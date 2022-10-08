瑞信風波凸顯金融市場杯弓蛇影

一個多星期以來，媒體對瑞士信貸瀕臨倒閉鋪天蓋地的猜測報導，讓這家瑞士銀行的股價經歷冰火五重天，一開始因為驚傳可能即將破產 ，造成公司股價3日一度暴跌12%，創下歷史新低，之後又因發現其體質仍佳，而收復跌幅；但對這家全球性大型銀行命運的擔憂，似乎更說明了目前籠罩市場的焦慮情緒。

對投資 人來說，全球金融市場的交易條件正在惡化。隨著各國央行提高利率，對抗通貨膨脹、增加交易成本和風險，波動性也相對更高。政客或央行一不小心造成失誤，就可能會突然曝露出令人驚訝的過度集中風險。

澳洲廣播公司（ABC）記者日前在推特上表示「可靠消息來源說，有家大型投資銀行瀕臨破產」，市場傳言是瑞士信貸，導致銀行高階主管整個周末都在給客戶和大型交易對象闢謠，向他們保證該銀行的基礎穩固。因為如果客戶真的因此開始撤資，千里之堤潰於蟻穴，衍生的資金流失惡性循環後果十分危險。

部分媒體隨後開始用聳動的標題形容這是「李(雷)曼兄弟事件再版」，來比擬2008年李曼兄弟倒閉引發金融危機的一波市場恐慌。然而，專家認為，瑞士信貸議題被炒作的太過頭了。

上月30日，瑞士信貸的「5年期信用違約互換交易」(CDS) 上漲6個基點、到接近247個基點，達到2009年以來的新高，掀起市場恐慌，投資人和交易員擔心，這將是銀行倒閉的預兆。

但這種觀念是錯誤的，銀行間交易總是存在其中一家未能履行承諾的風險，小小的波動都可能引爆抵押品贖回。雖然瑞信財務狀況的確令人擔憂，但這並不代表「李曼再版」。瑞士信貸一直都持有足夠的流動性資金來滿足監管要求和應對潛在衝擊。多年來的的醜聞和罰款，雖然損害了該行的業務和名聲，但它不會像導火線的那則推文所稱瀕臨倒閉。

專家們指出，就算真的發生，美國聯準會（Fed）必須承擔這個信用事件的後果，因為最大源頭就是Fed大幅升息、資金回流美國，導致美元大幅升值。這個現象會衍生三大狀況：第一，市場動盪對持有資產評價的揭露，隱藏諸多問題，若主管機關睜一隻眼、閉一隻眼，潛藏的問題遲早會引爆；其次，資金流向美國，美元外匯存底不夠的國家恐將面臨破產風險；第三，跨國企業四、五年前發行美元債券 ，現在美元升值，不僅還款成本多了14%，利息更快速攀升；若企業承受不住快速變化、還不出錢來，恐將引發跨國企業「倒閉潮」。

瑞信近日的風波凸顯出「長久以來Fed錯估通膨的真正危險」。若Fed持續維持鷹派立場，繼續升息以抑制通膨，這種意圖對全球市場來說相當危險。現在許多央行跟進Fed做相同的事，更對全球金融系統帶來龐大風險。

整件事最應讓人警示的，是當前全球金融環境居然淪落至如此脆弱的地步，全球金融市場正如驚弓之鳥，誰都不知道下個出事的目標、時間和規模為何，類似情況還發生在9月底英國金融債券市場意外爆發危機；在首相特拉斯政府公布一項舉債減稅方案後，投資人竟瘋狂拋售政府債券，讓退休基金陷入困境，迫使英格蘭銀行臨時中止拍賣債券、逆勢買進長期債券以穩定金融市場。

瑞士信貸正在進行企業轉型工程，包括出售其位於蘇黎世金融區的著名薩沃伊酒店，並以現金回購價值約30億美元的債務，展現其財務實力。為轉型而支付的代價可能十分昂貴，就算是出售資產也無法彌補。也許就是這樣的「入不敷出」，讓媒體自認抓住了新聞話題。

如果瑞士信貸真的陷入更深的麻煩，許多問題將是該公司專有的，不太可能對整個銀行業引發連鎖反應。而且，在2008年金融危機之後，大型銀行開始面臨著監管機構更嚴格的審查，它們的體質不再那麼脆弱，銀行的資本和流動性比以往都高出許多。

市場真正應該密切關注的，是那些不受監管約束的所謂「影子銀行」。這種銀行可以提供貸款，卻不必遵守同樣嚴格的監管規則。如果市場受到新的衝擊，這些影子銀行可能會成為動盪的根源。若未來真的出現系統性風險，最可能引爆的就是這些「非銀行」，而不是真正的銀行。這種類似「次貸危機」的不定時炸彈，才是真正的「李曼再版」。