美鐵與UPS罷工 美國競爭力難樂觀

美國正從疫情 中踉蹌復甦，通膨打擊、經濟衰退陰影，使拜登政府和聯準會疲於奔命，更糟的是，各地連傳罷工 威脅。繼鐵路工會險些罷工，政府介入答應工會條件，才避免鐵路客貨運停擺後，優比速(UPS)35萬名員工也威脅將罷工。美國勞工 荒嚴重，全國1100萬個工作沒人做，卻有600萬人待業中，種種矛盾失衡，如何指望美國製造業回流，經濟強力復甦？

美國兩黨都指望美國恢復強大，繼續靠經濟力量而非軍力，支配世界。但疫情後就業市場變化，在職勞工疲憊已極，受挫折感煎熬，藉工會爭取權利，工運此起彼落；而領失業金，拒絕馬上就業者也不滿職場，構成史上最大勞工危機，使美國振興之路障礙重重，不比中國好多少。

川普和拜登政府都寄望製造業回流，讓「美國製造」取代「中國製造」，對中國貨依賴降低，既促進就業，也打擊中國出口、遏阻中國經濟總量超越美國。但美國80年代起跟隨世界化潮流，產業外移，如今積重難返。

美企重視環保、過度追求利潤，諸如電子、成衣、鞋類等消費和工業零組件生產等大量外移，掏空了美國製造業，經濟大比重靠服務業、金融業支撐。2016年川普崛起拿下白宮寶座，主因就在「鐵鏽帶」各州經濟凋蔽，選民反彈有關。

美國製造業有多虛弱，隨舉兩例：一，2020年初新冠疫情爆發，全美急需口罩、呼吸機等抗疫物資，但美國只有3M等廠商生產口罩，呼吸機產量有限，政府動用「國防生產法」，最後還是須從中國等國家進口，連口罩缺貨的台灣都捐贈美國數百萬枚口罩應急，足見美國製造業虛弱、缺乏動員力。

二，美國海軍部長近日承認，美國造艦能力不足，打造新航母、軍艦速度緩慢，全美只剩四家造船廠，根本無法和中國「下餃子」般的造艦速度相比。軍艦品質、戰力是另一回事，但造船工業萎縮，二戰期間美國四年建造155艘重輕型航母，其強大生產力和效率都一去不復返。軍方擔憂一旦發生戰爭，軍艦修復、更新都落後敵國，如何求勝。

美國缺工嚴重，勞工和職場供需失衡，工會反彈、爭取權利，但有些產業已爭取到超高薪資，貪婪卻無止境，拉低美國的國際競爭力。譬如UPS送貨司機平均年薪達9.5萬元，還有5萬元額外福利，與同業亞馬遜、聯邦快遞平均約4.4萬年薪相比，待遇已很好，但工會合約明年7月31日到期後，其53.4萬名員工中的35萬司機要求改善待遇，否則威脅將罷工。

這類做法和美西碼頭工人聯合會近年頻頻罷工類似。掌握美西29個港口裝卸的碼頭工人聯合會，勞工平均年薪逾17萬元，比大學教授、電腦工程師或一般律師、會計師等白領都高。他們掌握碼頭裝卸，一旦貨運癱瘓、物流中斷，影響物價和民生，美國每日損失將逾20億元。工會食髓知味，頻頻罷工，使美國運輸成本高漲，產業競爭力遠不如亞洲，吸引資本家和製造業回流成空想。

華盛頓郵報近日報導，教育、醫療及鐵路業缺工經年累月，鐵路工人罷工在白宮介入斡旋下獲解決了，但明尼蘇達州約1.5萬護理人員罷工三天；密西根、俄勒岡州醫療工會也授權罷工，西雅圖市教師工會也罷工一周，疫情和罷工潮正在蔓延，美國經濟將雪上加霜。工會是民主黨的鐵票，但拜登政府無能為力，拖累美國復甦步伐。

除了工會牽制，因部分人提早退休或移民工減少，美國勞動人口比疫情前減少約2500萬人。全美1100萬職缺，卻有600萬人待業中，加上勞工權利意識高漲、經驗或勤勞程度卻不如東亞國家，都拉低美國產能和競爭力。

中國玻璃大王曹德旺2014年起，投資10億美元在俄亥俄州建廠，迄今遇多次工會抗爭興訟、環保罰款、美中管理層有很多文化衝突。他坦言，美國工人生產力不如中國高，但綜合稅務、天然氣等成本比中國低。

美國政治施壓，用政府補助、稅務優惠等逼台積電、三星等來美設廠，想扭轉半導體依賴外國的情勢。但台積電創辦人張忠謀並不看好投資美國，除了技術工人素質、待遇和耐操度，製程經驗能否累積，都是考驗。

美國擅長研發設計，製造能力和條件遠不如中國或台灣、南韓、越南，美國也缺乏像中國的產業聚落和完整零組件產業鏈，都是製造業回流的障礙，並已影響造艦等國防工業，致命缺陷難以扭轉，美中經濟互補共生的生態更難改變。