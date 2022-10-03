兩岸應藉疫後融通 重啟對話

台灣自13日起國境解封，疫後首度開放國際旅客赴台觀光 免隔離。國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣入境管制措施，仍然針對中國及港澳人員設置諸多限制，顯然雙重標準。台灣陸委會則回批，中共利用台灣防控措施，挑撥兩岸感情，分化台灣社會。

兩岸政府文攻不斷，但人民對疫後交流的期待，已難壓抑。澎湖、金門、馬祖三縣縣長呼籲台灣政府早日開放「小三通」。陸委會否認有阻撓限制，將評估情勢適時重啟。陸委會副主委邱垂政說，CIQS（海關、證照檢查、人員動植物檢疫、航空港口保安）人員都準備好了，但對岸的人在那裡？

金馬期望小三通重啟已非一朝一夕，過去指揮中心前指揮官陳時中曾說只要疫苗施打達六成即可考慮，台灣早超過門檻。指揮中心說，重啟政策由陸委會決定，也就是說，當前的考量不在疫情 ，而在政治。兩岸關係低盪，過去以疫為名，降低甚至拒絕兩岸人民密切來往，如今各國邊境解封，「以疫為由」的藉口沒了，面對疫後新局，兩岸需要認真以對。

小三通是台總統蔡英文在擔任陸委會主委時實施開放的。當年大陸先提出「兩門對開，兩馬先行」想法，當時因大陸不願恢復兩會 聯繫，在未經兩岸協商狀況下，陳水扁政府利用大陸既有政策，片面宣布試行小三通，也開啟了兩岸交流新形態，直到新冠疫情後，2020年因疫情而暫停。這次台灣國境解封，也開放了四類陸港澳人士申請入境，對陸訪台門縫雖然稍開，但要和過去兩岸民間交流的暢旺相比，這縫也確實太窄，難符需求，以至於小三通重啟呼聲不斷。

兩岸民間往來由盛而衰，疫情固是緣由，政治才是關鍵。大陸禁止民眾赴台自由行已三年，是基於兩岸關係「無法回到九二共識正軌」，因此「任何交流對話無法重啟」。陸客赴台，由當年近300萬人次到去年1萬多人，差距之大，正和兩岸關係相呼應。兩岸從交往熱絡走到軍演封台，關係惡劣狀況也是前所未見，此刻兩岸如想融冰，就必須由口岸開放與交流政策逐步放緩，才能回溫啟機，小三通政策是個相對容易的突破點，就看兩岸政府如何拿捏契機。

不僅是對台灣政府要求，大陸政府在防疫政策上嚴控仍未鬆手，偶見染疫個案，各地政府即行封城，已屢在各地掀起民怨抗爭，遑論開放「疫情仍嚴竣」的台灣人民大批赴陸，只怕官民都會心中怕怕。去年福建曾有意開放「便捷通道」，讓當時疫控尚佳的台胞能赴閩七日免隔離，引起大陸民情反彈而叫停，如今台灣疫情猶烈，陸方口頭譴責台灣對陸港澳人民「差別待遇」，然而一旦台灣真的「國門大開」，大陸官方有無膽識，重啟兩岸民間自由往來，只怕也大有疑問，特別是大陸自己要從嚴控走向鬆綁，步步都難，更何況是考量到複雜政治因素的兩岸民間往來。

關門容易開門難，從恢復探親近40年來，兩岸民間來往一點一滴積累不易，海基、海協兩會也是幾回中斷。如今大陸軍機日日越中線以施壓，台灣則以全民防衛、考量兵役增長的備戰因應，加上國際情勢屢屢以台海危機搧風點火，當前情勢戰比和易；但兩岸高層都未曾將話說死，仍對對話抱持一絲希望，就看何時何地能找到解方，能把僵局扭轉，疫後民間往來的安排將是由戰轉和的重要關鍵。

眼下台灣忙著九合一地方選舉，中共20大也即將召開，兩岸當局對應眼前的政治大事，不能也不會將兩岸人民往來視為急務，但在國際疫情趨緩，兩岸經濟衰退之際，更可期待因彼此往來觀光恢復，對經濟有助力，同時對兩岸對立情緒可舒緩，小三通確實是可以做為兩岸回暖的局部探針，不涉及兩岸關鍵矛盾，只是恢復「兩門兩馬」的往來便利，重啟民間便利往來契機，易著手而後遺症少，值得兩岸當局審慎評估。

習近平去年赴閩考察時，曾提出以「通惠情」促融，在兩岸融合發展邁大步，台灣陸委會主委邱太三初上任時也期待「春暖花開」，但融合與溫暖全因疫情與軍演而冰封，兩岸如對和平未來有所期待，就應思考如何放下歧見，就疫後融通為兩岸創造對話條件。說難也易，就看兩岸當局有沒有解套的智慧，當年辜汪破冰的歷史也非不能重演。