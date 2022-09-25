經濟衰退逼近 期中選舉形勢微妙

23日美股大跌，這是連續第四天大跌，也是連續兩周的大跌。13日美勞工部公布8月消費物價指數(CPI)，因不跌反升，引起一輪跌勢；接著是22日聯準會宣布升息0.75%，再引起新一輪跌勢。23日，道指跌近500點，跌破3萬點；史指收在3693點，今年初以來跌幅達23%，以科技股為市的那指，13日的一周跌5.1%，22日的一周再跌5.5%，數年來股價在低息中持續上漲的科技股，現在幾乎全線崩潰，以最穩定的蘋果來說，23日收市也比年初最高點跌了17.5%，接近熊市邊緣，已改名Meta的臉書跌了61%，晶片龍頭公司輝達(Nvidia)更跌了63%。

大幅升息是股市恐慌的基本原因，美股因擔心升息會把經濟推至衰退而大跌，聯準會主席鮑爾22日說，今年底前聯準資金利率(Fed funds rate)將升至4%，明年初再升至4.5%；換句話說，利率在未來數月還會至少再升1.25個百分點。高盛的分析師23日表示，多數投資者已認定，「經濟衰退將無可避免」，所以把注意力放在經濟衰退何時到來，將持續多久，以及範圍有多廣。另一方面，歐洲和全球各地的央銀，也跟隨聯準會的腳步，同時升息，全球衰退的可能性愈來愈高。

美國經濟若衰退，最可能的時間是今年第四季和明年初，而美國經濟狀況對11月8日的期中選舉有直接影響。今年暑假前，美國通膨高漲，6月的CPI高達9.1%，當時的評論都認為，高物價將對執政的民主黨 不利，期中選舉必敗無疑。但7、8月暑假，美股因通膨下跌而回升，民主黨選情也開始上升；但現在股市和經濟形勢不妙，美國人對通膨、升息和衰退的悲觀氣氛，比5、6月時更甚，以這種悲觀氣氛投票，對民主黨不利。

當然，除了經濟，還有多項因素影響民主黨的選情，其中最重要的莫過於聯邦最高法院6月底推翻了「羅訴韋德」合法墮胎案，將數十年來合法墮胎變為不合法，直接威脅到數千萬婦女，她們將責任歸咎於控制了最高法院的保守派和共和黨 。

墮胎議題和暑假一度出現的通膨下降，加上拜登 滿意度略為回升，導致民主黨選情自暑假以來一直上升。不過川普對選情也有重大影響，他背書的候選人成敗，將決定共和黨的勝負。川普最近法律麻煩纏身，各州的選舉糾紛的公訴，以及民事訴訟，多達五項之多，川普的法律麻煩若進一步擴大，不但影響到11月的期中選情，更會影響到2024年的總統選舉。

根據統計預測網站「538」23日的最新分析，參院改選35席，兩黨勝負主要由其中5席所決定(喬治亞、內華達、俄亥俄、賓州和北卡)，民主黨目前有70%可贏參院，席位可從選前的50席增至51席，擊敗共和黨的49席。

至於眾院之爭，共和黨目前有68%可贏，最終可贏225席，擊敗民主黨的210席，共和黨比民主黨多15席。蓋洛普23日公布的民調顯示，拜登滿意度為42%；過去的眾院期中選舉顯示，在任總統的滿意度低於50%，執政黨就會輸15至63席；民主黨的選情雖暑假以來一直在上漲，但拜登滿意度仍然偏低，所以最後投票結果，民主黨恐怕要失去眾院控制權。

現在距離投票日，仍有44天，兩黨眼前關鍵在於：自暑假以來持續上升的民主黨選情，能否繼續保持？抑或選情會因經濟衰退逼近，而轉向共和黨？

這次期中選舉的結果，對未來兩年的政局有重大影響：如果民主黨保住兩院控制權，則可望通過重大的社會福利法案，例如拜登上台之初就提出的「美國家庭計畫」，開支達2兆元，包括大學免費，學期教育免費、以及托兒補助等。如果民主黨能在參院增加兩票，因此就算黨內反對重大開支兩名參議員曼欽和席納瑪在，仍有機會通過重大的社會福利案，可是兩黨各贏一院，例如民主黨贏參院，共和黨贏眾院，拜登未來兩年的立法工作依然受阻。