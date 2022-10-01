俄羅斯 總統普亭 30日正式宣告併吞烏東的盧甘斯克與頓內茨克，烏南的札波羅熱與赫爾松等四州，納入俄國版圖。這代表自今年2月底俄羅斯入侵烏克蘭 以來，戰爭非但未稍停，反進入更危險階段。冬天來臨前，拜登總統與自由社會如何慎謀以對，事關是否引發核戰，而中國是否能勸阻普亭，設下止戰點，成為國際呼籲的重點。

這是因為普亭正面臨空前內外危機，非常不穩定，已經到了考慮核武攻擊可能。俄羅斯安全委員會副主席梅德傑夫就警告「俄羅斯被迫使用最強大的武器」，這就是為併吞四州舉動的先期預警。

普亭2014年在國際眾目睽睽下併吞烏克蘭的克里米亞半島，進軍盧頓兩州，扶植親俄勢力，是歐巴馬政府(當時是副總統拜登負責處理烏克蘭危機)與歐洲的嚴重失誤，但這次普亭的併吞，外在情勢與上次有很大不同。

當時普亭所用手法先是軍事占領，強迫公投獨立，最後併吞。這次依樣畫葫蘆，在2月24日出兵之前，先宣布承認盧頓為獨立國家，原先要直接拿下基輔不成，在相繼攻佔烏南要地赫爾松與札波羅熱後，本月22日宣布四州就是否脫離烏克蘭，加入俄羅斯舉行公投；受莫斯科扶植的四州政府27日宣稱「入俄公投」勝利。普亭馬上29日宣布承認赫爾松與札波羅熱獨立，30日就宣告歡迎四州「回到俄羅斯大家庭」，正式納入版圖。

拜登總統與歐洲都拒絕承認公投結果與俄國非法併吞，稱公投是騙局。英國宣布對俄羅斯採取92項制裁措施。烏克蘭總統澤倫斯基指「必須阻止普亭，避免戰爭造成最具破壞性的後果」；聯合國秘書長警告稱吞併是「危險的升級」，危及和平前景。關鍵大國的土耳其總統厄多安批評這是「單邊」公投，將破壞恢復外交進程的相關努力。

中國外交部對入俄公投的結果，依然不痛不癢的稱「我們在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，我們始終主張各國的主權領土完整都應該得到尊重」，還稱「作為負責任的大國，中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。我們將始終站在和平一邊，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。」這些發言都無力阻擋普亭併吞的推進。

姑且不論公投併吞的非法性，普亭此一宣布對烏俄戰爭產生的最急迫影響是，這四州既已視作俄羅斯領土，目前在這「領土」上的烏軍則被當成是「對俄國本土發動攻擊」，普亭藉此把最初對烏克蘭的「特別軍事行動」升級為「衛國戰爭」，可進一步擴大現行徵兵動員令，直接在東部前線增加兵員，就地徵兵，合理化使用一切必要的軍事手段，包括威脅動用核武，排除未來任何談判，捍衛俄羅斯領土完整，烏俄之戰已來到臨界點。

克里米亞當時在俄軍支持下公投獨立，隨即被俄羅斯併吞，烏軍只好撤出。但這次烏軍已大舉反攻，在盧甘斯克與頓內次克兩州與俄軍越戰越勇；本月初烏軍報捷，奪回烏北大城哈爾科夫與關鍵小城伊久姆，深入盧甘斯克，更志在收復克里米亞。

各方研判，烏軍在西方軍火支援下，不會後撤，俄軍在冬天降臨之前，必然發動更多攻勢。但從目前徵兵情況來看，增援俄軍良莠不齊，訓練不足，武器落後，更重要是軍心士氣不振，上陣後立即投降或敗陣，只求活命不死。

這會讓普亭更抓狂，等到陣亡與被俘的數字升高後，俄國國內不滿聲浪更壓不住，普亭使用核武器的風險將升級。前中情局局長、擔任過北約總司令的裴卓斯對「德國之聲」表示，「西方國家正與俄羅斯溝通，若是在烏克蘭使用核武將給俄國帶來災難」，這說明軍方已在應對可怕未來，而且時間有限。

普亭30日宣布併吞烏克蘭四州，並不是為停戰製造環境條件，反是推動戰爭進入「非常危險的時期」，就在此時，華盛頓郵報29日刊出剛訪問過台灣的前參謀首長聯席會議主席穆倫、前參院軍事委員會主席參議員努恩與前能源部長莫內茲的三人聯名文章，題目是「習近平一定要立即告訴普亭的事」(What Xi must tell Putin now)。

這等於是公開要求北京分擔避免核戰的責任，習近平曾說過「中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性」，面對烏克蘭核戰冬天的危機，任何大國袖手旁觀，都有失國際成員職責。