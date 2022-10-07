從聯合國兩發言 看中國對俄政策

中國對俄羅斯 的政策，現在是個謎，習近平與普亭9月15日在「上海合作組織」峰會見面，在公開聲明中，習近平隻字未提烏克蘭 局勢，也不提北約威脅，只是籠統地闡述了中國和俄羅斯的世界觀，這種矇混對付（muddle through）的態度，其實反映出中國正面臨三個相互衝突的目標。

首先，基於台灣、新疆等問題的顧忌，不能夠放棄對主權和領土完整的堅持，但這也適用於反對烏克蘭四州分離；其二，不想放棄與俄羅斯的關係，尤其是在共同對抗美國上是潛在盟友；第三，為了此刻的發展，還是要穩住與西方的關係，至少不要因俄羅斯與美國起衝突。

但是，這三個目標同時要實現，非常困難，俄羅斯與西方國家各自拉攏、施壓，要中國站在自己這邊，有人認為，中國短期內，不可能拋棄俄羅斯，但的確正在「悄悄地、微妙地」拉開與俄羅斯的距離，尤其是近日兩次聯合國 的發言，看得最清楚。

其一是，9月28日，就俄羅斯在烏克蘭佔領區舉辦的入俄公投，聯合國召開緊急特別會議，中國常駐聯合國代表張軍表示，各國主權、領土完整都應該得到尊重，其實中國在反對領土變更的立場一貫，2014年俄羅斯併吞克里米亞，中國就沒有承認。

在最近一次與習近平的高峰會中，普亭就提到，莫斯科理解中國對烏克蘭戰爭的「疑問和擔憂」，這等於承認，北京並不贊成，為吞併做準備，而正在烏克蘭四州舉行的全民公決。9月22日，中國外長王毅在紐約出席聯合國大會時，與烏克蘭外長會晤，也承諾尊重烏克蘭主權領土完整，並反對用武力解決爭端。

除了中國公開表態，更重要的是，在兩天後，聯合國安理會30日所提出譴責俄羅斯公投與侵略的決議，中國並沒有與俄羅斯一樣投下否決票，而是投下棄權票。中國的棄權票不同於俄羅斯的反對票，也不同於西方的同意票，而是採取中立的立場。

第二件事，則是在9月26日至28日，位於丹麥水域附近的北溪1號和北溪2號天然氣管道先後被發現至少4處洩漏，而氣體洩漏的區域發生了兩次水下爆炸，可以確定，北溪管線遭到了人為的破壞。9月30日，中國常駐聯合國副代表耿爽在記者會上表示，中方對事件嚴重關注，洩漏很可能是蓄意破壞造成，要求調查。

在談及北溪天然氣管道洩漏事件時，美國國務卿布林肯透露，美國已大幅增產，向歐洲提供液化天然氣等能源。他還直白地指出，當前形勢是一個「巨大的機遇」，可以借此「一勞永逸地」消除（歐洲）對俄羅斯能源的依賴。

俄羅斯則據此認定並指控美國，製造了破壞北溪管道的事件，總統普亭更是指出「誰受益就是誰幹的」；美國則由總統拜登領頭，聲稱俄羅斯散佈「虛假資訊和謊言」，雙方的交鋒，已從兩國元首回應，蔓延到聯合國安理會會議。

北溪天然氣管線是歐洲能源運輸大動脈，中斷後，使歐洲能源供應短缺問題更加突出，德國對此非常失望，耿爽特別提到，這使得歐洲能源供應短缺問題更加突出，全球各地包括發展中國家的消費者，恐怕要承受由此引發的能源市場動盪和能源價格上漲。

對於中國曖昧不明的立場，無論是對俄羅斯的譴責案，投下棄權票，或是中國暗批因管線遭破壞，能源市場因此動盪，美國是很不滿意的，拜登政府內已經有人建議要以此為題目，在11月中旬拜習高峰會時，對中方施壓，美國前國務卿季辛吉也認為，隨著俄羅斯戰事失利，中共20大之後，中國將適度往美國傾斜。如果中國拒絕明確表態，美方甚至可以主動取消高峰會。

但是對中國而言，美國現在領導的西方聯盟，似乎傾向將中俄捆綁，一併加以遏制。俄烏衝突，就像是台海衝突的預演，美國領導的西方集體制裁，現在施加在俄羅斯上的，如逐出SWIFT體系，扣押其海外資產，未來就會施加在中國身上，中國不能放棄與俄羅斯的關係，就像王毅曾說過的，「只要中俄肩並肩站在一起，國際秩序就亂不了，霸權主義就贏不了」，更何況現在中國與俄羅斯劃分界線，並不能換來西方的善意，得不償失。

可是中國此刻又不能得罪美國，擔心會有二級制裁，加上俄羅斯軍事連連遭挫，沒有人願意與輸家綁在一起，更讓北京要與莫斯保持距離，以策安全，中國的對俄政策處處都有限制，能夠蒙混過關，就暫且對付著吧。