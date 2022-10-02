何立峰接替劉鶴 20大經濟政策更左？

在20大 的人事安排中，習近平可能以發改委主任何立峰接替劉鶴；若真成事實，最值得注意的是，此人事變更會對經濟政策有何影響？何立峰上台後，是否會比現在更為左傾？

在2018年至2020年初的美中貿易戰談判中，劉鶴是中方首席談判代表，每次談判都是全球新聞焦點，他也成為西方廣為人知的「中國經濟沙皇」(economic czar)；劉是習的親信，習曾在公開場合說，劉是他最重要的經濟顧問。除了擔任中央財經領導小組辦公室主任，劉還是負責經濟的國家副總理；過去五年，即習的「第二個五年」，他包辦習政府新設的財經工作小組所有事務，以及主持所有重要的財經會議，所扮演的角色遠遠超過總理李克強 。

觀察家普遍認為，習的經濟路線左傾，例如向來著重國企，2021年更直接打擊私企，包括過去20年大陸經濟最活躍的互聯網科技業；在習左傾路線主導下，包括劉鶴在內的所有財經官員，實際上只負責執行習的決策。

劉鶴在某些事情上，還有一點與習不同的主張，例如習去年打擊阿里巴巴與螞蟻金服後，劉仍表示支持互聯網平台，認為平台應有一些發展空間。現在何立峰上台，接替劉鶴和出掌經濟，最值得注意的是：何立峰會否擁有劉鶴那麼大的權力？是否沒有自主決策的空間，只能是習政策的忠實執行者？

一，何立峰是習的親信，傾向於主張用基建和投資去創造經濟增長。2009年至2013年，他擔任天津副市委書記，負責濱海新區的開發，進行所謂的十大建設，打造出一個高端園區的範例，天津經濟增長因而大增25%。不過，濱海新區後來證實為一個反面教材；這個新區2015年發生大爆炸(何已於2014年調任發改委)，被揭露重重弊端，其中大量空置「鬼屋」最為人知。若何立峰真的上位，唯一能繼續取信於習的，仍是忠心，不會脫離習路線半步。

二，習的「經濟左傾」：習認為政治和鞏固政權比經濟重要，這是他治國的一大特點，十年來的不少政策都可作證明，尤其是習堅持清零政策，在今年3月至今造成經濟大幅下滑，還有2021年開始的打擊私營企業政策，特別是打擊經濟最活躍的互聯網科技業，導致整個科技業由蓬勃走向沉寂。在2018至2020的中美貿易談判，習的策略顯然以政治作主導，所以2019年5月才會突轉強硬，不對美方要求的「結構性改革」妥協；這種態度取向是政治的，而非出於經濟的考慮。

因為政治重於經濟的基本取向，20大所制訂的經濟發展方向，不可能放棄或改變現行的經濟政策，何立峰雖掌經濟，但一切財經決策，都由習說了算，何只能依照路線而行。

三，「鄧小平路線」沒有復辟的可能：被視為較為尊重市場經濟的李克強，估計也在兩任期滿後卸任，20大也將有新的財經官員，除了劉鶴與何立峰之外，上面還有總理一職，理論上將要規畫，並負責未來五年的財經政策，現在呼聲最高的是汪洋將出任，也有傳說是胡春華。

但無論是誰當上總理，目前每年年初已建立慣例，自總理以降，所有政治局常委都必須向習匯報工作，雖然僅是形式，但已確立習集權於一身，經濟又必須為政治服務，所以新官員的決策自主空間必受壓縮。

今年初以來，北京一直傳言黨內有反習聲音，反習者顯然對習的清零和左傾經濟政策不滿，希望回到鄧小平著重經濟增長的路線，但在習強勢主導下，即使是已經擔任總理九年多的李克強，都無法另樹中央，更何況資歷較淺的新任總理，鄧路線將沒有任何復辟的可能。

四，習自己發動「經濟改革」的可能性更少：2013年上台之初，習曾在18大的三中全會上說要推行經濟改革，包括市場化和國企的改革，但現在回顧，所謂的改革，只是當時形勢所需而已，這些「經改」十年來一直沒有實行，20大當然也不可能實行。習曾於2020年疫情 爆發前，一度同意讓劉鶴進行「去槓桿」的減債改革，但疫情一爆發，減債措施也就無疾而終。

五，習的「經濟獨立」政策：自美中貿易戰和科技戰(美國封殺華為5G和禁售晶片)爆發後，習的政治反應凌駕經濟，制訂了經濟獨立的路線，包括科技自力更生、糧食和能源自給自足、整體經濟加強內向發展和加強「內循環」。但這種以政治掛帥的獨立路線，已證實對經濟弊大於利，20大改正的可能幾乎等於零。