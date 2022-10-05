中國的人口危機 遠比想像中嚴重

「中國是全球人口最多的國家」，這個論述可能已失實。中外許多專家表示，中國官方人口數據嚴重灌水，中國有14.26億人的說法，實際可能只有12.8億人，連聯合國 公布的中國人口數據都不真實。英國「金融時報」近日報導，中國人口今年開始萎縮，將導致政府刺激生產的管理能力減弱，恰與習近平 第三個任期的開始相符，中國人口萎縮，具有象徵和實質意義，影響深遠。

所謂象徵意義，應是指中國凡事愛追求第一。中國追求高大上，什麼都想第一，譬如建世界最大水壩、路線最長的高鐵、最長的跨海大橋、高鐵或超級電腦速度都想世界第一等，毛澤東說過，人多好辦事，人口數量自然也要世界最多，明知數據有假，也要堅持到底撐場面。

聯合國今年7月11日發布人口統計稱，印度2022年已有14.12億人口，世界第二，在2023年將首度超過中國，成世界人口第一大國。到2050年，印度人口將達16.68億人，超過中國的13.17億人。客觀上，中國人口總量不再是第一。

所謂實質意義，是指人口數代表國家生產力，人口一直被視為衡量國力的指標之一，有助提升國際社會話語權。中國人口高齡化，老年人比例劇增，不僅增加政府社保、醫療等支出，對建軍和國力產生負面影響。萬一有戰爭，兵員來源受限，可能減弱軍隊戰力，中國放棄「一胎化」政策，鼓勵生育，就是著眼改善這些致命弱點。

中共1980年起嚴格實施「一胎化」政策，實施40年後，遵從一胎化的父母如今進入60、70多歲的「初老期」。金融時報引用聯合國與中國人口研究智庫「育媧人口研究」數據分析，到2100年，中國人口將跌破8億人大關。

威斯康辛大學研究員、《大國空巢》一書作者易富賢教授，對比上海公安數據庫外洩的10億筆人口資料顯示，1990年後，中國出生率持續快速下降，並不如官方說的2004年、2011年都出現出生率高峰，實際上中國人口一直減少，包括結婚率、醫藥產品數據等都下降，證實中國人口萎縮，和官方數據不同。

金融時報採訪爾灣加州大學(UC Irvine)中國人口變化學者王豐，他說，中國人口自2022年開始萎縮，恰逢習近平第三任期的開端，對中國未來有深遠影響，人口萎縮加速，將進一步削弱北京刺激成長和管理經濟危機的能力。

習近平高擎「中國夢」大旗，從2012年上台到2021年，中國出生率持續下降，嬰兒出生驟減逾45%，去年新生兒僅1060萬，有些省人口負增長。人口萎縮逼中共改變一胎化政策，鼓勵生育，但經濟高成長時代似已中止，民眾觀念改變，年輕人「躺平」「內捲」，因為怕養不起，追求不婚、婚而不育或少子化，鼓勵生育政策效果有限，漸走向類似日本人口老化的國家危機。

人口高齡化有哪些影響？包括：政府增加社保開支、醫療系統負荷加重，醫療和社會照護成本飆升。老年人減少消費，不利經濟成長內循環，房地產 過剩情況更加重，房價崩跌，房地產和汽車等拉動經濟的龍頭產業難再維持迅猛，勞工減少意味國家總體生產力下降、政府稅收減少等，「世界工廠」角色可能不保，阻擋國力繼續提升。

話說回來，人口減少也有好處，可降低進口能源、礦產和糧食等的依賴，減少碳排放有助地球環保。不少人認為，中國的國土面積和資源，維持7、8億人口才正常。美國國土較中國稍小，只須養3.4億人口，負擔較中國輕，所以中國不必悲觀。

不少專家認為，勞動力供應降低，代表工人可要求更高薪資，中國人口減少後，人均GDP增長將超過GDP總量增長速度。如政策得宜，未嘗不能走類似北歐的中度成長、高度集約的科技和精緻發展路線，毋須再盲目追求總量的多和大。

中國失去人口第一大國頭銜，讓很多人憂慮「國家危機」，未來世界的變化很難精準預測，中國「人口紅利」已用完，未來有很多帳單需支付，想和美國競逐世界第一強國地位，須克服的難題遠比想像中多。

但事實上，人口總量固然重要，人口素質、教育程度和年齡結構更重要。國際間老齡化標準是65歲(含)以上人口達到7%，而中國65歲以上人口已達13.5%，步入老齡化社會，中國夢如何克服未強先老，是習近平延任後的一大挑戰。