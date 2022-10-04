「搬運」非法移民 兩黨開啟新戰爭

距期中選舉投票日僅34天，其結果攸關兩黨對國會控制權，更是檢驗川普能否能進軍2024年總統大選的指標。佛州州長德桑提斯、德州州長艾伯特先後運送非法移民 到華府、紐約等地釋放，政治操作引發關注，各地州長也因非法移民議題，大打口水戰。

2022年漸進入尾聲，這是被疫情、戰爭和物價狂飆蹂躪的一年，世界和平受威脅更是二戰以來最高。普亭揚言動用戰術核武，使美國領導北約直接介入戰爭的機會愈來愈高，而台海也充滿衝突誘因，世局彷彿置身巨變前夕。

但高達四成五美國選民認為，外交政策不如通膨、經濟、非法移民、墮胎合法化、槍枝管制和種族等議題重要。民主黨 在通膨打擊下一度選情告急，拜登支持率最低只剩31%，但最高法院推翻「羅訴韋德案」後，反墮胎風起雲湧，民主黨像撿到槍，數月來共和黨 看好奪回參眾兩院控制權的情勢逆轉，拜登在國會通過降低藥價等法案後，支持度翻升，如今達41%，共和黨不敢再掉以輕心。

如今兩黨的新戰場移至非法移民，共和黨籍德州州長艾伯特，多次用巴士運送非法移民到紐約、芝加哥、首都華盛頓及副總統賀錦麗在華府官邸外釋放；競選總統呼聲很高的佛州州長德桑提斯，也動用專機，把非法移民運送到富豪度假勝地、歐巴馬夫婦置產的麻州瑪莎葡萄園島釋放。共和黨人擺明，既然民主黨同情非法移民，就讓你們嘗嘗管理的滋味！

紅州、藍州州長對此大打口水戰。民主黨籍的紐約州長霍楚、紐約市長亞當斯、加州州長紐森先後譴責共和黨把無證移民當「工具」和「貨物」，有如從事人口販運，做法已涉「非法走私人口」(trafficking)，違反法律，有人因此提訟，認為非法移民被遣送到陌生地釋放，缺乏住宿地點、食物和飲水，違反人道。

德州花1400萬公帑，用巴士把非法移民載運外州，每人平均須花費1700元；佛州動用專機費用更高。但德桑提斯因此大受共和黨人讚賞，稱他是天才。他赴外州站台助選，受到英雄式歡迎，連川普都吃味，抱怨德桑提斯搶走他的丰采，自稱這是他原創的主意。

川普有國會暴亂、集團貸款詐欺、扣押機密文件等連串官司和麻煩，可能阻擋其總統之路。但他仍是共和黨最熱門人選，就看德桑提斯能否超越。不少人認為，2024年川普如再入主白宮，美國可能徹底完蛋，北京更擔憂川普回朝。

共和黨指控拜登執政後，美南邊界每天增加數十萬非法移民，大量毒品隨著流入美國，中國製造的芬太尼更轉運加拿大、阿拉斯加，造成無數民眾上癮或死亡。如今邊境每天逾8000人闖入美國，造成恐襲、毒品和治安新隱患。

拜登上任後曾宣示，八年內要讓境內1100萬非法移民合法化，成為公民。他悲天憫人旗號背後，有政黨利益考量。試想：大部分非法移民如成為公民，將是民主黨的鐵票，共和黨未來如何在總統和國會大選勝選？但對比兩黨在國會議席，拜登根本難實現移民大赦，只是空頭支票。

艾伯特、德桑提斯運送非法移民給藍州，讓民主黨的地方政府被迫設難民庇護中心，提供24至96小時床鋪、食物、醫療照護等服務，財政和人力都不堪負荷。而拜登政府不敢宣示進入緊急狀態，派聯邦急難署(FEMA)介入協助，否則將凸顯自己治理失策。

丕優民調發現，73%美國人認為，非法移民和國境安全非常重要，多數選民顯然不認同民主黨的放任做法。民主黨攻擊川普建邊境圍牆成爛尾工程，但拜登上任迄今已遣返200萬非法移民，顯然說和做各有一套。

美國是法治國家，必須維持合法、非法界線，民主黨政策不能抛棄法律，縱容非法。雖然美國農工、餐館和服務業等需要廉價、低技能勞工，填補1100萬沒人做的職缺，但供需平衡不能犧牲法治界線。賀錦麗奉拜登之命巡視邊界後，迄今並無有效對策，也未考量美墨簽訂勞工協議的可能性，解決雙邊問題。

共和黨州長的做法確實存在爭議。艾伯特用它來轉移小學校園槍擊造成21人喪生的焦點；德桑提斯用它來提高競選總統聲勢，都無法根本解決問題。而紐森加入辯論也在蹭曝光度，放眼2024年總統大選，兩黨卡在票源增減的利益上，僵局便永遠無解。看來2022年的移民亂局可能要蔓延數年，美國也難看到靜好的太平歲月。