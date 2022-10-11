大橋被炸 戰局失控迎來核武末日？

連接克里米亞半島和俄羅斯 本土的克赤大橋(Kerch Bridge)8日被炸斷，此舉明顯打擊普亭 面子、挫敗俄軍補給線和士氣。普亭周一主持聯邦安全會議後，用導彈轟炸基輔作報復，之前俄軍已狂炸烏南札羅熱波居民區，造成上百名平民和兒童死傷。烏軍近月收復近萬平方公里失土、攻下大城利曼，傳殲滅5000名俄軍，赫松上萬俄軍陷包圍孤立，克赤大橋被炸可能升高普亭瘋狂報復，最後如無計可施可能動用戰術核武。自由世界為烏克蘭 喝采，但也憂慮核武末日將至。

普亭和俄方高層認為，這是烏克蘭特工及其他人(暗喻外籍雇傭軍)參與的「恐怖攻擊」。炸克赤大橋既直接打臉普亭，也具戰略警告意味，顯示烏克蘭對收復克里米亞如箭在弦，不會放棄。

大橋是2014年普亭併吞克里米亞後，2016年動工，耗資36億美元，2018年落成。橋長19公里，是歐洲最長橋梁，被普亭視為併吞克里米亞後的偉大工程，近日舊視頻被翻出，通車時普亭還親自開卡車通過，風光無限。炸橋狠抽了普亭耳光，顯示俄軍重重防備下，既部署反導彈設施，水面、水下都有重兵和訓練過的海豚警戒，橋還是被炸了。澤倫斯基奪回克里米亞走出第一步棋，也有象徵意義。

烏軍近月來節節勝利，逼普亭下動員令急徵30萬新兵，造成俄國估計70至100萬名男子出逃國外，經濟下滑、民眾不滿，各大城出現示威，傳普亭決策圈內對政策有異音；俄前總理卡西亞諾夫稱，普亭可能三個月被迫自行下台。

普亭上月在烏東四個占領區發動公投「脫烏入俄」，30日簽署烏克蘭四塊領土併入俄羅斯文件後，10月7日發動大規模軍人、民眾集會，慶祝其70歲生日。做作的排場恰反映普亭心虛，聯合國和全球主要國家都不承認公投結果，連北京外交部都含糊其詞。

克赤大橋被炸，有如烏克蘭給普亭的諷刺性生日禮物，炸橋影響俄軍補給，打擊烏境俄軍士氣，讓全球看普亭出糗。但炸橋不能為停戰談和創造新條件，也不會讓俄羅斯致命，反而可能把戰爭推入「最危險時期和狀況」。外界擔憂普亭動用核武，釀成三次世界大戰(川普公開說法)，傳聞美國等國家開始暗中儲備能對抗核爆輻射的碘片。

普亭指控烏克蘭炸橋是「恐怖攻擊」，但他發動戰爭，聲稱要剷除烏克蘭納粹，侵略主權獨立的烏克蘭，破壞和平安定，難道不是國家級的恐怖攻擊？而攻擊克里米亞大橋是烏軍獨自「脫線」演出，美國有無背後策畫、聲援或直接參與，內情看來不簡單。

美國為防戰爭升級，美俄設熱線電話，想避免世界陷入核戰危機。烏克蘭犧牲數十萬軍民生命、無數財產，如今在美國和北約武裝下，愈打愈強。俄軍已失去烏克蘭領空的制空權，美國援助的各種長程武器，如海馬斯火箭砲、反輻射雷達和偵測大砲位置等軍備，造成俄軍重創，使烏軍連傳捷報，一夜能推進40、50公里、收復失土。

美國上周再加碼18門海馬斯火箭砲，讓烏軍武器全面壓制俄軍，俄軍增兵可能成為砲灰。但美國和北約策略似不允許烏軍攻擊俄羅斯本土，美英等國代訓烏軍，北約高層將領幕後運籌帷幄，幾乎是公開的事；俄羅斯將領接受俄電視台訪問，承認北約衛星對「俄羅斯每一輛坦克在哪裡，北約都知道」，這些情報都提供給烏克蘭軍隊了。

但美國領導的北約，明顯不會讓澤倫斯基成失控大砲(loose cannon)，無論戰爭步調、談判停戰，烏克蘭可能都聽命美國，如今戰局只是時間拖多久，如何結束的選擇而已。北約30國占全球GDP總量約五成，防務經費更高達全球的70%，戰爭拖愈久，俄羅斯短板愈曝露，加上武器世代落差，俄羅斯焉有不敗之理？

CNN邀專家評論說，俄軍曝露另一驚人弱點，是過度依賴鐵路運輸補給。克赤大橋遇炸，雖可很快修復，但卡車補給須靠渡輪運送輔助，折損俄軍補給和戰力。收復克里米亞是烏克蘭最高目標，就怕普亭面臨艱難選項時失控走極端，動用核武。

美國到底要徹底打垮俄羅斯，讓克里米亞歸還烏克蘭，或適可而止，在普亭認輸或莫斯科政情有變後，促成各方談判，攸關世界經濟與和平。川普公開呼籲俄烏應開始談判，避免世界大戰，但和平談判曙光出現前，如何先度過核戰危機，先砍掉普亭動用核武念頭，正是拜登政府和北約的嚴峻考驗。