大批無證客湧入 紐約市宣布緊急狀態

紐約市 號稱為世界移民之都,但幾天前市長亞當斯突然宣布進入緊急狀態,以因應近幾個月來,德州巴士源源不絕送來的成千上萬無證移民,從公共福利、安置地點到無證客 子女就學等等,紐約市已經吃不消了,亞當斯市長說「極右派做壞事,極左派是啥事都不做」(The far right is doing the wrong thing. The far left is doing nothing.)。

民主黨溫和派的亞當斯市長高調抨擊共和黨德州州長艾伯特,把這些無證客送來紐約市,而且是「違背他們(無證客)意願」。過去幾個月內,有1萬7000多無證客,從別州乘坐巴土到紐約尋求政治庇護,亞當斯說,「我們正處於危機中」。

紐約市並開始向聯邦拜登總統喊話,要求聯邦援助,在此之前,亞當斯把矛頭都指向共和黨州的政治秀。但現在他在受訪時稱「這是國家的問題,而不是由紐約市華府與芝加哥來承擔,必須要有國家視野的解決之道」。

就在亞當斯公開求救,同時譴責共和黨的政治秀幾小時後,聯邦政府在完全沒有公開宣布的情況下,兩架來自德州的小型客機,降落在紐約市以北的小型機場,帶來近30名無人陪伴的青少年無證客,這些是聯邦政府移民局 送來的,隨即被分配到不同社區機構,也包括紐約市。像這種毫無預警,自邊界送來無證客的情況,在各內陸的民主黨州都時有所聞,但自由派主流媒體視而不見。

事實上,送無證客來紐約市最多的,並不是德州共和黨州長,而是德州邊界大城艾爾帕索的民主黨市長。自8月下旬以來艾爾帕索已將約7000多名無證客,用巴士送到紐約市,有1800多無證客送到民主黨的芝加哥市與華府,因為與墨西哥接壤的艾爾帕索已經承擔不起每天有上千無證客的壓力。相比起來,德州共和黨州長送到紐約市的無證客約3000多人,送到芝加哥的有900多無證客,要少得多。

艾爾帕索的無證客運送行動,外界多被蒙在鼓裡,而三個共和黨州德州與亞歷桑納州及佛州送無證客的行動,卻被大肆宣傳。佛州州長德桑提斯9月送了50名無證客到富有之郷的麻州瑪莎葡萄園島,被稱為是「販賣人口」,要展開刑事調查。

其實亞當斯求援的心聲,也正是邊界州的心聲。如果紐約市每天才接納幾百位無證客,就大喊吃不消,那亞州與德州每天要安置數以千計的無證客,負荷量之大,經費損耗之鉅,可想而知。亞當斯先前信心滿滿,但後來才發現事情並不簡單。他首先把無證客安置在布朗士區沿海低窪停車場,結果颶風大雨讓帳篷難以支撐,臨時喊卡,接著又考慮花大錢去租巨型郵輪,安置無證客,結果也內因社區居民反對「愛之船」停靠而作罷。

其次還有公平問題。這些越境被捕的無證客,都有移民局登錄在案,時間一到就要到法院面試,但目前案件在移民法院嚴重積壓,排期短則五年,長則變相合法居留。目前更有提議,今年非法入境幾百萬無證客,都可取得合法工作身分,以解決目前市場缺工的急迫。但如此一來,等於變相鼓勵非法移民,不排隊的人反而超前,對其他按規定排隊等面試的申請者,極不公平。

多項民調顯示,邊界紊亂情況是繼通貨膨漲、治安犯罪後,期中選舉選民第三重視的議題,而且多認為拜登政府沒有能力解決此事。

移民議題在民主黨內也歧見紛紜。治標方式可以國會立法增加合法移民數量、編列預算建更體現人道精神的拘留中心,撥款大幅增加移民法官,提高審理效率;治本之道可以改善拉丁美洲的政經狀況,減少百姓追尋美國夢的動機,更可推動墨西哥控制美墨邊界出入。真正解決之道,是國會要通過符合今日世局國情的移民改革法,但這些長遠措施,拜登政府兩年來都不見推動。

拜登總統任上第一年時,提出人性化的移民改革構想,但改革未能全部出爐,人性化卻表現在放寬對無證客入境免於追究的處理上,以至於引發中南美洲的北上移民潮,這也說明拜登這兩年來的邊界政策,是被進步派牽著鼻子走。

我們也必須指出,絕大多數無證客都是追求美國夢、積極向上的好移民,如果在公平基礎上合法化,融入美國社會,對美國經濟將注入一批勞工大軍,未必不是好事。拜登政府要如何應付來自民主黨重鎮紐約市的要求,在還有四周的期中選舉前,紐約市將成為試點。