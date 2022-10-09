建議特別行政區 馬斯克政治無知？

英國金融時報7日專訪馬斯克 (Elon Musk)，報導了他對不少問題的看法，其中他建議，台灣可改為「特別行政區」(special administrative zone)，這樣將有利於避免衝突。將台灣改為特別行政區，茲事體大，所涉甚廣，但值得注意的是，會否真如馬斯克所說，有助於解決台灣問題？這是特別值得商榷的，只要稍作分析，即可發現，所謂「特別行政區」實在沒有什麼建設性，還牽涉到他在大陸經商的巨大利益，更暴露出他的政治無知。

他的話主要有兩個重點。首先，將台灣改變為特別行政區，是為了避免可能引起的衝突(指戰爭)，衝突將會造成全球GDP損失30%，包括了在大陸設廠的特斯拉和蘋果，因戰爭爆發而造成的損失。基本上，馬斯克對台灣問題的關注焦點，特重經濟，特別是科技公司的損失。

其次，關於特別行政區的性質，他以香港 作比較，說台灣的特別行政區，若能賦予合理、比香港更寬鬆的條件，就有機會獲得各方接受。他顯然在暗示，這樣的安排，可獲國際社會的接受。

但只要稍作分析，就可知道，馬斯克上述兩點判斷，都大有問題。一，「特別行政區」的提法沒有新意，北京1997收回香港時，香港的正式名稱，就是「香港特別行政區」(香港特區、特區政府)；至於所謂「較寬鬆」的條件，過去已有充分討論，包括在一國兩制的設計下，台灣可自行選總統，以及擁有自己的軍隊，馬斯克的建議，基本沒有新內容。

二，中共 不可能接受國際介入討論台灣問題。中共把台灣視為「中國的一部分」，台灣是「中國的一個省」(而不是什麼行政特區)，台灣的主權在北京中央，馬斯克所暗示的國際社會接受，根本沒有政治基礎，他的建議基本上是政治無知。

三，美國也不可能接受；華府支持的是一中政策，拜登多次表態，若中共攻台，美國必協助防衛。台灣的民進黨和國民黨也不可能接受特別行政區，只有2300萬台灣民眾才有權對台灣命運作出決定。

馬斯克的提議，更暴露出他對中共本質缺乏了解，或因他在中國經商，故意忽略。中共以強化黨權為最高目的；黨權至上，政府和軍隊由黨控制，一切經濟資源也由黨控制，知識分子、異見人士、媒體、學校，舉國上下14億人，都要聽黨的話，服從黨的領導。控制一切，是中共維護政權於不倒的首要手段，因此中共只會加強控制，絕不可能放寛，因為一旦失控，中共政權的存在就可能受威脅。

如要以香港特別行政區作為先例，香港就是由一個自由的國際化城市，逐步變成內地化的一黨專政城市。香港過去一直被瑞士洛桑管理學院等國際組織，選為全球最自由的城市，現在變成一個警察城市，過去有的遊行、示威和言論自由，全部被取消。香港1997年主權移交前，原獲保證可普選特首和立法會，但普選權2014年被北京取消了。2019年反送中運動爆發，北京通過港版國安法，更將香港變成為一個警察城市。

香港的例子證明，無論中共承諾什麼，包括一國兩制、港人治港、高度自治、特別行政區，全是謊言，最終都歸於一黨專政，一切都必須聽黨的話，一切都必須服從黨的領導，沒有例外。台灣若聽馬斯克的建議，改為特別行政區，最終只會走上香港赤化的命運。

馬斯克是當世最有成就的創業家，他創辦和管理的特斯拉(Tesla)，是全球領先的電動車公司，占全球電動車市場的25%；他創辦和管理的火箭發射公司SpaceX，能以太空總署十分之一的費用發射火箭，並以火星殖民為目標，對人類衝破地球局限有巨大貢獻。

但馬斯克在大陸的生意做得很大，特斯拉上海廠，去年的產量占了特斯拉全部產量的一半(特斯拉去年產量約100萬輛，上海廠和舊金山灣區的車廠各占一半)，他沒有批評過中共，言論也從不違背中共利益。

馬斯克的SpaceX旗下的星鍊(StarLink)衛星互聯網服務，成為烏克蘭成功抗俄的重要工具，馬斯克在金融時報的訪問也透露，北京反對他為烏克蘭提供星鍊服務，還要求他不要為中國提供這項服務。馬斯克為了繼續在大陸行商，他的台灣問題言論，如果不是政治無知，就是可信性大有問題。