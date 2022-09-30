從政變謠言 看習任期終身的挑戰

中共 總書記習近平在公眾場合消失了十天之後，27日終於復出露面，到北京 展覽館出席一項展覽，其餘六名政治局常委隨行，顯然是要粉碎最近瘋傳的政變傳言。傳言稱，習16日在烏茲別克參加上合峰會後，當天晚上飛返北京，但在首都機場被控制遭軟禁，胡錦濤和溫家寶說服元老宋平，先控制了中央警衛局，再通知在京的中委以上中共官員，舉手投票，罷黜了習的軍權。

27日隨著習現身，這項傳言不攻自破，但在此之前，卻廣泛地散播。據CNN27日的報導，政變傳聞23日起於海外異議網站，然後印度媒體積極在推特等社交媒體瘋傳，英國媒體如衛報和獨立報等，也隨之報導，美國的主流媒體如紐時、華郵和華爾街日報等都沒有報導，顯然因政變傳言沒有證據。但美國的主流媒體於習27日恢復露面後，幾乎全面報導，都稱謠言不攻自破。

這次政變謠言，正好反應中共政治的不透明；因為不透明，被反對者趁機利用。其實，大陸規定，從返國者必須在旅館隔離七天，再加三天在家隔離；習17日凌晨飛抵北京，到27日復出，剛好是十天。在謠言瘋傳期間，不少中國問題專家雖說不相信政變的消息，但也不敢完全不信，皆採取「不說絕不會發生」(never say never)的立場。例如，英國國王學院中國問題專家布朗(Kerry Brown)認為，習經營十年，權力鞏固，因此政變不可能因一次會議就成功，但北京重大決策，都是閉門決定，沒有人知道，到底發生了什麼事。

中共20大 還有半個月舉行，雖然傳出政變的消息，但是沒有任何政變的事實，因此可斷言：首先，習近平將打破常規，成功連任「第三個五年」，反映他大權在握。雖然今年初以來，一直傳言，黨內有反對聲音，但一直未見行動，也不見帶頭人。事實上，經過十年經營，習權力鞏固，以致反對者難有作為。十年前，習上台之初，設立了十多個重要的決策委員會和領導小組，由他親自掌管，大事都由他一人拍板，沒有事情可以繞得過他的控制，這種情況顯示，他大權在握。黨政軍都在他掌握之中，其中軍權特別重要，單是過去三年，他就提升了38名將領，全是習系人馬。

二，習家軍上位，20大後習權力將進一步擴大。經過十年經營，習的親信只會比19大占據更多重要位置，而不會減少；最新形勢顯示，政治局七常委之中，除了習任總書記和胡春華可能任總理，丁薛祥、陳敏爾、李強和黃坤明等習親信，都有可能入常。又據歐亞集團的分析，政治局25人之中，習派估計可從現屆所占15人(60%)增至80%(20人)。

三，至今沒有跡象，20大會設接班人。雖然胡春華(59歲)、丁薛祥(60歲)和陳敏爾(62歲)如入常，他們五年後，年齡還在67歲以下，理論上有可能更進一步，21大仍能留任常委，有接班的條件。但從迄今習無意設接班人來看，他真的可能意圖終身執政，不但今年想連任，2027和2032年還可能繼續連任。

四，十年來，習掃除黨內可能的挑戰者，令反習陣營難以成軍；這次政變傳言，就算胡溫和宋平一起反習，但得不到軍隊支持，仍無法成事。

不過黨內持續、普遍的對習不滿，將是習終身執政的最大阻力，而習20大強勢連任，現有的錯誤政策，將得不到改正，例如清零政策，嚴重擾民，導致超過數十個城市被封控，地方官員為表忠心，積極推行封控；又如經濟，因為疫情和清零而陷入危機，今年第二季因清零而大幅減至只增長0.4%(同比減幅達3.6%)，野村證券最新估計，大陸今年全年增長只有2.7%，與習政府今年初所訂的5.5%相去甚遠。

但習近平認為政治比經濟重要，不但不糾正清零和左傾的經濟政策，還要堅持下去。這些政策得以繼續，只會引起黨內更大的不滿，成為未來對習的挑戰；挑戰越積越大，將成為他終身執政的最大阻力。

尤其是不設接班人，更會產生嚴重問題，習到2027年時74歲，鄧小平74歲時正好第三次復出，推動翻天覆地的變革，鄧既然可以，習當然會認為，自己可以在21大繼續執政下去，但是沒有制度化的接班制度，中共最高權力如何轉移？將會成為習近平身後遺留的更大的問題。