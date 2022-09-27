中俄失和？論弱化俄羅斯對中國的利弊

普亭 在俄烏戰爭陷入不利，下動員令徵召30萬兵員，並在烏東四個親俄區發起公投「脫烏入俄」，還威脅不排除動用戰術核武。拜登警告，這樣做將有嚴重後果，卻未明指後果是什麼。中國自上海合作組織峰會，習近平會晤普亭後，對俄態度似在轉變。有評論說，北京不再假裝中立；中國、印度在聯合國大會呼籲和平解決烏戰，印度不再大買俄國石油，弱化的俄羅斯 對中共或中國是利是害？成習近平當局須面對的嚴肅課題。

儘管美國說，沒有證據顯示中國暗中支援俄羅斯，但習近平派栗戰書在上合組織峰會前訪海參崴，俄方發布消息，指栗戰書指美國和北約在俄羅斯家門口威脅俄方，俄羅斯的反擊很自然，中方充分理解，一直以各種方式策應。俄方說法明顯和中方「保持中立」不同調，習近平到底向普亭說了什麼，為什麼普亭停止供天然氣給中國一周，且普習會後立即宣布動員令，再提核武威脅要升高戰爭？

普亭情勢危殆，頗有霸王硬上弓、硬拉中國聲援的意味。但習可能因避疫或國內政情影響，缺席峰會晚宴，連夜趕回國後，迄今一周沒公開活動。外界謠傳「政變」，但其可信度偏低。更可能情況是，中俄撕破臉，習在密集開會商討因應對策。法國解放報社論說，中國不再對烏克蘭 戰爭假裝中立。而中國到底是要倒向西方，或強化中俄抱團，迄今仍無定論。

上合組織是北京率領成立的制衡美歐組織，今年伊朗加入，更被西方視為「專制政權組合」或「軸心國」。烏克蘭戰局急轉直下，使今年上合峰會氣氛詭異，外界猜測習近平可能已向普亭下通牒，要求結束戰爭，俄方才有「斷氣」施壓之舉。中共20大前，習「堅持動態清零」引發廣泛反彈，宣示中俄友誼無上限、合作不封頂，更成習外交失敗的證據，北京似在醞釀調整對俄政策。

烏克蘭已收復烏東逾9000平方公里土地，烏南數萬名俄軍被包圍，普亭下令徵召30萬人，顯示戰局對俄不利。無論何時結束戰事，公投可能成普亭撤軍的下台階，而兵敗後即使俄羅斯不崩潰，很難再見到所謂強大的俄羅斯。一個弱化的俄國對中國究竟是利是害，有各種可能性。

首先，俄羅斯如戰敗，美國和北約可能都極力尋求烏軍不進攻俄國本土，避免普亭狗急跳牆動用核武。而弱化後的俄羅斯將成中國依附國，經濟上更依賴中國。而俄羅斯石油、天然氣價格如大跌，經濟將萬劫不復，中國受益最大。

其次，俄羅斯如成為二流國家或崩潰，美歐下一個目標絕對是中國，這是習近平審時度勢想避免的情況，現在轉向是否為時已晚，見仁見智。如能幫忙穩住或施壓普亭，避免戰爭拖延或核戰，可讓俄方日後續扮中國的擋箭牌，冬奧會前的習普會、栗戰書訪俄表態，多少都有這類戰略考量。

再次，不少評論指出，俄羅斯如潰敗成二、三流國家，可能被逐出一些國際組織，政治、軍事、外交地位將被削弱，對中國有好處。譬如減輕北方邊境安全負擔，接收俄方對中亞各國和外蒙的政治影響力，中國此後扮老大，靠俄方能源供給保障中國利益。印度如失去俄羅斯作靠山，中印關係可能改善。

此外，烏克蘭戰後將完全脫離俄羅斯影響，可能加入北約、歐盟，其他前蘇聯加盟國勢必加速去俄羅斯化，向西方靠攏。日本、德國擺脫二戰束縛，強化軍備，擴大政軍影響力，都不利中國，烏克蘭戰局最後拖累中共，這是自作自受。

北京似開始調整方向，外長王毅在聯合國大會發言，會外與烏克蘭外長會談都強調，中國尊重烏克蘭主權和領土完整，反對用武力解決分歧，一改半年多來暗挺普亭動武的說法。

對照中印在聯合國齊聲呼籲和平解決烏克蘭爭端，北京在俄烏都損失數萬軍民性命和無數財產後，開始想扮調人，既保護俄羅斯不崩潰，也想在冬天來臨前解決歐洲能源供暖危機，為自己緩頰，想一舉數得。

果真如此，即使為時已晚，但總比挺俄到底，最後跟著普亭「陪葬」好。以北京給西方的親俄印象，對中國極不利，習近平20大後，為維護自身利益，是改弦易轍或挺俄到底，近期的發展值得關注。