美國國際影響力下降 是真是假

拜登 總統極力敦促中東產油國增產，平抑國際油價，石油輸出國組織及其結盟國(OPEC+)5日卻決定，11月起，每天減少200萬桶產量，占全球產量2%。《外交政策》(Foreign Policy)說，這是對美國拜登政府和西方國家的打擊。外界更聯想，美國國際威望下跌，影響力不再，拜登親訪沙烏地，最近又打電話給多國領袖施壓增產，但向來親美的沙烏地、阿聯酋等國都不甩，做法反而暗幫俄羅斯，難怪克里姆林宮讚揚OPEC+的決定。

波斯灣產油國宣稱，減產與政治外交無關，而是各國緊縮貨幣政策，歐洲天然氣短缺、中國新冠清零和爛尾樓等危機，世界經濟衰退陰影籠罩，產油國擔憂原油需求前景和未來收入，不得不減產以提高油價，避免危及自身穩定。當然，這樣也為俄羅斯開了生路，讓普亭藉石油外銷賺更多錢，繼續打烏克蘭 戰爭。

美國最近被打臉的事不只這椿。前不久，中俄簽訂天然氣協議，交易將以盧布或人民幣結算；數月以來，沙烏地加速和中國談判，以人民幣結算部分石油貿易，勢將打擊美元，提升人民幣國際交易地位。美國鐵桿盟友澳洲最大鐵礦出口企業必和必拓，也和中方達成人民幣交易的協議。美元地位一再遭遇挑戰，美國卻束手無策。

北韓近日不顧美國嚴厲警告，12天內連射七次導彈，飛越日本上空，超高音速導彈號稱速度達17馬赫，輾壓美國；金正恩還兩次出動多架戰機，與美日韓軍演對峙，都未見美國採有力應對。

這些進展都與美國對外影響力衰退有關。即使美國軍力仍舉世無雙，但不能動武的事務，只能聽任各國主導。俄烏戰爭前，美國極力反對連結俄羅斯和歐洲的海底天然氣輸送管道北溪二號開通，拜登聲稱，如果俄羅斯攻擊烏克蘭，「美國有能力讓北溪二號管線不復存在」，但出資的俄、德、法、荷、奧根本不理會，最終開通了管線輸氣。

如今北溪一號與二號兩條管線遇炸，美軍率領北約海軍正在附近演習，誰炸了管線？美國因「動機論」和管線被炸後獲益最多，立即成首要嫌犯，反映美國影響力今不如昔。

美國窮盡直接派兵參戰之外的手段，迄今援助烏克蘭逾百億美元軍備，領導北約對抗俄侵略，卻落得炸盟友管線的嫌疑，出心力還不得人心。這種論調在歐洲、在中國都大行其道，符合北京醜化美帝、唱衰美國、東升西降的宣傳口徑。

美國各方面影響力，如今可能是二戰後最低。原因與美國國力衰退，干預國際事務的籌碼和意願都下降有關。高達75%美國人贊成挺烏克蘭，但同樣有70%美國人認為，內政議題優於外交政策，兩黨內鬥陷尖銳化。客觀上，拜登表現不如川普強硬，川普囂張任性，造成美國國際形象下跌，但老邁而中規中矩的拜登，卻讓美國強勢作為大不如前。

美國四處遇挫，只有結合盟友、遏制中國有新斬獲。美日澳印四方安全對話(Quad)、美澳英同盟(AUKUS)、美日和美韓協防條約、五眼情報聯盟等，在南海、台海作為愈來愈像亞洲版北約，是少數有成果的亮點，也是兩黨不斷增強的共識政策。

烏俄戰爭使美國和北約重新團結一致，讓德國重新武裝，分攤防衛責任。但諸如天然氣供應、美元地位和經貿政策，美歐利益卻分歧，華府對世界叱吒風雲的能力萎縮。

美國和印度關係並不緊密，印度在俄中之間游移取利。俄中領導的「反美聯盟」，白俄羅斯 、委内瑞拉、古巴、伊朗、緬甸、敘利亞、北韓等，都不在美國影響力範圍內。東協成員國政治軍事上親美、經貿上親中，想兩面討好；非洲、中南美洲在北京一帶一路強勢金錢攻勢下，使美國對後院的影響力大不如昔，都佐證美國在疫情和經濟等拖累下，鞭長莫及。

拜登政府上周再宣布新政策，限制美商將用於超級電腦、雲端運算等先進晶片和設備出售中國，並增列黑名單廠商。評論認為，中國遭遇30年來最大的科技業打擊。而中國經濟也陷入40多年來空前危機，「中國世紀」已結束的聲音此起彼落。

美中的振興之路都走得踉蹌，但美國國際影響力、美元、軍事等先天優勢都比中國強，只是此消彼長，美中拉鋸角力不斷，或許幾年內，美中競爭的優劣就能看到結果。而俄羅斯在烏戰失利，是否動用核武，也考驗美國威懾能否奏效，是檢驗美國影響力的重大指標。