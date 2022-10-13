美國晶片戰略三策 台灣矽盾安在？

晶片 不只是電子零件，對所有國家的軍事實力和科技水準都至關重要，各種現代武器系統和世界電信基礎設施，以及人工智慧、自動駕駛汽車等領域的應用，都要依賴於這些極其複雜的晶片，就像是100年前的石油一樣，對21世紀的經濟，晶片有同樣地位。

如果中國入侵，造成台灣的半導體產業被摧毀，根據美國國家安全委員會估計，全球經濟可能會造成超過1兆美元的破壞，約為整個半導體行業全球年銷售額的兩倍。另有一個估計是，全球經濟損失的總和可能很容易超過整個新冠疫情的損失，近日馬斯克甚至表示，台海衝突將會造成全球GDP損失30%。

台灣在高階晶片製造上，占有90%以上產量，在全球半導體供應鏈中有不可替代的角色，由於晶片的原料為矽，過去西方一直有「矽盾」理論，因此包括美日等國家將盡力阻止中共 武力犯台，台灣不僅有美國的安全承諾，更是被「矽盾」所保護。

但隨著中共軍力的日漸強大、對台威脅日益增強，美國也開始擔心過度依賴台灣半導體，一旦中共犯台將造成產業鏈斷鏈，美國商務部部長雷蒙多今年5月在接受媒體採訪時，更曾表示「依賴台灣是危險的」。

為了去除外界的疑懼，尤其是股市的恐慌心理，蔡英文總統在國慶講話中特別提到，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。她說，會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

但是形勢比人強，美國已經在積極實施與考慮「晶片戰略三策」，對台灣半導體業有莫大衝擊；第一策是，為減少中共攻台對美國半導體的衝擊，美方向蔡政府施壓，逼迫台積電 到美國、日本，甚至歐洲設廠，台積電目前已經同意斥資120億美元在美國亞利桑納州新建一家晶片封裝廠，美國學者甚至提出，台積電在台灣每作一美元的資本投入，它也應該在其海外設施作同樣的資本投入。

第二策是，為了不讓中國得到高階晶片，美國政府7日宣布對晶片設計軟體和製造設備，向中國出口，實施新的管制，將在全球科技業引發「海嘯級」的衝擊，大陸企業與科技可能被打回「石器時代」。

目前管制出口只限於中國，但未來可能會對台灣與南韓一體適用，意思就是，目前雖然台積電強調，它不打算將最先進的製程移往台灣以外的國家，但是在美國的管制壓力下，台積電恐怕必須在美國和台灣同步推出晶片的最新製程。

第三策則是，「我得不到的，你也別想得到」，美國陸軍戰爭學院兩名學者在2021年11月出版的該學院季刊上建議，如果出現中共攻台最壞狀況，美國考慮撤離台積電的高級工程師，甚至是破壞台積電設施，以此嚇阻中國軍方的入侵行動，或讓北京打下台灣後也沒有晶片設施可以利用，日前彭博報導，也證實了拜登政府決策人士正在考慮這個選項。

雖然蔡總統向國際喊話，稱半導體產業聚台是布局關鍵，並非風險。但此話有沒有說服力，從北溪天然氣管線被炸就知道：在戰略競爭中，是零和的，我沒有，你也不能有。

對於台積電來說，美國要求設廠，充其量是增加成本，還可以因應，但是要斬掉台積電與中國的往來，就是傷筋動骨的衝擊，若發生戰爭，玉石俱焚，甚至要台積電「搬家」，就是生死存亡的大事了。

就在這個時候，台積電的創辦人張忠謀接受《60分鐘》電視的採訪，被問到「為何台灣人認為晶片產業可以讓中國領導人習近平不攻擊台灣？」張忠謀回答，可能是台積電供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武，如果那個人(習近平)的首要目標在經濟福祉，就會避免攻打台灣。但若兩岸真爆發戰爭，大陸並把台積電國營化，張忠謀稱，「台積電會被摧毀，所有東西也都會被摧毀」。

張忠謀從無到有，一手把台積電扶植壯大，現在成長到全亞洲第一的企業，他講這個話的不捨與難過，溢於言表，而美國是台灣的重要夥伴，憑什麼可以私自決定摧毀台灣半導體的命脈，或是「撤離」4萬台積電員工赴美？

這是不是美國要發戰爭財？掠奪台灣引以為傲的產業？而之前所謂的「矽盾」又到哪裡去了？