是政治局常委，再下是政治局委員，然後是200名中央委員，以及31省市的地方一把手，最底層是9000萬黨員。在這種層級的設計下，由上而下，可以做到一人治國，只要成為黨核心，即可控制天下。

七中還公開稱讚，「19大以來的五年極不尋常和極不平凡，以中共中央總書記習近平為核心的黨中央，攻克許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事」，表揚習一面成功抗疫，一面還能維持經濟增長。這樣違心之論，充分反映習控制了大局，統一了全會的意見，包括反習勢力所仰賴的「元老意見」。

習統一七中全會意見，反映出習家軍的勢力將在20大更進一步，在政治局七常委和政治局25委員之中，毫無疑問的將占到多數，外傳習的親信中辦和習辦主任丁薛祥、重慶市委書記陳敏爾、以及中宣部長黃明坤都可望入常。習的七中勝利更顯示，一些重要爭議已順利通過，例如不設接班人等，都沒有受到挑戰，他可能於2027再爭取連任。

「時代雜誌」10日刊登一篇以「世界的未來掌握在習手裡」為題的評論，題目雖意在吸睛，但對習的權勢確有所指，尤其顯示他的錯誤政策可以造成的禍害上；例如，自今年初他與普亭達成中俄友誼無上限的協議以來，北京 雖不敢軍援俄軍，卻一直經貿援俄，在言論上也從不譴責，這種立場已令國際完全失去對北京的信任。

在清零政策上，習一直堅持清零，並讓全國地方政府積極投入，自3月以來，不斷在各地封城，對民生造成空前的干擾。CNN 9月時曾報導，大陸70多個城市被封控，影響人數達1.5億；投資銀行野村10日報導，目前超過20個省正受封控之禍，影響人數達3.5億。3、4月上海封城時，人民還能發聲抗議，深圳更有人要求自由，以及爬牆逃出封控區；但到現在以億計的人受封控之苦，卻再沒有一人敢發聲抗議，反映出習權力達到頂峰，14億人敢怒而不敢言。被封控地區，不但被「大白」用鋼板封起來，還加上有倒刺的鐵絲，防止人民爬牆逃走。這是一個什麼政府？號稱為人民服務，卻防民更甚於防賊。

再看經濟下滑，習2021年大舉打擊私企，扼殺大陸最有活力的行業，包括互聯網科技公司；民營事業產能占全國GDP的60%，因受打壓而萎縮；大城市處處封控，工廠停產，消費停頓，今年第二季的GDP只有0.4%成長，全年GDP成長估計只有2.7%至3.0%。左傾經濟政策下，大陸經濟下滑之快令人吃驚。

中共慣於宣傳，政府為人民服務，改善經濟，改善人民生活。但習十年掌權，因為他的左傾路線，將政治置於經濟之上，一直以維護中共政權為首務，十年來始終以政治凌駕於經濟之上，反對鄧小平讓部分人富起來的策略，因為人民富起來，就會發展成為中產階級，中產階級會要求提高生活本質，例如環保、食品安全、減少生育、維權和改革。在習眼中，這些中產階級的傾向會對中共政權造成威脅，所以他反對讓人民富起來；在這種左傾思想下，經濟自殺和清零擾民的政策才會出現，並且還會堅持下去。自五年前的19大成為黨核心起，習的首要工作就是對全國進行絕對控制，控制幹部和黨員，控制14億人；搜捕香港民運人士和消除異見聲音、以及計畫武力攻台，用意都在控制。

習成功連任，權力更大，控制全國力度將會更大，清零、打擊私企、聯俄抗美、戰狼外交必將繼續。未來五年的極權左傾路線充滿危險，在他治下，對外關係勢必惡化，國際將進一步敵視北京，中共黨內對他的不滿勢必增加，人民被控制得愈嚴將來的反抗力度也會愈大。

習成功連任，將大陸帶進個人崇拜的時代，他一人躊躇滿志，其他人卻受害遭殃。10月中了，北京西山的樹葉開始變紅，20大召開期間，正是落葉之時；習的紅旗能打多久、危險的左傾路線還能走多遠？