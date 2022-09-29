中美在南太平洋的外交戰

美國國務卿布林肯22日主持了一場會議，與會者是「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP）的外交部長們，這個非正式集團成立於6月，成員包括美國、澳洲 、日本、紐西蘭、英國，未來加拿大與德國也打算正式加入，而成立目的，是要因應中國對南太平洋的野心，並協調各國對太平洋地區的援助。

南太平洋島國，在二次大戰結束後紛紛獨立，但被強權所忽略，長期遭澳洲、紐西蘭強勢主導，直到最近兩、三年中國勢力進入，才讓美國、澳洲警覺到戰略安全受威脅，分頭拉攏盟友。

今年四月，所羅門群島政府不顧美、澳的關切，執意與中國簽署安全協議，外界對協議的內容，猜測這將為中共船艦停泊、中共維和部隊進駐，開啟大門；南太平洋島國，正好位於美國、澳洲、亞洲之間，航線上是一個重要中繼點，具有戰略價值，占據此處，可以阻絕紐澳與亞洲歐美之間的聯繫。

今年6月，中國外交部長王毅出訪太平洋，打算仿效與索國的模式，和其他太平洋島國簽署同樣的區域安全及經濟發展協議，不過最終在協議草案外洩、美澳強烈反對，多數島國對草案有疑慮的情況下告吹。

不過8月23日，海岸防衛隊巡邏艇奧立佛亨利號（USCG Oliver Henry）向索羅門群島申請例行入港加油補給，但未獲索國政府回應，不得不改往巴布亞紐幾內亞 ，而英國海軍史佩艦（HMS Spey）也未能獲得停靠許可，索羅門總理辦公室雖然表示，這僅是暫時之舉，但外界傳言這是因為索國與中國所簽訂的安全協議，有排他條款，從而索羅門將被置於中國的保護之下。

美國自川普政府起，美國重新重視南太平洋，今年以來，更從戰略高度重新規畫對南太的部署，4月之後，外交拉攏更急起直追，包括從新開設索羅門大使館，美國副總統賀錦麗7月視訊參與太平洋島國論壇會議時，也宣布對太平洋島國的一系列戰略投資及援助措施，除了在吉里巴斯和東加王國各增設一座美國使館外，亦打算把對太平洋島國的「經濟發展和海洋韌性」的援助資金大幅上調為每年6000萬美元。

而澳洲同樣很積極與鄰國保持密切關係，例如距離澳洲僅幾十公里的南太大國巴布亞紐幾內亞，兩國8月31日表示將簽訂安全協議， 2018年中國也曾提議設海軍基地，但遭巴紐拒絕，巴紐當局更傾向與美澳合作。

不過比起美國那些用在海洋保育的資金，中國的協助看起來實際得多，今年8月，中國與索羅門群島簽訂6600萬美元（約新台幣20億元）貸款協議，資助華為公司在該國各地建造161座行動通訊基地台，這項基礎建設對即將於明年11月舉辦太平洋運動會（Pacific Games）的索羅門來說，是一大幫助，不難理解為什麼索羅門愈來愈向中國靠攏。

美國還有一個隱憂，馬紹爾群島（Marshall Islands）、密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）和帛琉（Palau）組成「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS），自1980年代後期與美國簽署協議，賦予美國防衛責任及使用軍事基地的權利，但上述協議將於2023年和2024年屆滿，目前正在重新談判。華府方面擔心，若談判失敗，這些國家可能全都轉向中國尋求資助。

9月28日至29日，拜登將在白宮 主持第一屆太平洋島國領導人峰會，白宮已邀請12個太平洋島嶼國家—包括4月與中國達成安全協議的所羅門群島與會。

但是現在索羅門群島第一個跳出來表示，不會簽署擬議的「美國-太平洋夥伴關係宣言」(Declaration on the U.S.-Pacific Partnership)。這項宣言將在9月29日的峰會上討論。而其他太平洋島國對美國不肯承諾解決馬紹爾群島的核汙染問題，也很不滿；由於美國在馬紹爾群島進行數十次核武測試，導致當地數處環礁的輻射值極高，持續讓許多島民出現健康問題。

可是太平洋島國領袖們，對於自己身陷強權的競爭，其實是並不以為然，他們強調此刻最重要的，就是人民的福祉，尤其是氣候變遷，冰山溶解、海平面上升的問題更是當務之急，空話承諾沒有用，要看實際作為。

此外，南太國家的區域主義意識正在加強，正如斐濟總理姆拜尼馬拉馬在第二屆「中國—太平洋島國外長會」後所說，「我們始終都將各國之間達成的共識放在首位」，強權想要各個擊破，是事倍功半的。