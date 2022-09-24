烏俄戰爭七個月 危機關頭不容模糊

進入第七個月的烏俄戰爭，對俄國 總統普亭 極為不利，被逼到牆角的普亭不僅下達徵兵動員令，計畫長期作戰，更放出「我不是嚇唬人」的有限核戰終極威脅。這個訊息絕對不能等閒視之，國際社會必須「戰略清晰」的明告普亭，一旦使用核武的各種嚴重後果。

當前最大問題是，普亭不信邪，不到黃河心不死，放出的狠話已令外界分不清楚是恫嚇，還是當真。如今，隨著烏軍戰場不斷挺進，收復失土，俄軍動員增援，能否在歐陸第一場冬雪前扭轉頹勢？軍事專家研判，俄國動員新兵急訓投入戰場，時間極短，兵員素質無法應戰，必敗無疑，而普亭惱羞成怒，動用核武，走上不歸路，真的會變成歐陸核子冬天。各方評論研判，即使普亭決心再戰，一定要付出內外慘重代價，地位不保，俄羅斯要麼變成親西方政權，或是成為中國附庸的二流國家。

華盛頓郵報報導指拜登 政府幾個月來，已私下警告俄國，如果動用核武，後果嚴重。但是萬一普亭真在烏克蘭土地上啟用有限核戰，屆時如何應對，至今尚無有效對策。報導並指拜登政府一直以公開警告為主，不透露其他警告方式，目前刻意保持「戰略模糊」，讓對方猜測，但如今「戰略清晰」的關鍵時刻已迫在眉睫。

今年2月24日普亭下令揮兵烏克蘭之前，美國拜登總統與西方已公開與私下，正告普亭侵烏的成本很高，將會受到國際嚴厲制裁，但普亭不相信西方經濟金融制裁有用。今天到了普亭就要使用核武的關頭，美國還是要守住「不與俄羅斯直接衝突」的原則嗎？美國如果坐視，不採取先發制人行動，形同幫兇共謀，而要等到普亭真的使用核武，再來討論如何制裁，就為時已晚。

幾個多月來屢勸不聽，對待普亭就必須要「戰略清晰」，把話挑明。華郵國安外交專欄作家伊格納謝斯指，從歷史借鑑，當前局勢只有1962年的古巴危機堪可比擬。當年蘇俄的核武飛彈即將進駐美國後院古巴，甘迺迪總統公開表示不惜與蘇俄核戰，也不容飛彈進駐古巴，但私下透過極密管道協商，讓蘇俄當局得以保存顏面而退場。

如今拜登團隊再次面臨歷史抉擇關頭，如何以「戰略清晰」，升高警告普亭，切勿輕舉妄動，否則後果嚴重；同時暗示或是明示澤倫斯基運用歷史大智慧，與各方坐上談判桌，啟動國際監督的烏俄和談。

目前能讓普亭下台的幕後協商，看來只有三個人選，中國習近平，土耳其厄爾多安，法國馬克宏，目前看來只有厄爾多安較具條件，不但有普亭的信任，日前還達成了敖德薩穀物外運的協議。

隨著烏俄戰爭逆轉，普亭現況尷尬，從「有限軍事行動」變成「護國戰爭」。俄國外長拉夫羅夫日前出席紐約聯合國安理會，重彈「北約東擴」的被害者老調，致辭結束，無人搭理。連中國都公開「勸和促談」，外長王毅在紐約會見拉夫羅夫表示，希望各方不放棄對話努力，堅持通過和談解決安全關切，已不再提「中俄關係上不封頂、友誼無上限」。

目前看出，北京已向美方拋出和解之意，外長王毅在紐約會見前國務卿季辛吉，中方解讀是表達要與美國和好的意向，「希望季辛吉能繼續發揮獨特重要作用，協助兩國關係早日重回正軌」。

但對美國釋出所謂的「善意」已經來不及了。美國對俄國「戰略清晰」同時開始應對在北京。最近拜登政府在眾議長裴洛西訪台、中方環島軍演後，陸續釋出「清晰戰略」。首先是拜登總統在聯大致辭提到「美國追求維持台海的和平穩定」，這是自1971年來歷任美國總統第一次在聯合國上提到台海。

其次中共軍演單方面改變台海現狀後，美軍已先後兩次航行台灣海峽，完全打破「台灣海峽是內海」的片面之言。再加上之前拜登總統受訪，第四度表達「美軍保台」，已非拜登頭腦不清，一時說漏等事後託辭，而是政策正在清晰中。

美國三家最大銀行執行長日前在眾院金融服務委員會上作證，公開明確承諾，如果北京攻擊台灣，他們將遵守美國政府關於撤出在中國投資的任何要求，「就像我們在俄羅斯所做的那樣」。

這些都不再是模糊說辭，而是清楚政策。拜登政府之前的警告，普亭不怕；如今，美國絕不會在應付歐陸核戰的同時，還要擔心台海亞太局勢丕變，只有戰略清晰，才能令獨裁者忌憚。