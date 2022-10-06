朝鮮半島變局 依舊是美韓對抗中朝？

北韓 自上月底以來接連試射飛彈，至10月1日，已一連發射了七枚短程飛彈，最令人震驚的是4日的中程飛彈，飛越日本 上空落入太平洋，南韓 軍方宣布飛彈飛行距離達4500公里，飛行高度為970公里，速度為17馬赫，被認為是北韓有史以來射程最遠的飛彈。

北韓的用意，完全說是挑釁，未必見得公平，第一枚射程600公里的高超音速飛彈，是在9月25日，正是美國核動力航母「雷根」號停靠釜山港，準備開始進行美韓實兵演習之前，美韓9月26日至29日在東海時隔五年首次舉行韓美聯合海上演習，接著美日還舉行了反潛軍演，這也是2017年來的首次。

平壤的動作是為了反制美日韓軍事合作，也在警告三國，不要藉演習之名，企圖輕舉妄動，尤其是高超音速飛彈是北韓版伊斯坎德爾(KN-23)，在發射後會進行滑翔和機動上升，很難攔截，被認為是用來對付美國航母，而中程飛彈射程直達關島，更是意在言外。

北韓除了連續發射飛彈，還自26日重啟了從中國丹東出發，前往北韓新義州，每日一列火車的貨運運輸，同時以軍事威嚇，加上外交結盟，來尋求自保。

其實不只是北韓要反制美韓軍演，中國海事局宣布於9月25日至10月2日，在遼東半島大連港和山東半島煙臺港之間的海域執行軍事任務，正好在此時此海域，中國用海上軍演，來對抗與監視的目的相當明顯。

在朝鮮半島現代國際關係史，是由四個國家的兩組關係主導，美韓聯盟對抗中朝聯盟，但是兩個聯盟之間，也會有矛盾摩擦，在南韓文在寅政府任內，對美國的薩德反飛彈系統的部署，不大願意配合，而中國對北韓的核武開發，尤其是核試爆，也嘖有煩言。

在大部分時間，雙方的聯盟是相當鞏固的，華府對首爾的安全防衛與經濟貿易，有絕對的主宰權，而受到國際制裁的平壤，也極為依賴北京提供的物資援助與協防承諾。

但有些時候，會橫生枝節，發展出「非正規關係」，川普政府與北韓之間的互動，就是朝鮮半島國際關係史上的變奏，可是還沒有等到川普下台，這段「不倫之戀」，就因為美朝結構性的障礙，嘎然中止。

更常見的則是，首爾想要多邊發展關係，常表面以華府為尊，但私下奉北京為真正的大哥，近日尹錫悅政府冷待裴洛西議長，卻盛情招待中國人大委員長栗戰書，同樣都是國會議長，卻有天壤之別。

本來這也沒有什麼關係，但是當美中關係愈來愈緊張之際，南韓就會陷入左右兩難、兩邊得罪的尷尬場面，最近尹錫悅總統接受CNN訪問時，被問到「如果中國攻擊台灣，南韓是否會支持美國的台灣防禦」，拜登總統之前才肯定表示，美軍將介入協防臺灣，這自然讓美國朝野對美韓聯盟如何反應十分好奇。

同樣與美國友聯盟關係的日本，早就有「台灣有事、日本有事」的認知，因此會積極協助美軍的話，南韓雖然與美國也有聯盟條約，而文在寅與尹錫悅都在與美國總統高峰會中，表示關切台海安全，但實際上卻是有保留的。

尹錫悅的回答證實了美國的懷疑，尹錫悅說：「一旦中國大陸進攻台灣，北韓也極有可能發起挑釁，屆時對於南韓而言，以強有力的韓美同盟基礎應對北韓的挑釁，應該會成為最優先的課題」。

美國明顯對這個回答是不滿意的，兩天後，前駐韓美軍司令艾布拉姆斯在接受採訪時，針對「如果中國進攻台灣，是否有可能出動駐韓美軍」的提問，他回答道：「有可能」，「如果中國進攻台灣，出動何種兵力，決定權在美國；目前韓美同盟有幾種選擇：可以在出動部分駐韓美軍處理台灣事態的同時，維持對北韓的遏制態勢。」

目前美韓聯軍的戰時指揮權，是在美方手中，美國如果認定戰爭已經爆發，雖然不在朝鮮半島，仍要出動美軍時，就會牽動到南韓部隊，如果韓方不想捲入「不情願的紛爭」，就應該事先與美方討論駐韓美軍活動的制度框架，但這恐怕造成美韓聯盟的裂痕。

根據韓方情報，北韓正在建造有發射潛射彈道飛彈(SLBM)能力的新型潛艦，此外，北韓正在為第七次核子試驗積極準備，時間估計在10月16日到11月7日，即中共20大至美國期中選舉之間，端看北韓要惹惱哪一個大國。

屆時朝鮮半島的變局，是要延續過去的矛盾結構發展，即美韓對抗中朝，還是會出現新的可能，這是值得東北亞國家屏息以待的。